US Open: US100 sa pokúša o odraz 🗽Akcie Micron blízko historických maxím📈

Americké akcie sa zhruba hodinu po otvorení burzy pokúšajú o zotavenie a ukončenie niekoľkodňového výpredaja. Na grafe US100 vynikajú dve silné býčie sviečky – kupujúci vstupujú do trhu pri kľúčovej technickej podpore okolo úrovne 24 600 bodov. Softvérové a polovodičové firmy sa tiež zotavujú – Nvidia (NVDA.US) vymazáva ranné straty a rastie o viac ako 1 %, zatiaľ čo akcie Micron (MU.US) vystrelili do zóny historických maxím.
- Švajčiarsko oznámilo investíciu 200 miliárd USD do USA v rámci novej obchodnej dohody výmenou za zníženie ciel na 15 %.
- Člen Fedu Schmid dnes zopakoval, že súčasná menová politika je stále primeraná.
- Ministerstvo obchodu USA zverejnilo harmonogram nadchádzajúcich makroekonomických dát – októbrová inflácia PCE bude publikovaná 26. novembra o 14:30.
Firemné správy
Avadel Pharma (AVDL.US) rastie približne o 21 % v premarket obchodovaní po tom, čo spoločnosť oznámila nezáväzný návrh na prevzatie zo strany H. Lundbeck A/S s cenou až 23 USD za akciu.
Cidara Therapeutics (CDTX.US) dnes prudko rastie (+104 %), keď Merck súhlasil s akvizíciou za 221,50 USD na akciu v hotovosti, čím sa celková hodnota transakcie vyšplhala na približne 9,2 miliardy USD.
Krypto-nadväzné spoločnosti – MicroStrategy (MSTR.US -5,8 %) a Coinbase (COIN.US -5 %) – sú pod tlakom, keď Bitcoin klesol pod 100 000 USD. Investori presúvajú kapitál z ETF naviazaných na tokeny, čo odráža návrat averzie k riziku.
Gap Inc. (GAP.US) posilňuje približne o 1,4 % po tom, čo Jefferies zvýšil hodnotenie z „drž“ na „kúpiť.“
Akcie Globant (GLOB.US) klesajú o 3 %, keď výsledky a opatrný výhľad naznačujú náročné podmienky. Analytici však poukazujú na prvé pozitívne signály stabilizácie.
Home Depot (HD.US) stráca okolo 1 %, keď Stifel znížil hodnotenie z „kúpiť“ na „drž“ a cieľovú cenu z 440 USD na 370 USD.
Scholar Rock (SRRK.US) rastie o 14 % po oznámení, že výrobné zariadenie tretích strán, s ktorým spolupracuje, má byť opätovne skontrolované do konca roka 2025.
AI-akcie – Palantir (PLTR.US -5 %), Crucial Wave (CRWV.US -5 %) a Bloom Energy (BE.US -8 %) – klesajú v premarkete. Pokles naznačuje prehlbujúcu sa slabosť sektora umelej inteligencie.
StubHub (STUB.US) sa prepadá o 20 %, keď analytici upozornili na chýbajúce kvartálne usmernenie vo firemných správach – trh to vníma negatívne.
TripAdvisor (TRIP.US) mierne rastie po tom, čo Mizuho Securities zvýšila hodnotenie z „underperform“ na „neutral.“
Sentiment voči americkým leteckým spoločnostiam sa naďalej zhoršuje – Delta (DAL.US -2,4 %), United (UAL.US -2,2 %) a American Airlines (AAL.US -1,8 %) oslabujú. Investori sa obávajú, že najdlhší shutdown v dejinách USA zabráni aerolinkám zmierniť už aj tak slabý rok.
Nvidia (denný graf)
Akcie Nvidie sa opäť odrážajú od oblasti 185 USD – blízko k EMA50 (oranžová línia) – a pokúšajú sa o obnovenie rastu pred zverejnením výsledkov plánovaným na stredu 19. novembra po uzatvorení americkej seansy.
Micron na historickom maxime vďaka silnému rastu cien DRAM
Morgan Stanley výrazne zvýšila cieľovú cenu pre Micron Technology (MU) na 325 USD z pôvodných 220 USD. Upgrade prichádza po prudkom náraste cien DDR5 pamätí, ktoré sa v priebehu jedného mesiaca strojnásobili – podobný pohyb sa naposledy udial v 90. rokoch. Podľa banky tento vývoj vytvára jedinečné podmienky pre rekordné výsledky spoločnosti.
- Očakáva sa, že ceny DRAM budú rásť až do prvej polovice roku 2026 – o ďalších 15–20 %, pričom niektoré spotové obchody sa už realizujú s prémiou až 50 % nad štandardnou trhovou cenou. Hlavným dôvodom rastu je prudko stúpajúci dopyt zo strany AI dátových centier, ktoré spotrebúvajú čoraz väčší podiel globálnej produkcie DRAM.
- Výrobcovia zároveň uprednostňujú výrobu vysokorýchlostnej HBM pamäte pre AI akcelerátory, čo obmedzuje ponuku DDR5 pre PC a spotrebnú elektroniku. Analytici dodávajú, že súčasný cyklus sa zásadne líši od predchádzajúcich. Na rozdiel od roku 2018, keď mali výrobcovia problém s maržami, Micron teraz vstupuje do expanzie s rekordnou ziskovosťou a maržami – čo vytvára „neprebádané územie“ s vysokým rastovým potenciálom.
Aj napriek rastu akcií o 180 % od začiatku roka Morgan Stanley tvrdí, že rally sa ešte neskončila. Pretrvávajúci dopyt po DRAM a HBM podporený AI infraštruktúrou môže udržať rast aj v ďalších fázach cyklu.
