🎉US500 na historických maximách

Agres├şvnej┼íie ne┼ż o─Źak├ívan├ę zn├ş┼żenie sadzieb Feder├ílnym rezervn├Żm syst├ęmom a dobr├ę ekonomick├ę ├║daje posunuli Wall Street na nov├ę maxim├í

Prv├í hodina hotovostnej seansy na Wall Street priniesla ve─żmi pozit├şvnu n├íladu. Index S&P 500 sa vy┼íplhal na nov├ę historick├ę maxim├í, zatia─ż ─Źo Nasdaq 100 sa pribl├ş┼żil k hranici 20 000 bodov. Pri posudzovan├ş futures kontraktov je d├┤le┼żit├ę ma┼ą na pam├Ąti v─Źeraj┼í├ş roll-over, ale aj bez tohto faktora by sa US500 nach├ídzal na rekordn├Żch ├║rovniach a US100 by bol najvy┼í┼íie od druhej polovice augusta, pri─Źom by sa nepochybne pok├║sil prekona┼ą odpor spojen├Ż s t├Żmito maximami.

D├┤vod prudk├ęho rastu je jasn├Ż: Fed zn├ş┼żil ├║rokov├ę sadzby o 50 b├ízick├Żch bodov, ─Źo je viac, ako sa o─Źak├ívalo, a takmer vyhl├ísil v├ş┼ąazstvo nad infl├íciou. Centr├ílna banka nazna─Źuje, ┼że ekonomika je vo ve─żmi dobrej kond├şcii a ┼że prudk├Ż pokles infl├ície zaru─Źuje ─Ćal┼íie v├Żrazn├ę zn├ş┼żenie sadzieb. Pr├íve to ochladen├í ekonomika potrebuje: ni┼ż┼íie ├║rokov├ę sadzby. Stoj├ş tie┼ż za zmienku, ┼że s ni┼ż┼í├şmi ├║rokov├Żmi sadzbami sa ocenenie niektor├Żch spolo─Źnost├ş, najm├Ą technologick├Żch, ktor├ę v posledn├Żch t├Ż┼żd┼łoch pre┼íli v├Żrazn├Żmi korekciami, m├┤┼że zda┼ą atrakt├şvne.

Dnes sme sa do─Źkali aj ├║dajov o po─Źiato─Źn├Żch ┼żiadostiach o podporu v nezamestnanosti. ├Üdaj dosiahol 219 000, ─Źo je v├Żrazne menej ako predch├ídzaj├║ci ├║daj 230 000. Za zmienku stoj├ş aj skuto─Źnos┼ą, ┼że z historick├ęho h─żadiska sa sign├íl recesie objavil vtedy, ke─Ć po─Źet ┼żiadost├ş o podporu presiahol 300 000. K tomuto bodu m├íme teda e┼íte ve─żmi ─Ćaleko.

US500

Obrat bol pribli┼żne 50 bodov. Aj bez tohto preklopenia by bol US500 na nov├Żch historick├Żch maxim├ích. V─Źera sme boli svedkami vyberania ziskov po konferencii Fedu, ale dnes sme svedkami pokra─Źovania siln├ęho odrazu, ktor├Ż sa za─Źal 9. septembra. K─ż├║─Źovou z├│nou podpory zost├íva oblas┼ą okolo 5 670 - 5 700 bodov. ├Ürovne odporu zah┼Ľ┼łaj├║ 5 805 bodov na ├║rovni 113,0 Fibonacciho retracementu a 5 900 bodov na ├║rovni 127,2 Fibonacciho retracementu. Na tejto ├║rovni n├íjdeme aj rozsah predch├ídzaj├║cej vzostupnej vlny.

Zdroj: xStation5

 

US100

Prepad indexu Nasdaq 100 bol pribli┼żne 250 bodov. Bez tohto faktora by kontrakt otestoval maxim├í z 22. augusta. V s├║─Źasnosti pozorujeme prielom nad 20 000 bodov. Zisky bez zapo─Ź├ştania rolovania sa pohybuj├║ okolo 2,5 %. K─ż├║─Źov├í z├│na rezistencie sa rozprestiera na ├║rovni 61,8 % a┼ż 78,6 % Fibonacciho retracementu poslednej klesaj├║cej vlny. ├Ürovne rezistencie zah┼Ľ┼łaj├║ 2 500 pri 127,2 Fibonacciho retracemente a ned├ívne historick├ę maxim├í na ├║rovni 20 900 bodov.

Zdroj: xStation5