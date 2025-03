UBS zvažuje predaj časti nehnuteľnostných aktív v rámci správy majetku

Švajčiarska banka UBS zvažuje predaj časti svojej správy majetku, ktorá sa zameriava prevažne na investície do nehnuteľností. Podľa zdrojov oboznámených so situáciou by mohlo ísť predovšetkým o švajčiarske nehnuteľnostné aktíva s odhadovanou hodnotou menej ako 1 miliardu dolárov.

Restrukturalizácia správy majetku

V rámci júnovej reorganizácie pod vedením Aleksandara Ivanoviča presunula UBS časť svojich realitných aktív do novovytvorenej jednotky, ktorá spája správu majetku a investičné produkty. Aktíva, ktoré do tejto jednotky neboli zaradené, sú teraz zvažované na predaj.

Stratégia UBS po akvizícii Credit Suisse

UBS od akvizície Credit Suisse v roku 2023 postupne optimalizuje svoje portfólio a zbavuje sa menej strategických aktív. Po tejto akvizícii vzrástla správa majetku UBS z 1,1 bilióna dolárov (2022) na 1,7 bilióna dolárov. V rámci týchto zmien banka už predtým predala napríklad skupinu sekuritizovaných produktov Credit Suisse spoločnosti Apollo Global Management.

Výkonnosť nehnuteľnostných investícií

Podľa prezentácie UBS z začiatku roka 2024 tvoria nehnuteľnosti a súkromné trhy približne 8 % z celkového objemu spravovaných aktív. Švajčiarsky realitný trh sa pritom ukazuje ako stabilnejší než medzinárodné realitné trhy, a to vďaka nižším úrokovým sadzbám.

Hlavné zameranie UBS

Napriek týmto zmenám zostáva kľúčovou oblasťou UBS správa majetku, ktorá generuje viac ako polovicu celkových príjmov banky. UBS naďalej investuje do škálovateľných a diferencovaných realitných stratégií, čo potvrdzuje aj jej hovorca.

Graf UBSG.CH (H1)

Aktuálna cena sa pohybuje okolo 27,91 CHF a je v klesajúcom trende.

Oranžová krivka predstavuje exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) s periódou 50, zatiaľ čo modrá krivka znázorňuje jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) s periódou 200. EMA 50 sa nachádza pod SMA 200, čo signalizuje medvedí trend.

RSI má hodnotu 37,7, čo naznačuje, že akcie sa blížia k prepredanej oblasti, ale zatiaľ nie sú extrémne prepredané (hranica 30). Ak by RSI klesol pod 30, mohlo by to byť znamenie možnej korekcie smerom nahor.





Zdroj: xStation5