USA podpísali dohodu o nerastných surovinách s Ukrajinou 📄🖋️

Ukrajina podpísala dohodu o nerastných surovinách so Spojenými štátmi včera, 30. apríla 2025. Dokument stanovuje rámec hospodárskeho partnerstva so zameraním na kľúčové ukrajinské suroviny a prírodné zdroje. Trhy na dohodu reagujú pozitívne, čo spolu so silnými výsledkami amerických spoločností podporuje dnešný optimizmus na Wall Street.

Dohoda o nerastných zdrojoch medzi USA a Ukrajinou zavádza spoločný investičný fond, ktorý americkým firmám poskytne preferenčný prístup k rozsiahlym ukrajinským prírodným zdrojom — ako je lítium, vzácne zeminy, ropa a plyn — pričom vlastníctvo zostane na strane Ukrajiny. Fond bude prvých 10 rokov reinvestovať zisky späť do ukrajinskej ekonomiky a jeho správna rada bude väčšinovo americká. Významným bodom je, že Ukrajina nebude musieť splácať 350 miliárd USD, ktoré predtým požadovala administratíva prezidenta Trumpa. Dokument taktiež uvádza, že USA uznávajú zámer Ukrajiny vstúpiť do EÚ a dohoda tento cieľ nesmie ohroziť. Konkrétne bezpečnostné záruky však dohoda neobsahuje, čo robí americkú podporu neistou a podmienenou.

Napriek strategickému cieľu znížiť závislosť od čínskych zdrojov a podporiť obnovu Ukrajiny čelí dohoda viacerým zásadným prekážkam: oblasti bohaté na suroviny sú často pod ruskou kontrolou, infraštruktúra bola zničená vojnou a rozvoj ťažobných lokalít môže trvať až 20 rokov a stáť miliardy dolárov. Krátkodobý vplyv na trhy je preto obmedzený, no z dlhodobého hľadiska môže dohoda priniesť výhody americkým firmám v ťažobnom, energetickom a infraštruktúrnom sektore. Dohoda predstavuje ekonomické zapojenie, ale nepredstavuje vojenskú záruku.