US Open: indexy rozšírili euforické zisky po holubičom rozhodnutí Fedu 🎯

US500 dosahuje nové historické maximum

Index s nízkou kapitalizáciou získava najviac

Dolár sa konsoliduje a zastavuje ďalší pokles

Výnosy dvojročných dlhopisov klesajú

Indexy na Wall Street otvorili vyššie v nadväznosti na zisky na trhu s futures. Kontrakty (US500) na index S&P 500 dnes dosiahli nové maximá nad 5700 bodov a získali 2,50 %. Rizikový apetít investorov jednoznačne podporilo včerajšie rozhodnutie Fedu a následná konferencia s predsedom Jeromom Powellom.

Rozhodnutie znížiť úrokové sadzby o 50 bázických bodov bolo holubičie a podľa väčšiny analytikov nečakané. Trh však zámery Fedu hodnotil pozitívne. Zisky na akciovom trhu možno pripísať mimoriadne optimistickému postoju Fedu a ubezpečeniam o sile americkej ekonomiky. Rozhodnutie o agresívnejšom znižovaní sadzieb v podstate signalizuje víťazstvo nad infláciou. Ak by sa prezentovalo inak, mohlo by to znamenať priznanie minulých komunikačných chýb. Napriek rastu akciového trhu a kryptomien sa dolár zdráha stratiť hodnotu, čo naznačuje, že toto rozhodnutie už mohlo byť ocenené. V súčasnosti sme svedkami euforickejších ziskov na akciovom trhu.

US500 (interval D1)

Index US500 dynamicky prekonáva poslednú zónu rezistencie tesne pod úrovňou 5700 bodov. Dá sa povedať, že cena zostala v posledných troch letných mesiacoch v konsolidácii. Hoci býci majú v súčasnosti situáciu plne pod kontrolou, opätovné testovanie úrovne 5700 bodov nemožno vylúčiť. Najbližšími cieľmi súčasných ziskov by mohli byť psychologické okrúhle úrovne ako 5800, 5900 a 6000 bodov.

Zdroj: xStation 5

Novinky spoločnosti

NIO (NIO.US) získava 2,00 % po začatí dodávok svojho nového elektrického SUV ES8 v Európe. ES8, založený na platforme NT 2.0 spoločnosti NIO, je šiestym modelom dostupným na európskom trhu. Napriek potenciálnym clám na čínske elektrické vozidlá spoločnosť NIO pokračuje vo svojej európskej expanzii, pričom využíva konkurenčné ceny a spoluprácu s Komisiou EÚ na udržanie ziskovosti v regióne.

Zdroj: xStation5

Spoločnosti súvisiace s kryptomenami prudko vzrástli v reakcii na nárast Bitcoinu o viac ako 4 % na približne 62 000 USD. Medzi významné zisky patrili spoločnosti Coinbase (COIN.US +6,3 %), Riot Platforms (RIOT.US +2,4 %), Marathon Digital (MARA.US +3,6 %) a CleanSpark (CLSK.US +4,3 %).

Zdroj: xStation5

Akcie spoločnosti Plug Power (PLUG.US) získavajú takmer 2,30 % po získaní objednávky na PEM elektrolyzéry s výkonom 25 MW od spoločného podniku spoločností BP a Iberdrola v Španielsku. Cieľom projektu je dekarbonizácia rafinérie v Castellone výrobou zeleného vodíka, ktorý nahradí sivý vodík, a zníženie emisií CO2 o 23 000 ton ročne. Projekt sa môže rozšíriť na 2 GW kapacity elektrolýzy.