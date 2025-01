U.S. Steel klesá o 10 % po údajnom zastavení prevzatia 💡

Denník Washington Post informuje, že americký prezident Joe Biden sa rozhodol zablokovať ponuku spoločnosti Nippon Steel na prevzatie U.S. Steel v hodnote 14,9 miliardy USD. Oficiálne oznámenie Bieleho domu sa podľa novín očakáva dnes. Výbor pre zahraničné investície v USA sa údajne obáva, že Nippon Steel by po prevzatí mohol znížiť výrobnú kapacitu U.S. Steel, čo by predstavovalo hrozbu pre národnú bezpečnosť USA.

Zdroj: xStation