US OPEN: Russell 2000 vedie zisky na začiatku štvrtkovej seansy

Americké trhy otvoria štvrtkovú peňažnú seansu v mierne dobrej nálade. Päť minút po otvorení Wall Street pridáva Nasdaq 0,05 %, zatiaľ čo S&P500 rastie o 0,02 %. Pomerne dobre sa darí aj indexu Russell 200, ktorý pridáva 0,72 %. Pozornosť investorov sa dnes sústreďuje na podnikové správy.

Aktuálna volatilita pozorovaná na Wall Street. Zdroj: xStation

US100

Index Nasdaq-100 reprezentovaný kontraktom US100 sa dnes obchoduje o 0,10 % vyššie v porovnaní so záverom stredajšieho obchodovania. Za zmienku stojí aj to, že dnešné zisky vyniesli index nad zónu odporu, ktorou bol 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (modrá krivka na grafe). Práve udržanie tejto zóny v strednodobom horizonte by mohlo byť dôležitým prvkom definujúcim trvalý návrat US100 k rastovému trendu. Na druhej strane, v strednodobom horizonte môže byť dôležitým bodom podpory psychologická zóna v blízkosti 100- a 200-dňových EMA (fialová krivka a zlatá krivka).

Zdroj: xStation 5

Podnikové správy

Reťazec reštaurácií McDonald's (MCD.US) predĺži v USA ponuku jedál za 5 USD až do decembra. Takmer 80 % všetkých franšízantov hlasovalo za predĺženie ponuky, uviedla spoločnosť. Ponuka za 5 USD sa začala v júni a pôvodne sa očakávalo, že bude trvať len približne štyri týždne, ale stala sa predajným hitom značky. Napriek tejto správe akcie spoločnosti na začiatku seansy stratili 0,4 %.

Akcie spoločnosti Moderna (MRNA.US) na začiatku dnešnej seansy strácajú 15,5 % po tom, čo spoločnosť oznámila, že v nasledujúcich troch rokoch plánuje znížiť rozpočet na výskum a vývoj približne o 20 % a zastaviť výrobu/pracu na niekoľkých nových produktoch.

Akcie spoločnosti sa dostali na najnižšiu úroveň od novembra 2023.

Zdroj: xStation

Akcie spoločnosti Alaska Air (ALK.US) na začiatku seansy posilňujú o 5 % po tom, čo spoločnosť zvýšila prognózu zisku na akciu za aktuálny štvrťrok s odvolaním sa na lepšie prognózy tržieb a nákladov na palivo. Akcie podobných spoločností Southwest Airlines, American Airlines, Delta Air Lines a United Airlines tiež získavajú.

PREDPOVEĎ NA TRETÍ ŠTVRŤROK

ODPORÚČANIE ANALYTIKOV

- Simon Property (SPG.US): Spoločnosť Stifel znížila svoje hodnotenie akcií spoločnosti na "neutrálne" z predchádzajúceho "kúpiť" z dôvodu výrazného nárastu akcií oproti sektoru a výrazného prekročenia cieľovej ceny spoločnosti Stfifel. Cieľová cena bola stanovená na 159 USD za akciu.

- Carvana (CVNA.US): Spoločnosť Stephens začala analytické pokrytie spoločnosti s ratingom "overweight" s cieľovou cenou 190 USD za akciu.