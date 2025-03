Volkswagen pripravuje záložné plány kvôli americkým clám

Automobilka Volkswagen sa pripravuje na možné dopady amerických ciel, pričom krátkodobé presunutie výroby z Mexika do USA podľa vedenia značky nie je realistické riešenie.

Dopad ciel na výrobu

Volkswagen vyrába približne dve tretiny svojich vozidiel pre americký trh v mexickom závode Puebla. Vďaka splneniu pravidiel USMCA (dohody medzi USA, Mexikom a Kanadou) získal mesačnú výnimku z nedávno zavedeného 25 % cla na dovoz áut z Mexika.

Presun výroby do závodu v Chattanooga v USA by si vyžadoval viac času, uviedol CEO značky VW Thomas Schaefer. Automobilka preto pripravuje dlhodobé záložné plány a zároveň situáciu pozorne sleduje.

Znižovanie nákladov

Volkswagen tiež pokračuje v úsporných opatreniach, aby do roku 2029 zvýšil svoju prevádzkovú maržu na 6,5 % z aktuálnych 2,9 %. Od minulého roka firma znížila počet zamestnancov o 4 200, pričom 40 % z týchto miest bolo vo výrobe a 35 % v administratíve. Okrem toho boli obmedzené nočné smeny s cieľom znížiť výrobné náklady.

Pokles ziskovosti

Značky VW Passenger Cars, Škoda, SEAT/CUPRA a Úžitkové vozidlá zaznamenali za rok 2024 pokles prevádzkového výsledku o 4,3 %. Samotná značka Volkswagen vykázala pokles zisku o viac než štvrtinu na 2,59 miliardy eur.

Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce ziskovosť patria:

Investície do nových modelov

Náklady na prepúšťanie v administratíve

Pobídky na podporu predaja elektromobilov

Volkswagen Group očakáva, že jeho prevádzková marža v roku 2024 zostane na úrovni 5,9 % alebo sa len mierne zvýši, a to pre obchodné napätie a vysoké náklady.

Graf VOW1.DE (H1)

Cena sa pohybuje okolo 109,40 EUR. Oranžová línia predstavuje exponenciálny kĺzavý priemer (EMA 50) na úrovni 110,70, zatiaľ čo modrá línia znázorňuje jednoduchý kĺzavý priemer (SMA 200) na 106,04. EMA 50 sa stále drží nad SMA 200, čo signalizuje, že trend je stále rastúci, aj keď aktuálne dochádza k menšej korekcii.

Indikátor RSI je na hodnote 41,7, čo naznačuje, že akcie nie sú prekúpené ani prepredané. Ak by RSI klesol pod 30, mohlo by to byť signálom možnej prepredanosti a príležitosti na nákup.



Zdroj: xStation5