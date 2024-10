USDJPY stráca pôdu pod nohami pred NFP 📉

🚨Kľúčová správa o trhu práce v USA o 14:30

Dnes sa investori dočkajú septembrovej správy o trhu práce v USA. O 14:30 sa dozvieme, aký je súčasný stav americkej ekonomiky a či odôvodňuje náhlu zmenu úrokovej politiky Fedu.

Čo očakávať od údajov?

Trh očakáva nárast zamestnanosti mimo poľnohospodárstva o 150 000 osôb v porovnaní so 142 000 osobami v auguste. Okrem toho, očakáva sa, že miera nezamestnanosti zostane nezmenená na úrovni 4.2 % a očakáva sa, že aj priemerný ročný rast zárobkov zostane na augustovej úrovni 3,8 %.

Pred tohtotýždňovou správou o zamestnanosti boli ostatné ukazovatele zamestnanosti zmiešané. Napríklad na stránke sa počet voľných pracovných miest v sektore JOLTS v auguste zvýšil na 8,04 milióna, čo je viac ako 7,71 milióna v júli a viac ako očakávaných 7,69 milióna. Išlo o najvyšší ukazovateľ od mája a naznačuje, že americký trh práce je stále napätý. Tieto údaje podporujú silnejšie ako očakávané údaje o zamestnanosti, ktoré sa môžu objaviť v septembri. Na druhej strane, zložka zamestnanosti indexu ISM pre priemyselnú výrobu v septembri prudko klesla. Zložka zamestnanosti indexu ISM pre priemysel má historický vzťah k správe o zamestnanosti. Septembrový údaj klesol zo 46,0 na 43,9, čo predstavuje hlboký pokles a jednu z najnižších úrovní od roku 2020.

Aká by mohla byť reakcia trhu? Zdá sa, že data uvoľňuje v rámci +/- 1 štandardnej odchýlky by nemali spôsobiť dlhodobú zmenu rýchleho znižovania úrokových sadzieb, ktoré už trh v USA ocenil, a akékoľvek cenové pohyby budú len krátkodobou reakciou likvidity. Údaj nad alebo pod týmto rozpätím by však mohol zmeniť zaužívané trhové fundamenty, a tak spôsobiť výrazné pohyby na väčšine nástrojov. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Trh očakáva rýchle zníženie úrokových sadzieb

Federálny rezervný systém v nedávnej komunikácii a rozhodnutiach uviedol, že v súčasnosti, keď inflácia klesá, sa v rámci svojho mandátu zameriava na plnú zamestnanosť. Preto sú údaje z tohto týždňa pre trhy kľúčové. Pred týmto čítaním začal trh s fedovými fondmi oceňovať vyhliadky na ďalšie zníženie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom o 50 bázických bodov na zasadnutí 7. novembra. Tv súčasnosti je šanca na takéto zníženie 32 %, čo je menej ako 54 % v minulom týždni. Tieto očakávania viedli aj k zostreniu implikovanej krivky sadzieb pre doby splatnosti nad 6 mesiacov. Trh tak začal na začiatku očakávať výraznejšie znižovanie sadzieb s tým, že na ďalších zasadaniach sa tempo zmierni.

Zdroj: Bloomberg Financial LP

Údaje o zamestnanosti často spôsobujú volatilitu na trhoch, ale ich vplyv zostáva obmedzený. Za posledný rok bola priemerná reakcia indexu S&P 500 na údaje o zamestnanosti v USA 30 minút po ich zverejnení menej ako 0,0 % rastu. Najväčší rast však predstavoval 0,37 %, zatiaľ čo reakcie smerom nadol boli miernejšie, pričom najväčší pokles indexu S&P 500 30 minút po zverejnení údajov o zamestnanosti bol len -0,18 %. Celkovo to naznačuje, že samotné údaje o zamestnanosti majú na hlavný americký blue-chip index mierny vplyv.

USDJPY (interval D1)

Menový pár USDJPY sa v stredu vymanil z klesajúceho kanála a rekordne rýchlo vzrástol o 2,5 % od trendovej línie. Zastavil sa až pri 78,6 % Fibonacciho retracemente na úrovni 147,243. Začiatkom septembra táto rezistencia viedla aj k poklesu, ktorý sa skončil pod úrovňou 140. Prvým supportom bude úroveň 61,8 % Fibonacciho retracementu, ktorá sa nachádza na úrovni 50-dňového EMA. Prelomenie tohto supportu by mohlo spôsobiť rýchly zostup k úrovni 50 % Fibonacciho retracementu, ktorá sa zhoduje s 50-dňovým SMA. Úroveň 144,486 zostala silnou rezistenciou aj počas pohybu smerom nahor. Návrat kurzu do kanála môže znamenať pokračovanie klesajúceho trendu. RSI a MACD zatiaľ favorizujú býkov. V prípade RSI by zmenu trendu mohol signalizovať len pokles pod 55. V prípade MACD stále pozorujeme silnú býčiu divergenciu.

Zdroj: xStation