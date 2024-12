USDJPY rastie pred NFP 🔔

Najnov┼íia spr├íva Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW) nazna─Źuje, ┼że od tretieho ┼ítvr┼ąroka 2023 do prvej polovice roka 2024 mohli spr├ívy o zamestnanosti nadhodnoti┼ą tempo rastu pribli┼żne o 100 000 pracovn├Żch miest mesa─Źne. Za predpokladu podobn├ęho v├Żvoja aj v druhom polroku 2024 (spr├íva e┼íte nebola zverejnen├í) mo┼żno kon┼ítatova┼ą, ┼że aj s├║─Źasn├ę ├║daje s├║ v├Żrazne nadhodnoten├ę a ┼że trh pr├íce nie je tak├Ż siln├Ż, ako by sa mohlo zda┼ą.