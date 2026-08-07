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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
15:12 · 7. augusta 2026

Nečakaná intervencia USA znepokojila Európu ⚠️

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Rozhodnutie Spojených štátov predať eurá a nakúpiť japonský jen bez predchádzajúceho upozornenia európskych centrálnych bankárov podľa spoločnosti BlackRock zvyšuje geopolitické riziká a ďalej znižuje atraktivitu dlhodobých štátnych dlhopisov.

Samotná menová intervencia podľa BlackRocku pravdepodobne nebude mať priamy negatívny vplyv na európske vládne dlhopisy. Dôležitejší je však signál, ktorý podľa investičnej spoločnosti vysiela: jednotlivé krajiny sú pri koordinácii menovej a finančnej politiky menej ochotné spolupracovať.

Americké úrady mali minulý týždeň predať eurá a nakúpiť jen v rámci podpory japonskej meny. Európska centrálna banka bola podľa dostupných informácií o operácii informovaná až po jej dokončení.

BlackRock sa vyhýba dlhým splatnostiam

Podľa Jamesa Turnera, šéfa globálnych dlhopisových investícií BlackRocku pre región EMEA, je súčasné prostredie príliš neisté na to, aby spoločnosť výrazne zvyšovala expozíciu voči dlhodobým štátnym dlhopisom.

BlackRock sa obáva najmä term premium rizika, teda dodatočnej kompenzácie, ktorú investori požadujú za držbu dlhopisov s dlhou splatnosťou. Táto prémia rastie v prostredí, kde je budúci vývoj inflácie, štátneho zadlženia aj geopolitiky ťažko predvídateľný.

Dlhší koniec výnosovej krivky je preto podľa spoločnosti výrazne volatilnejší než v minulosti a ponúka horší pomer medzi výnosom a rizikom.

Dlhodobé výnosy zostávajú vysoko

Dlhodobé štátne dlhopisy už v posledných týždňoch čelili výraznému tlaku. Investorov znepokojuje kombinácia vysokých rozpočtových deficitov, inflačných rizík a rastúcej geopolitickej neistoty.

Výnos 30-ročných amerických štátnych dlhopisov sa minulý týždeň dostal na najvyššiu úroveň za takmer dve desaťročia. To ukazuje, že trh požaduje vyššiu kompenzáciu za držbu dlhodobého štátneho dlhu v prostredí, kde nie je jasné, ako sa budú vyvíjať inflácia, fiškálna politika ani medzinárodné vzťahy.

Pre investorov to znamená, že dlhšie splatnosti síce ponúkajú vyšší nominálny výnos, zároveň však nesú väčšie cenové riziko, ak by výnosy pokračovali v raste.

Intervencia zvyšuje otázky ohľadom koordinácie

Z pohľadu trhu je prekvapujúce najmä to, že americká strana pri intervencii neinformovala ECB vopred. Takýto postup môže zvyšovať neistotu týkajúcu sa budúcej koordinácie medzi veľkými ekonomikami.

Ak by sa podobné jednostranné kroky opakovali, mohli by investorov viesť k požiadavke na vyššiu rizikovú prirážku nielen na devízových trhoch, ale aj na trhoch so štátnymi dlhopismi.

 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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