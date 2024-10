US OPEN: Býci sa po nižšom otvorení snažia získať kontrolu 🟢

US500 a US100 mierne rastú na začiatku seansy

US2000 obchoduje nižšie

Výnosy 10-ročných dlhopisov rastú nad 4,00 %

Index dolára obchoduje bez zmeny

Začiatok seansy na americkom akciovom trhu nie je poznačený volatilitou. Indexy otvorili bez jasného smeru, s miernymi ziskami u US500 a US100, zatiaľ čo US2000 klesá. Neistota na akciovom trhu je tiež ovplyvnená pokračujúcim posilňovaním dolára a rastom výnosov 10-ročných dlhopisov, ktoré sú opäť vyššie ako výnosy 2-ročných dlhopisov. Napriek pomalému otvoreniu sa býci snažia prevziať kontrolu a posunúť ceny mierne nahor.

US500

Index v čase publikácie získava +0,45 %, čo je nárast z počiatočného rastu +0,25 %. Cena indexu zostáva nad kľúčovou podpornou zónou okolo 5 730 bodov, ktorá je v súčasnosti najdôležitejšou podpornou líniou pre býkov. Najbližšia rezistencia na prekonanie zostáva na 5 800 bodoch, blízko historického maxima na US500.

Zdroj: xStation 5

Novinky zo spoločností

Supermicro (SMCI.US) predstavila nový 3U Edge AI server schopný podporovať až 18 GPU a obsahujúci dva procesory Intel Xeon rady 6900. Napriek tomuto uvedeniu akcie Supermicro v utorkovom rannom obchodovaní klesli o 4,30 %. Nový systém je navrhnutý pre nízkolatenčné AI úlohy, najmä pre on-premises aplikácie založené na LLM. Toto uvedenie nasleduje po pondelkovom oznámení o nasadení viac než 100 000 GPU s kvapalinovým chladením.

CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon zdôraznil, že stredne veľkým americkým bankám by malo byť umožnené fúzovať, ak ich predstavenstvá vidia hodnotu, bez nadmerného vládneho zásahu. Zostáva opatrný ohľadom ekonomiky, poznamenajúc, že dosiahnutie "mäkkého pristátia" je ťažké. Dimon uznal, že zatiaľ čo nedávne zníženie sadzieb Fedu o 50 bázických bodov je v krátkodobom horizonte v poriadku, dlhodobé inflačné tlaky zostávajú kvôli faktorom ako federálny deficit a geopolitická nestabilita. Očakáva, že úrokové sadzby zostanú vysoké alebo mierne vzrastú, a zopakoval potrebu silnej armády a ekonomiky uprostred globálnych neistôt.

DocuSign Inc. (DOCU.US) vyskočil o viac než 8,40 % po správe, že akcie budú pridané do indexu S&P MidCap 400 pred otvorením trhu 11. októbra. DocuSign nahradí v indexe spoločnosť MDU Resources Group Inc. (MDU.US), zatiaľ čo MDU Resources sa presunie do indexu S&P SmallCap 600, kde nahradí Chuy's Holdings Inc. (CHUY).