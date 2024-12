Walgreens Boots Alliance vystrelil o 20 % kvôli možnej akvizícii firmou Sycamore Partners 📌

Akcie Walgreens Boots Alliance (WBA.US) vzrástli o viac než 20 % po správach o pokročilých rokovaniach o odkúpení so spoločnosťou private equity Sycamore Partners, čo vyvolalo vysokú volatilitu. Potenciálna dohoda, ktorá by mohla byť dokončená začiatkom budúceho roka, prichádza v čase, keď sa Walgreens potýka s výraznými problémami vo svojich lekárňach a maloobchodných operáciách, vrátane plánu uzavrieť 1 200 predajní počas troch rokov. Spoločnosť, ktorá mala kedysi hodnotu viac než 100 miliárd USD, sa prepadla na trhovú kapitalizáciu 8 miliárd USD, pričom jej akcie sa od svojho vrcholu v roku 2015 prepadli o 89 %.

Tento odkup znamená odvážny krok pre Sycamore, známu menšími maloobchodnými akvizíciami, a mohol by zahŕňať odpredaj častí Walgreens alebo partnerstvo na riadenie akvizície. Desaťročný pokles Walgreens kontrastuje s jeho historickou úlohou významného amerického lekárenského reťazca s viac než 12 000 predajňami po celom svete. Jeho konkurent, CVS Health (CVS.US), sa vyrovnal s podobnými tlakmi diverzifikáciou do poisťovníctva a správy liekových benefitov, cestou, ktorou Walgreens zatiaľ nenásledoval. Ak by bola dohoda dokončená, mohla by výrazne pretvoriť prostredie maloobchodného lekárenského sektora.

Zdroj: xStation 5