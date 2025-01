📉 US100 stráca 2,5 %

­čÜęDebut ─Ź├şnskej spolo─Źnosti DeepSeek v oblasti AI tla─Ź├ş na technologick├Ż sektor v USA. Wall Street v ohrozen├şÔŁô

Nov├Ż t├Ż┼żde┼ł na finan─Źn├Żch trhoch sa za─Ź├şna prudk├Żm poklesom indexov v s├║vislosti s mo┼żn├Żmi zmenami v rozlo┼żen├ş s├şl v r├Żchlo sa rozv├şjaj├║com sektore umelej inteligencie.

Dne┼ín├Ż v├Żpredaj na Wall Street mo┼żno prip├şsa┼ą debutu modelu AI DeepSeek V3 . ─î├şnsky model ÔÇ×zatriasolÔÇť indexom Nasdaq 100, ─Ź├şm sa futures na za─Źiatku t├Ż┼żd┼ła prepadli o viac ako 2,5 % .

Dne┼ín├ę poklesy s├║ v├Żrazn├ę. Akcie spolo─Źnosti Nvidia v predburzovom obchodovan├ş klesli o 6,5 %, Microsoft stratil 3,3 %, Bitcoin klesol o 5,4 % a index strachu VIX v rovnakom obdob├ş vzr├ístol o 9 %.

Spolo─Źnos┼ą DeepSeek tvrd├ş, ┼że na tr├ęnovanie nov├ęho modelu umelej inteligencie vynalo┼żila pribli┼żne 6 mili├│nov USD a len nieko─żko mesiacov. To je len zlomok pe┼łaz├ş a ─Źasu, ktor├ę museli americk├ş konkurenti investova┼ą do tr├ęningu modelov AI vyvinut├Żch popredn├Żmi technologick├Żmi konglomer├ítmi. To viedlo niektor├Żch investorov k tomu, aby spochybnili opodstatnenos┼ą obrovsk├Żch invest├şci├ş do v├Żvoja AI zo strany americk├Żch firiem. Napriek predch├ídzaj├║cim presved─Źeniam, ┼że ─î├şna v tejto oblasti zaost├íva, sa zd├í, ┼że konkurencia vyvinula svoju technol├│giu ove─ża ├║spornej┼íie a zdanlivo rovnako efekt├şvne.

Spr├ívy nazna─Źuj├║, ┼że spolo─Źnos┼ą pou┼żila star┼íiu gener├íciu ─Źipov Nvidia H800 . Niektor├ę zdroje uv├ídzaj├║, ┼że spolo─Źnos┼ą DeepSeek, ktor├║ podporuje ─Ź├şnsky fond High Flyer Capital , mohla pou┼żi┼ą 10 000 a┼ż 50 000 star┼í├şch ─Źipov Nvidia AI , a to napriek obmedzeniam v├Żvozu zo strany USA. Aj v tomto scen├íri zodpoved├í horn├í hranica t├Żchto ─Źipov len asi 10 % ─Źipov, ktor├ę pou┼ż├şvaj├║ hlavn├ę americk├ę modely AI, ako je ChatGPT.

Model DeepSeek V3 debutoval 10. janu├íra ako platforma s otvoren├Żm zdrojov├Żm k├│dom. Je modifikovate─żn├Ż a jeho proces odvodzovania je transparentn├Ż, na rozdiel od produktov OpenAI a mnoh├Żch in├Żch ÔÇ×z├ípadn├ŻchÔÇť modelov AI.

Na rozdiel od OpenAI a in├Żch spolo─Źnost├ş v oblasti umelej inteligencie na Z├ípade sa o─Źak├íva, ┼że DeepSeek dosiahne ziskovos┼ą ove─ża r├Żchlej┼íie a vyhne sa z├ívislosti od ÔÇ×extern├Żch finan─Źn├Żch injekci├şÔÇť.

dosiahne ziskovos┼ą ove─ża r├Żchlej┼íie a vyhne sa z├ívislosti od ÔÇ×extern├Żch finan─Źn├Żch injekci├şÔÇť. Ned├ívne spr├ívy z trhu nazna─Źuj├║, ┼że ve─żk├ę technologick├ę spolo─Źnosti DeepSeek neignoruj├║. Jej debut komentovali v├Żznamn├ę osobnosti vr├ítane gener├ílneho riadite─ża spolo─Źnosti Microsoft Satya Nadellu a Chamatha Palihapitiya , b├Żval├ęho riadite─ża Facebooku. Palihapitiya varoval, ┼że ├║spe┼ín├Ż debut a kvalita DeepSeek by mohli vyvola┼ą pochybnosti o potrebe pokra─Źovania ÔÇ×mas├şvnychÔÇť invest├şci├ş do umelej inteligencie.

Najnov┼íie ├║daje ukazuj├║, ┼że DeepSeek prekonal ChatGPT v po─Źte stiahnut├ş v obchode Apple Store. Debut modelu m├┤┼że sl├║┼żi┼ą ako varovn├Ż sign├íl pre investorov v s├║vislosti s vysok├Żm ocenen├şm americk├Żch akci├ş. Wall Street m├┤┼że za─Źa┼ą pochybova┼ą o tom, ─Źi s├║ mnohomiliardov├ę invest├şcie do infra┼ítrukt├║ry umelej inteligencie skuto─Źne potrebn├ę.

US100 (H1 interval)

US100 dnes r├íno zaznamen├íva prudk├ę straty a testuje z├│nu podpory okolo 21 400 bodov, ktor├í ned├ívno sl├║┼żila ako horn├í hranica klesaj├║ceho kan├íla na ─Źasovom r├ímci H1. Zdroj: xStation5