Výsledková sezóna: AMD

AMD zverejnilo výsledky za druhý kvartál 2025 a hlavným ťahúňom bol segment hier a počítačov. Spoločnosť rokuje o povolení na export svojich čipov MI308 do Číny. Vplyv obmedzení na vývoz do Číny predstatoval sumu 800 milónov dolárov. Segment Číny bol z výsledkov na nadchádzajúce obdobie vyradený, no napriek tomu AMD zvyšuje výhľad a očakáva robustný dopyt po svojich produktoch. Viac vo videu.