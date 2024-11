USDJPY klesá o 0,55 % pred zápisnicou FOMC 📉

📊 Oznámenie zo zápisnice FOMC: trhy očakávajú hlbší pohľad na novembrové zníženie sadzieb

Zápisnica z novembrového zasadnutia FOMC, ktorej zverejnenie je naplánované na dnes o 19:00 GMT, poskytne kľúčový kontext nedávneho zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na 4,75 % a výrazný posun v komunikácii Fedu.

Sú komentáre bankárov Fedu dôvodom na ďalšie zníženie sadzieb v decembri❓

Jednohlasné rozhodnutie o znížení o 25 bázických bodov, vrátane predtým odmietnutého Bowmana, naznačuje silnejší konsenzus o smerovaní politiky. Trhy budú hľadať podrobnosti o tom, ako sa tento konsenzus dosiahol, najmä v súvislosti s odstránením slovného spojenia "väčšia istota" v oblasti inflácie. Pokiaľ ide o hodnotenie inflácie, napriek odstráneniu formulácie o "istote" zo stanoviska Powell počas tlačovej konferencie zachoval pozitívny výhľad na infláciu. Zápisnica by mala odhaliť širší pohľad výboru na inflačné riziká a to, či existujú reálne obavy o pokrok smerom k 2-% cieľu. Ďalším dôležitým prvkom je vývoj na trhu práce. Významné bolo Powellovo vyhlásenie, že na dosiahnutie 2-percentnej inflácie nie je potrebné ďalšie ochladzovanie. Zápisnica môže poskytnúť hlbší pohľad na to, ako členovia výboru vnímajú rovnováhu na trhu práce a jej dôsledky pre politiku.

Treba pripomenúť, že od novembrového rozhodnutia (07.11) sa očakávania peňažného trhu obrátili skôr smerom k zastaveniu dynamiky znižovania sadzieb. Dôvodom je najmä Fedom preferovaný ukazovateľ PCE, ktorý už takmer tri mesiace vykazuje známky zvýšených inflačných tlakov. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Bude dolár naďalej posilňovať?

Vzhľadom na Powellove preferencie vyhýbať sa rozsiahlym vyhláseniam o budúcnosti môže zápisnica v kontexte forward guidance odhaliť diskusiu o komunikačnej stratégii.

Trh bude hľadať náznaky o možnosti decembrového zasadnutia, pričom v súčasnosti počíta so znížením o 15 až 25 bp.

Zdroj: Eurostat: Bloomberg Financial LP

Na devízovom trhu dolárový index (USDIDX) po vyhláseniach Fedu posilnil a v súčasnosti konsoliduje v pásme 106,50 - 107,50. Ak zápisnica odhalí širšie obavy z inflácie, než naznačila Powellova tlačová konferencia, môžeme očakávať ďalšie posilnenie dolára. Akékoľvek náznaky nejednotnosti v otázke tempa budúcich škrtov by mohli zvýšiť volatilitu na trhu a diskusia o dynamike dlhopisového trhu by mohla ovplyvniť výnosy štátnych dlhopisov, ktoré boli v poslednom období mimoriadne citlivé.

Americká výnosová krivka reagovala na Bessentovu nomináciu poklesom. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Nominácia Scotta Bessenta na post ministra financií vyvolala pozitívnu reakciu trhov, čo sa prejavilo posilnením dolára a poklesom výnosov dlhopisov. Jeho stratégia "3-3-3" - zahŕňajúca zníženie deficitu na 3 % HDP, hospodársky rast na úrovni 3 % a zvýšenie produkcie ropy o 3 milióny barelov denne - sa považuje za protiváhu populistických prvkov Trumpovho programu. Hoci niektoré z cieľov môže byť ťažké dosiahnuť, najmä v kontexte reštriktívnej imigračnej politiky a súčasných podmienok na energetickom trhu, Bessentov jastrabí prístup k vládnym výdavkom a riadeniu deficitu (v súčasnosti 6 - 7 % HDP) by mohol významne ovplyvniť budúcu fiškálnu politiku USA, najmä v súvislosti s rozhodnutím o predĺžení daňových škrtov, ktoré sa skončia v roku 2025.

USDJPY (interval D1)

Pár USDJPY zastavil zisky v rámci 78,6 % Fibo retracementu klesajúceho kanála, ktorý bol iniciovaný v júli tohto roka. Po celý čas sa však v strednodobom horizonte udržiavajú základy technického vzostupného trendu. Kľúčovými bodmi podpory v tomto smere zostávajú zóny priesečníka 50-, 100- a 200-dňových exponenciálnych kĺzavých priemerov. Psychologickým bodom odporu stále zostáva oblasť lokálnych maxím z polovice novembra v oblasti 156,600. Zdroj: xStation