US OPEN: Intel cieľom prevzatia? Deutsche Bank reviduje rating BNY Mellon

Americké trhy otvoria pondelkovú peňažnú seansu v zmiešanom sentimente. Päť minút po otvorení Wall Street získava Nasdaq 0,32 %, zatiaľ čo S&P500 pridáva 0,15 %. Pozornosť investorov sa dnes sústreďuje na podnikové správy a údaje o PMI za september.

Index Nasdaq-100 reprezentovaný kontraktom US100 sa dnes obchoduje o 0,19 % vyššie v porovnaní so záverom piatkového obchodovania. Treba však poznamenať, že minulotýždňové zisky zrazili index nad zónu odporu, ktorou bola zóna 19740 bodov. Práve udržanie tejto zóny v strednodobom horizonte by mohlo byť dôležitým prvkom definujúcim trvalý návrat US100 k rastovému trendu.

Firemné novinky

Deutsche Bank zvýšila rating spoločnosti BNY Mellon (BK.US) na Buy a stanovila jej vysokú cieľovú cenu s odvolaním sa na silnejšie presvedčenie po stretnutiach investorov s generálnym riaditeľom spoločnosti. Nová cieľová cena je 80 USD za akciu, pričom predtým bola 66 USD.

Intel (INTC.US) získal 3 % po tom, čo spoločnosť Qualcomm (QCOM.US) oslovila výrobcu čipov, aby s ním prediskutovala potenciálnu akvizíciu. Dnešné zisky dosiahli až 6 %, ale boli vymazané po tom, čo agentúra Reuters informovala, že zhmotnenie prevzatia spoločnosti Qualcomm by mohlo podliehať prísnej protimonopolnej kontrole na celom svete, keďže dohoda by spojila dvoch kľúčových výrobcov čipov v najväčšej transakcii v histórii sektora a vytvorila by giganta s veľkým podielom na trhu smartfónov, osobných počítačov a serverov.

Na druhej strane spoločnosť Apollo Global Management (APO.US) tiež navrhla investíciu do spoločnosti Intel vo výške až 5 miliárd USD.

ODPORÚČANIA ANALYTIKOV

- General Motors (GM.US): Na základe rozsiahleho spätného odkúpenia akcií automobilky a priaznivého diskontovaného ocenenia zvyšuje banka HSBC svoju cieľovú cenu z 56 na 58 USD.

- United Rentals (URI.US): JPMorgan zvyšuje cieľovú cenu na 940 USD zo 780 USD s tým, že odhady spoločnosti na druhý polrok sú väčšinou bez rizika materializácie.