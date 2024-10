Týdenní shrnutí so Stanislavom Viktorinom: Natgas na konci sezóny? Ropa naberá likviditu, akciové trhy bez impulzu

Najzásadnejšími správami tohoto týždňa budú dáta PMI z hlavných regiónov a zasadanie BoC, ktorá by mala znížiť sadzby o 50 bázických bodov. Úvod týždňa sa nesie v duchu slabých Nemeckých priemyselných dát a taktiež prekvapivom výraznejšom znížení sadzieb v Číne. Akciové trhy čakajú na nový impulz, ktorý by mohli priniesť prezidentské voľby. Dolár pokračoval v miernom posilňovaní, priestor k ďalšiemu rastu sa však výrazne znížil. Natgas sa presunul do vyššej cenovej hladiny, rastový potenciál sa tým pádom býkom obmedzil. Technicky zaujímavým trhom pre najbližšie dni môže byť ropa.