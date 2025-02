💡 US100 v konsolidácii pred CPI

─îo o─Źak├íva┼ą od k─ż├║─Źov├Żch ekonomick├Żch ├║dajov v USAÔŁô

O 14:30 sa investori dozvedia najnov┼íie ├║daje o infl├ícii v USA, ktor├ę s├║ spolu so spr├ívami NFP a PCE najd├┤le┼żitej┼í├şmi zlo┼żkami ovplyv┼łuj├║cimi rozhodnutia Feder├ílneho rezervn├ęho syst├ęmu o ├║rokov├Żch sadzb├ích. Vzh─żadom na d├┤le┼żitos┼ą t├Żchto ├║dajov trhy netrpezlivo o─Źak├ívaj├║ podrobnosti spr├ívy, ktor├ę by mohli v nasleduj├║cich d┼łoch formova┼ą sentiment na Wall Street a na dev├şzovom trhu. ─îo teda m├┤┼żeme o─Źak├íva┼ą od dne┼ín├Żch ├║dajov o CPI?

K─ż├║─Źov├ę inform├ície pred CPI:

Celkov├Ż CPI v janu├íri pravdepodobne vzr├ístol na 0,3 % m/m (oproti predch├ídzaj├║cim 0,4 %) a jadrov├Ż CPI sa pravdepodobne zv├Ż┼íil na 0,3 % m/m (oproti predch├ídzaj├║cim 0,2 %).

V medziro─Źnom porovnan├ş by to znamenalo, ┼że celkov├Ż CPI zost├íva na ├║rovni 2,9 %, zatia─ż ─Źo jadrov├Ż CPI klesol na 3,1 % (z predch├ídzaj├║cich 3,2 %).

Janu├írov├Ż jadrov├Ż CPI m├┤┼że vykazova┼ą n├írast v d├┤sledku sez├│nnosti, ke─Ć┼że spolo─Źnosti zvy─Źajne upravuj├║ ceny na za─Źiatku roka.

├Üdaje o infl├ícii z druh├ęho polroka 2024 m├┤┼żu by┼ą revidovan├ę smerom nadol, ─Źo nazna─Źuje, ┼że dezinfl├ícia bola silnej┼íia, ako sa p├┤vodne predpokladalo, ─Źo m├┤┼że posilni┼ą presved─Źenie Fedu, ┼że sa bl├ş┼żi k svojmu 2-% infla─Źn├ęmu cie─żu.

Zdroj: XTB Research

 

Rast├║ce infla─Źn├ę o─Źak├ívania

Piatkov├í spr├íva Michiganskej univerzity uk├ízala v├Żrazn├Ż n├írast infla─Źn├Żch o─Źak├ívan├ş. Americk├ş spotrebitelia teraz o─Źak├ívaj├║ ove─ża vy┼í┼í├ş rast cien ako minul├Ż mesiac a v nasleduj├║com roku predpokladaj├║ infl├íciu na ├║rovni 4,3 % (predt├Żm 3,2 %). Potenci├ílnym zdrojom tohto n├írastu o─Źak├ívan├ş je predov┼íetk├Żm coln├í politika Donalda Trumpa, ktor├í by mohla v kr├ítkodobom a strednodobom horizonte spr├şsni┼ą situ├íciu na trhu s tovarom v USA.

Zdroj: XTB Research

 

┼Żiadne riziko zo strany trhu pr├íce?

Hoci Jerome Powell vo svojom v─Źeraj┼íom prejave jasne zd├┤raznil, ┼że trh pr├íce nie je zdrojom s├║─Źasn├Żch infla─Źn├Żch ob├ív, mzdy v USA (jedna z hlavn├Żch zlo┼żiek infl├ície) vykazuj├║ v posledn├Żch mesiacoch postupn├Ż rast. Mzdy v janu├íri vzr├ístli viac, ako sa o─Źak├ívalo (z 3/9 % na 4,1 %), vplyv t├Żchto ├║dajov v┼íak ─Źiasto─Źne zmier┼łuje celkov├í rev├şzia poslednej spr├ívy o NFP za rok 2024 smerom nahor.

Zdroj: XTB Research

 

Perspekt├şva Fedu

Sez├│nne vy┼í┼í├ş ├║daj by nemal ovplyvni┼ą postoj Feder├ílneho rezervn├ęho syst├ęmu ÔÇ×nepon├íh─ża┼ą saÔÇť. Zv├Ż┼íenie infl├ície medzi koncom roka 2024 a za─Źiatkom roka 2025 sa predpokladalo u┼ż na za─Źiatku ┼ítvrt├ęho ┼ítvr┼ąroka 2024, a to v USA aj v E├Ü. Fed sa preto zameria predov┼íetk├Żm na celkov├Ż v├Żvoj jadrovej infl├ície s dodato─Źnou ├║pravou, ak by boli ├║daje na konci roka revidovan├ę smerom nadol, ─Źo by signalizovalo pr├şsnej┼íiu transmisiu menovej politiky.

Pe┼ła┼żn├ę trhy v s├║─Źasnosti po─Ź├ştaj├║ s prv├Żm zn├ş┼żen├şm sadzieb v septembri 2025. V├Żraznej┼í├ş ne┼ż o─Źak├ívan├Ż pokles jadrovej infl├ície by mohol posun├║┼ą o─Źak├ívania bli┼ż┼íie k polovici roka. O─Źak├ívan├ę ├║─Źinky colnej politiky v┼íak m├┤┼żu tak├Żto scen├ír oddiali┼ą. Zdroj:┬á Bloomberg Finance L.P.

 

Zhrnutie:

 

Automobily a n├íjomn├ę bud├║ v prvej polovici roka 2025 pravdepodobne na─Ćalej vyv├şja┼ą tlak na zni┼żovanie CPI, ─Źo podpor├ş ┼íir┼í├ş dezinfla─Źn├Ż trend.

O─Źak├íva sa, ┼że Fed bude ignorova┼ą do─Źasn├ę ┼íoky, ako s├║ rast├║ce ceny potrav├şn, a namiesto toho sa zameria na v├Żvoj jadrovej infl├ície.

Revidovan├ę ├║daje nazna─Źuj├║ce silnej┼íiu dezinfl├íciu by mohli posilni┼ą odhodlanie Fedu ponecha┼ą ├║rokov├ę sadzby v kr├ítkodobom horizonte nezmenen├ę a a┼ż nesk├┤r ich ─Ćalej zn├ş┼żi┼ą.

Naopak, ak bud├║ ├║daje o infl├ícii vy┼í┼íie, Fed by mohol n├íjs┼ą d├┤vod na e┼íte v├Ą─Ź┼í├ş odklad uvo─ż┼łovania.

Tento scen├ír by mohol by┼ą nepriazniv├Ż pre Wall Street, ktor├í dosahuje lep┼íie v├Żsledky v prostred├ş ─żahk├ęho pr├şstupu ku kapit├ílu.

Kurz US100 dnes pred zverejnen├şm ├║dajov o CPI zaznamen├íva mierne zmeny. Z dlhodob├ęho h─żadiska si v┼íak index udr┼żiava siln├Ż rastov├Ż trend, technicky podporovan├Ż exponenci├ílnymi k─║zav├Żmi priemermi (50-d┼łov├Ż, 100-d┼łov├Ż a 200-d┼łov├Ż EMA). Tieto z├│ny zost├ívaj├║ pre tento n├ístroj k─ż├║─Źov├Żmi bodmi podpory.

Zdroj: xStation5