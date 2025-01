⏫US500 získava 1,3 % vďaka údajom o CPI

Nižšia jadrová inflácia podporuje očakávania zníženia sadzieb Fedu

Dnešná správa o indexe spotrebiteľských cien priniesla ďalšie prekvapenie smerom nadol, ktoré sa zhoduje so včerajšími údajmi o indexe cien výrobcov. Celkový index spotrebiteľských cien vzrástol v súlade s očakávaniami na 2,9 % medziročne a 0,4 % medzimesačne, ale jadrové ukazovatele sa dostali pod úroveň prognóz a pod úroveň predchádzajúceho čítania. Jadrová inflácia sa medziročne znížila z predchádzajúcich 3,3 % na 3,2 %, pričom medzimesačný údaj vykázal nárast o 0,2 % v porovnaní s očakávanými 0,3 %. Jadrová inflácia je pre Federálny rezervný systém kľúčovým ukazovateľom, keďže od nej oddeľuje najvolatilnejšie zložky, ako sú ceny energií a potravín.

Vyšší celkový údaj CPI možno pripísať predovšetkým minimálnemu negatívnemu vplyvu cien pohonných hmôt. V posledných niekoľkých mesiacoch vyvíjali ceny pohonných hmôt a automobilov tlak na znižovanie inflácie. Tento negatívny príspevok je však v súčasnosti minimálny. Je možné, že už v januári sa dočkáme kladného príspevku cien pohonných hmôt. Na druhej strane je však potrebné pripomenúť, že to súvisí s volatilitou cien komodít.

Negatívny vplyv cien pohonných hmôt a automobilov je v súčasnosti marginálny. Na druhej strane naďalej pozorujeme klesajúci vplyv inflácie v oblasti prístreškov, čo pomáha brzdiť jadrovú infláciu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Pozitívnym vývojom je pokles inflácie služieb vrátane bývania. Samozrejme, oba tieto ukazovatele zostávajú veľmi vysoké v porovnaní s ich úrovňami v období 2010 - 2020, ktoré sa blížili k 2 %. Prudký nárast subindexu cien zo správy ISM v službách navyše vyvoláva obavy z opätovného rastu inflácie v najbližšom období. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Reakcia trhu

Trh reaguje so značnou eufóriou. EURUSD rastie a testuje úroveň 1,0350, aj keď pár začiatkom tohto týždňa klesol pod 1,0200. Dôvodom je oceňovanie úplného zníženia sadzieb v prvej polovici tohto roka, zatiaľ čo predtým trh oceňoval prvé zníženie až v septembri. Okrem zníženia v prvej polovici roka trh s 50 % pravdepodobnosťou oceňuje aj zníženie na konci roka. Napriek tomu by v najbližšom období mohla byť inflácia veľmi volatilná vzhľadom na ceny energií a potravín, ktoré môžu do veľkej miery závisieť od budúcej Trumpovej politiky.

Index US500 sa dnes, tesne pred otvorením hotovostnej seansy, odráža o viac ako 1 %. Ide už o tretí potenciálny deň rastu indexového futures kontraktu. Zaznamenávame tiež najväčší nárast cien dlhopisov za dlhé obdobie. US500 sa blíži k úrovni 6 000 bodov, najprv však musí rozhodne prekonať klesajúcu trendovú líniu a úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation5