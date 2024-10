💲USDIDX rastie o 0,25 % pred zápisnicou FOMC

­čŚŻWall Street o─Źak├íva najnov┼íie zverejnenie z├ípisnice FOMC napl├ínovan├ę na 20:00

Z├ípisnica FOMC bude jednou z najd├┤le┼żitej┼í├şch udalost├ş dne┼ín├ęho zasadania, hoci nemo┼żno vyl├║─Źi┼ą, ┼że t├│n finan─Źn├Żm trhom ud├í s├ęria vyhl├ísen├ş bank├írov Fedu tesne pred dne┼ínou udalos┼ąou. Pred zverejnen├şm z├ípisnice si budeme m├┤c┼ą vypo─Źu┼ą vyhl├ísenia Bostica, Logana, Goolsbeeho, Barkinovej a Jeffersona. Po zverejnen├ş z├ípisnice vyst├║pi aj Collins, a to hne─Ć po skon─Źen├ş zasadnutia na Wall Street. Vzh─żadom na to bud├║ najnov┼íie vyhl├ísenia ─Źlenov Fed-u ─Źerstvej┼í├şm poh─żadom na menov├║ politiku ako prepisy rozhovorov zo zasadnutia spred troch t├Ż┼żd┼łov.

─îo uk├í┼że z├ípisnica FOMC?

Napriek tomu, ┼że od posledn├ęho rozhodnutia o ├║rokov├Żch sadzb├ích uplynuli u┼ż 3 t├Ż┼żdne, stoj├ş za zmienku, ─Źo viedlo bank├írov k rozhodnutiu v├Żraznej┼íie zn├ş┼żi┼ą ├║rokov├ę sadzby. Ak bank├íri d├┤veruj├║ ekonomike, nemalo by to americk├Żm akt├şvam ve─żmi ubl├ş┼żi┼ą. Ak v┼íak k rozhodnutiu viedli ve─żk├ę obavy o trh pr├íce, mohlo by to ubl├ş┼żi┼ą dol├íru a Wall Street. ─îo stoj├ş za zmienku v z├ípisnici?

Zmie┼ían├ę n├ízory Fedu, preto┼że rozhodnutie o zn├ş┼żen├ş bolo prijat├ę, ale Bowman hlasoval za zn├ş┼żenie o 25 b├ízick├Żch bodov, zatia─ż ─Źo makro vysiela sign├íly o zlep┼íen├ş v prostred├ş vy┼í┼í├şch cien ropy

Ve─żmi d├┤le┼żit├Ż je hlas samotn├ęho ┼í├ęfa, ktor├Ż pouk├ízal na opr├ívnenos┼ą v├Ą─Ź┼íieho kroku a s najv├Ą─Ź┼íou pravdepodobnos┼ąou by mohol presved─Źi┼ą v├Ą─Ź┼íinu nerozhodnut├Żch o v├Ą─Ź┼íom zn├ş┼żen├ş

Ak z├ípisnica uk├í┼że, ┼że Powell musel presved─Źi┼ą ve─żk├║ ─Źas┼ą ─Źlenov FOMC, t├şto ─Źlenovia sa teraz na ─Ćal┼íom zasadnut├ş m├┤┼żu rozhodn├║┼ą pre zn├ş┼żenie o 25 b├ízick├Żch bodov

Zn├ş┼żenie o 50 b├ízick├Żch bodov by mohlo signalizova┼ą rekalibr├íciu politiky a ka┼żd├Ż ─Ćal┼í├ş krok by bol sk├┤r ┼ítandardn├Ż

D├┤vodom pre ─Ćal┼íie zni┼żovanie m├┤┼że by┼ą ekonomick├í slabos┼ą, ktor├í sa v ├║dajoch (najm├Ą t├Żch posledn├Żch) a┼ż tak neprejavuje

Vzh─żadom na ned├ívne lep┼íie ├║daje z americkej ekonomiky (najm├Ą z trhu pr├íce) existuje ┼íanca, ┼że v├Ą─Ź┼íina nerozhodnut├Żch ─Źlenov, ktor├Żch Powell presved─Źil, vsad├ş na novembrovom zasadnut├ş na men┼íie zn├ş┼żenie o 25 b├ízick├Żch bodov. V s├║─Źasnosti trh vid├ş v tomto roku e┼íte dve zn├ş┼żenia a priemern├║ efekt├şvnu sadzbu na ├║rovni 4,3 %. Naopak, na j├║n bud├║ceho roka trh vid├ş 4 a┼ż 5 zn├ş┼żen├ş s efekt├şvnou sadzbou 3,6 %.

O─Źak├ívan├ę sadzby na koniec tohto roka a polovicu bud├║ceho roka sa zv├Ż┼íili, ─Źo sa stretlo s posilnen├şm dol├íra. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Ako bude reagova┼ą trh?

Pod─ża modelu agent├║ry Bloomberg spracova┼ą vyjadrenia ─Źlenov Fedu sa ich postoj v├Żrazne nezmenil, tak┼że od├┤vodnenie ned├ívneho posilnenia dol├íra bude z├ívisie┼ą od ich slov. Ak vyl├║─Źia mo┼żnos┼ą zn├ş┼żenia o 50 b├ízick├Żch bodov, dol├ír m├í st├íle perspekt├şvu posilnenia. Ak sa v┼íak uk├í┼że, ┼że by chceli pokra─Źova┼ą v silnej┼íom zni┼żovan├ş, potom dol├ír pravdepodobne obnov├ş svoj klesaj├║ci trend. Powellov postoj je v┼íak st├íle "holubi─Ź├ş", pri─Źom jeho k─ż├║─Źov├Ż "prejav" (odzrkad─żuj├║ci celkov├Ż politick├Ż postoj FOMC) sa odohral na pozad├ş septembrov├ęho zn├ş┼żenia sadzieb, tak┼że celkov├í volatilita po dne┼ínom FOMC nemus├ş by┼ą tak├í vysok├í, najm├Ą ak spr├íva nevyk├í┼że ┼żiadne v├Żraznej┼íie prekvapenie.



Index sentimentu vyjadren├ş ─Źlenov Fedu sa v├Żrazne nezmenil a dol├ír posilnil. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Dol├írov├Ż index (USDIDX) sa od konca septembra odrazil o viac ako 2,5 % a v s├║─Źasnosti je najvy┼í┼íie od polovice j├║na. Pri poh─żade na ├║daje CFTC je dol├ír v s├║─Źasnosti tie┼ż zna─Źne prepredan├Ż. Sez├│nnos┼ą z├írove┼ł poukazuje na oslabenie dol├íra do konca okt├│bra. Nezab├║dajme v┼íak, ┼że n├ís ─Źak├í ve─ża zauj├şmav├Żch udalost├ş: dne┼ín├Ż FOMC, infl├ícia CPI za september (zajtra o 13:30 SE─î), po ktorej bude nasledova┼ą infl├ícia PCE a spr├íva NFP za okt├│ber. V┼íetky tieto udalosti sa uskuto─Źnia pred prezidentsk├Żmi vo─żbami a dva dni po vo─żb├ích bude nasledova┼ą rozhodnutie Fedu. Ako vid├şte, d├┤vodov na volatilitu bude ve─ża.

USDIDX (interval D1)

USDIDX v s├║─Źasnosti testuje d├┤le┼żit├║ z├│nu odporu medzi ├║rov┼łami 38,2 a 50,0 Fibo retracementu poslednej klesaj├║cej vlny. Ak z├ípisnica Fedu uk├í┼że, ┼że zn├ş┼żenie o 50 b├ízick├Żch bodov bolo jednorazovou z├íle┼żitos┼ąou, a bank├íri nazna─Źia 25 b├ízick├Żch bodov, potom je tu ┼íanca prerazi┼ą aspo┼ł k ├║rovni 103. N├írast na 104 by si vy┼żadoval vy┼í┼íiu infl├íciu, ne┼ż sa o─Źak├ívalo, a nieko─żko ─Ćal┼í├şch pozit├şvnych ├║dajov z USA. Aj pri n├íraste na 103 by bol mo┼żn├Ż r├Żchly za─Źiatok korekcie. Napriek tomu, ak dne┼ín├ę z├ípisnice uk├í┼żu holubi─Ź├ş charakter, potom by cie─żom bolo p├ísmo okolo retracementu 23,6 a na ├║rovni 101 pre dol├írov├Ż index.