Walmart žiada čínskych dodávateľov o výrazné zníženie cien

Americký maloobchodný gigant Walmart Inc. požiadal niektorých čínskych dodávateľov o výrazné zníženie cien, aby presunul náklady spojené s clami zavedenými prezidentom Donaldom Trumpom. Čínske firmy sa však proti tomuto kroku silno bránia, uvádzajú zdroje oboznámené so situáciou.

Dodávatelia pod tlakom

Výrobcovia kuchynských potrieb a oblečenia boli požiadaní, aby znížili svoje ceny až o 10 % za každú vlnu clám. To by znamenalo, že by náklady na clá niesli výhradne čínski dodávatelia. Zdroje uvádzajú, že len málo firiem na túto žiadosť pristúpilo, pretože ich marže sú už teraz extrémne nízke.

Niektorí dodávatelia tvrdia, že akékoľvek zníženie nad 2 % by ich dostalo do straty. Iní uvádzajú, že ich subdodávatelia odmietajú zníženie cien nad 3 %, čo niektoré výrobky núti hľadať lacnejšie dodávky vo Vietname. To však vyvoláva obavy o možné zhoršenie kvality produktov.

Dopad na globálny trh

Snaha Walmartu ukazuje, ako rastúce geopolitické napätie ovplyvňuje globálne dodávateľské reťazce a vyvíja tlak na amerických spotrebiteľov, ktorí sa už teraz potýkajú s vysokými životnými nákladmi. Zatiaľ čo minister financií Scott Bessent tvrdí, že čínski výrobcovia ponesú väčšinu nákladov, maloobchodníci ako Target a Best Buy varujú, že ceny pre zákazníkov vzrastú.

Stratégia Walmartu a budúci vývoj

Historicky mal Walmart silnú vyjednávaciu pozíciu voči čínskym dodávateľom, ktorí na jeho požiadavky obvykle pristúpili. Tentokrát je však rozsah žiadostí nezvyčajný, čo výrobcov postavilo pred dilemu: buď absorbovať náklady, alebo riskovať stratu dlhodobého partnerstva s Walmartom.

Spoločnosť uviedla, že bude naďalej spolupracovať s dodávateľmi, aby udržala ceny čo najnižšie pre svojich zákazníkov. Walmart tiež zdôraznil, že približne dve tretiny jeho produktov sú teraz vyrábané v USA, čím sa snaží diverzifikovať svoj dodávateľský reťazec.

Očakáva sa, že ďalší veľkí americkí maloobchodníci môžu čoskoro nasledovať tento krok. Napríklad generálny riaditeľ Targetu, Brian Cornell, už oznámil, že firma rokuje so svojimi dodávateľmi o ďalšom postupe.

Graf WMT.US (H4)

Akcie Walmartu mali dlhodobý rastový trend od októbra 2024 do februára 2025.

Nedávno však došlo k výraznej korekcii z vrcholu okolo 105,2 USD a teraz sa cena pohybuje okolo 95 USD.

Klouzavé průměry:

Kľúčový bod: Cena práve testuje SMA 200 ako support, čo môže rozhodnúť o ďalšom smere pohybu.

Cena práve testuje SMA 200 ako support, čo môže rozhodnúť o ďalšom smere pohybu. EMA 50 (oranžová krivka, aktuálne 97,87 USD): Krátkodobý trendový indikátor, ktorý sa začal otáčať smerom nadol, čo signalizuje možné spomalenie rastového trendu.

Krátkodobý trendový indikátor, ktorý sa začal otáčať smerom nadol, čo signalizuje možné spomalenie rastového trendu. SMA 200 (modrá krivka, aktuálne 95,34 USD): Dlhodobý trendový indikátor, ktorý sa stále drží rastovo, ale cena sa k nemu nebezpečne približuje.

RSI (Relative Strength Index):

Aktuálna hodnota 43,5 naznačuje, že akcie nie sú prekúpené ani prepredané.

Ak RSI klesne pod 30, môže to signalizovať prepredaný trh a možný odraz nahor.

Zdroj: xStation5