US100 sa snaží o odraz po výrazných poklesoch 🗽 Vráti sa Zelenskyj k rokovaciemu stolu?

Americké indexy sa snažia vymazať ranné straty, pričom US100 aktuálne stráca -0,8 % oproti takmer -2 % na začiatku obchodovania v USA. Podľa ukrajinského prezidenta Zelenského je „pripravený čo najskôr zasadnúť za rokovací stôl“, aby podpísal dohodu o nerastných surovinách a zabezpečil mier. Potom, čo Washington zastavil vojenskú pomoc Ukrajine, označil Zelenskyj výsledok ich stretnutia v Oválnej pracovni minulý piatok za „poľutovaniahodný“.

„Nikto z nás si nepraje nekonečnú vojnu. Ukrajina je pripravená čo najskôr zasadnúť za rokovací stôl, aby priblížila trvalý mier. Nikto si neželá mier viac ako Ukrajinci (…) Prvé kroky k ukončeniu vojny by mohli zahŕňať výmenu zajatcov a okamžité prímerie vo vzduchu aj na mori, ak by Rusko urobilo to isté. Ukrajina je pripravená kedykoľvek a v akomkoľvek vhodnom formáte podpísať dohodu o nerastných surovinách a bezpečnosti.“

Táto informácia prišla len niekoľko hodín predtým, ako Donald Trump vystúpi s prejavom k národu, v ktorom predstaví svoje ciele na nasledujúce roky, vrátane plánov na „mier po celom svete“.

Zdroj: xStation5