💲USD klesá pred maloobchodnými tržbami

Will the data confirm the need for the Fed to cut rates by 50 bpsÔŁô

Dnes o 14:30 sa dozvieme ├║daje o maloobchodn├Żch tr┼żb├ích v USA. Po silnom o┼żiven├ş v j├║li sa v auguste o─Źak├íva spomalenie v d├┤sledku slabosti na strane predaja automobilov. Ako v┼íak ukazuj├║ ├║daje za posledn├Żch 30 rokov, maloobchodn├ę tr┼żby sa odrazili od dna 3-4 mesiace po prvom zn├ş┼żen├ş ├║rokov├Żch sadzieb.

Ospravedlnia tieto ├║daje potrebu v├Ą─Ź┼íieho zn├ş┼żenia?

Augustov├ę ├║daje takmer ur─Źite uk├í┼żu pokles maloobchodn├Żch tr┼żieb vzh─żadom na ├║daje o predaji v automobilovom sektore. Treba tie┼ż pripomen├║┼ą pomerne v├Żrazn├ę o┼żivenie celkov├Żch tr┼żieb v j├║li, ─Źo viedlo k pomerne vysokej z├íkladni. Dne┼ín├ę ├║daje by museli uk├íza┼ą nielen v├Żraznej┼í├ş pokles celkov├Żch tr┼żieb, ale aj pokles b├ízick├Żch tr┼żieb, aby sa zabezpe─Źilo, ┼że Fed zn├ş┼żi ├║rokov├ę sadzby o 50 b├ízick├Żch bodov. Ak├ę s├║ na┼íe o─Źak├ívania trhu pred dne┼ín├Żm ─Ź├ştan├şm?

O─Źak├íva sa, ┼że maloobchodn├ę tr┼żby klesn├║ o 0,2 % m/m v porovnan├ş s j├║lom, ke─Ć tr┼żby vzr├ístli o 1,0 % m/m. Re├ílne tr┼żby by mali medzimesa─Źne klesn├║┼ą o 0,3 %.

Jadrov├ę tr┼żby (bez predaja automobilov) by mali medzimesa─Źne vzr├ís┼ą o 0,2 %, pri─Źom predch├ídzaj├║ci n├írast predstavoval 0,4 % m/m. V re├ílnom vyjadren├ş sa o─Źak├íva medzimesa─Źn├Ż n├írast jadrov├Żch tr┼żieb o 0,1 %.

Jadrov├ę tr┼żby bez automobilov a pohonn├Żch hm├┤t by mali medzimesa─Źne vzr├ís┼ą o 0,3 %, pri─Źom predch├ídzaj├║ci rast predstavoval 0,4 % m/m.

V kontrolnej skupine (ktor├í nezah┼Ľ┼ła potraviny, aut├í, paliv├í a stavebn├ę materi├íly) sa o─Źak├íva medzimesa─Źn├Ż rast o 0,3 % a re├ílny rast o 0,1 %.

Agent├║ra Bloomberg Economics poukazuje na to, ┼że maloobchodn├ę tr┼żby sa po prvom zn├ş┼żen├ş ├║rokov├Żch sadzieb zo strany Fedu zvy─Źajne odr├í┼żali od dna 3 a┼ż 4 mesiace. Ni┼ż┼íie ├║rokov├ę sadzby na kreditn├ę karty a spotrebite─żsk├ę ├║very by mali vies┼ą k miernemu o┼żiveniu spotreby.

Tr┼żby v poslednom obdob├ş nomin├ílne vzr├ístli medzimesa─Źne o 1,0 %. Re├ílne sme v┼íak zaznamenali odraz po nieko─żk├Żch mesiacoch stagn├ície. Vzh─żadom na vysok├║ z├íklad┼łu v j├║li sa teraz o─Źak├íva pokles tr┼żieb: nomin├ílny aj re├ílny. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

O─Źak├íva sa, ┼że v├Ą─Ź┼íina kateg├│ri├ş predaja (okrem potrav├şn) bude vykazova┼ą pomal┼í├ş predaj ako zvy─Źajne. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Ako bude reagova┼ą trh?

Trh v s├║─Źasnosti odhaduje viac ako 70 % pravdepodobnos┼ą, ┼że Fed zn├ş┼żi ├║rokov├ę sadzby o 50 b├ízick├Żch bodov. ├Üdaje by dnes museli dosiahnu┼ą v├Żrazne hor┼íie v├Żsledky, ne┼ż sa o─Źak├ívalo, aby sa pravdepodobnos┼ą posunula nad 80 %. Pokles celkov├Żch tr┼żieb je pomerne silne pravdepodobn├Ż, ale prekvapenie v podobe ┼żiadnej zmeny oproti predch├ídzaj├║cemu mesiacu by bolo znakom silnej spotrebite─żskej n├ílady, ─Źo by mohlo ma┼ą pozit├şvny vplyv na dol├ír. V┼íimnite si v┼íak, ┼że zmeny na dev├şzovom trhu bud├║ dnes sk├┤r obmedzen├ę, s v├Żh─żadom na zajtraj┼íiu ve─żmi d├┤le┼żit├║ udalos┼ą.

EURUSD dnes pred zverejnen├şm ├║dajov mierne rastie. P├ír len minim├ílne ust├║pil po zverejnen├ş mimoriadne slab├Żch ├║dajov z Nemecka o n├ílade analytikov a investorov. Silnej┼íie ├║daje (bez zmeny oproti predch├ídzaj├║cemu mesiacu) by mohli vies┼ą k ├║stupu p├íru do bl├şzkosti ├║rovne 1,1100. Na druhej strane, ak by jadrov├ę tr┼żby v rozpore s o─Źak├ívaniami nevzr├ístli, bol by to znak silnej slabosti americkej verejnosti, ─Źo by pravdepodobne viedlo k rastu medzi 1,1160 - 1,1180.

Zdroj: xStation5