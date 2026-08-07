US OPEN: Mierny odraz v tieni slabého trhu práce

Mimoriadne prekvapivé údaje z trhu práce na chvíľu zatienili vývoj v Perzskom zálive aj výsledkovú sezónu. Výrazné sklamanie v podobe poklesu NFP oslabilo dolár a pomohlo naštartovať mierny odraz hlavných indexov. US100 a US500 obmedzujú svoje zisky na približne 0,5 %.
Pokles NFP a výrazné spomalenie rastu miezd (takmer na 0 % medzimesačne) výrazne menia trhové očakávania týkajúce sa menovej politiky Fedu. To podporuje ocenenie akcií napriek problémom na trhu práce. Rastie aj cena zlata.
Obavy na akciovom trhu sa zreteľne presunuli na dlhopisový trh. Výnosy amerických štátnych dlhopisov prudko rastú a trh čoraz viac spochybňuje dôveryhodnosť Fedu. Pre nového predsedu ide o dôležitý test tak krátko po jeho nominácii.
Situácia v Perzskom zálive zostáva nejasná. Vzájomné útoky boli dočasne pozastavené a Irán údajne rokuje s Ománom o dohode, ktorá by čiastočne normalizovala tranzit cez Hormuzský prieliv.
Pohyby na NASDAQ100
Dnešné pohyby technologického indexu sa sústreďujú na spoločnosti zo segmentu SaaS a vybraných výrobcov polovodičov. Ide o dôsledok výsledkovej sezóny, ktorá výrazne spochybňuje opodstatnenosť naratívu o „SaaS apokalypse“. Väčšie spoločnosti sa pohybujú opačným smerom, najmä výrobcovia polovodičov a maloobchodné spoločnosti. Tie môžu čeliť potenciálnemu tlaku v dôsledku klesajúcich ziskov.
Firemné správy
- Atlassian Corp (TEAM.US): Poskytovateľ podnikového softvéru vyvracia obavy spojené s AI a SaaS a za 2. štvrťrok 2026 vykázal mimoriadny rast. Akcie po otvorení amerického trhu rastú o viac ako 30 %. Spoločnosť výrazne prekonala očakávania vo všetkých kategóriách, pričom vyniká rast pohľadávok o približne 40 %.
- Cloudflare (NET.US): Spoločnosť zameraná na kybernetickú bezpečnosť svojimi výsledkami za 2. štvrťrok 2026 zmiernila obavy z tlaku na marže. Očakávania tržieb a zisku prekonala približne o 5 %, hlavná pozornosť sa však sústredila na výhľad manažmentu. Vďaka silnému dopytu po cloudových riešeniach by mali tržby do konca roka prekročiť 2,86 miliardy USD. Akcie rastú približne o 15 %.
- Airbnb (ABNB.US): Prevádzkovateľ platformy pre krátkodobé prenájmy zverejnil za 2. štvrťrok 2026 výsledky, ktoré ukázali 17 % rast tržieb, výrazne nad očakávaniami. Akcie posilňujú približne o 8 %.
- Hertz (HTZ1.US): Autopožičovňa pokračuje v raste vďaka výsledkom za 2. štvrťrok. Ako niektorí analytici očakávali, majstrovstvá sveta sa ukázali ako bod obratu a spoločnosť prekvapila EPS, ktoré bolo takmer dvakrát lepšie, než očakával trh. Je však potrebné zdôrazniť, že EPS zostáva záporné (strata). Akcie rastú približne o 30 %.
Technická analýza US100 (D1)
Cena prerazila z downtrendu a zároveň ubránila EMA 100 a EMA 200. Dopyt zreteľne a pomerne rýchlo prevzal iniciatívu, napriek tomu môže určitý čas trvať, kým sa začne ďalšia udržateľná rastová vlna. Tento scenár podporuje aj RSI, ktoré sa po prepade na rekordné minimá rovnako rýchlo normalizovalo. Horná hranica predchádzajúceho downtrendu teraz môže fungovať ako support, rovnako ako EMA 100. Hlavnou výzvou pre kupujúcich bude v súčasnosti prekonanie úrovne okolo 30 000 bodov a následné pokračovanie rastu smerom k 31 000 až 32 000 bodom. Zdroj: xStation 5
Makroekonomické údaje
Kľúčovými údajmi piatkovej seansy boli júlové dáta NFP.
- NFP dosiahlo -23 tis. oproti očakávaniam okolo 80 tis. Žiadna z hlavných investičných bánk ani analytických inštitúcií nezverejnila presnú predikciu. Keďže sa tento jav v posledných mesiacoch začína opakovať, pribúdajú otázky týkajúce sa kvality dát a skutočného stavu amerického trhu práce. Negatívne revízie údajov z predchádzajúcich mesiacov výhľad takisto nezlepšujú.
- Po zverejnení NFP sa spomalil rast priemernej hodinovej mzdy. Medzimesačne tempo rastu kleslo na 0,1 % oproti očakávaným 0,3 %.
- Napriek slabým údajom NFP klesla miera nezamestnanosti zo 4,2 % na 4,1 %. Ide však o vedľajší efekt nižšej miery participácie na trhu práce, ktorá súvisí so starnutím americkej populácie.
Denné zhrnutie: Výpredaj dolára po NFP, zlato opäť rastie
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Dolár klesá po zverejnení údajov z trhu práce
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