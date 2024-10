US Open: Nálady na Wall Street pred zasadnutím Fedu sú zmiešané 🗽 US100 mierne stráca, Resmed klesá o 6 %

Investori otvorili dnešnú seansu poklesom, pričom s napätím očakávali rozhodnutie Fedu a prejav Jeroma Powella. Zdá sa, že rozhodnutie o znížení sadzieb o 25 bázických bodov by bolo skôr v súlade s doterajšou komunikáciou Federálneho rezervného systému a zníženie o 50 bázických bodov by mohlo byť vnímané ako "priznanie" oneskorenosti voči uvoľňovaniu menovej politiky, čo by následne mohlo byť pre akciový trh istým varovným signálom. V krátkodobom horizonte však reakcia na rozhodnutie Fedu zostáva značne neistá; hoci väčšie zníženie pri zachovaní solídnych údajov z ekonomiky by malo podporiť Wall Street a oslabiť výnosy. Dnešné údaje z amerického trhu nehnuteľností sa ukázali byť silnejšie, ako sa predpokladalo. Mesačný počet stavebných povolení vzrástol o takmer 5 % oproti prognózam 1 % a počet začatých stavieb sa zvýšil o 9,6 % m/m oproti prognózam 6,5 % po júlovom poklese o 6 %.

Wall Street otvára seansu v mierne slabšom sentimente; akcie BigTech získavajú; slabší sentiment je vidieť v sektore zdravotníctva a lekárskej starostlivosti. Zdroj: xStation5

Graf US100 (interval M30, D1)

Z krátkodobého hľadiska vidíme, že index si pred konferenciou Fedu udržal svoju septembrovú vzostupnú líniu a obchoduje sa medzi momentovými priemermi EMA50 a EMA200. Pokles pod úroveň 19 400 by mohol naznačovať intenzívnejšie klesajúce momentum. Rast nad 19 500 by mohol býkom otvoriť cestu k otestovaniu lokálnych maxím na úrovni 20 000 bodov.

Zdroj: xStation5

Pri pohľade na široký denný interval sa futures na Nasdaq 100 dvakrát prepadli pod EMA200 (červená čiara), ale rýchlo sa im podarilo vyrovnať štatistiky a obhájiť vzostupný trend. Hlavná podpora je teraz na úrovni 18500 bodov, kde sa nachádza 23,6 Fibonacciho eliminácia vzostupnej vlny z roku 2022.

Zdroj: xStation5

Novinky zo spoločností