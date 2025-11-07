Wendy’s prekvapila výsledkami

- Wendy’s prekvapila pozitívnym výsledkom – pokles tržieb bol menší než očakávania.
- Wendy’s prekvapila pozitívnym výsledkom – pokles tržieb bol menší než očakávania.
- Akcie spoločnosti vyskočili až o 9 %, hoci sú od začiatku roka stále v mínuse 46 %.
- Medzinárodný rast kompenzuje pokles v USA, čo je trend viditeľný aj u konkurencie.
- Spoločnosť čelí výzvam bez stáleho generálneho riaditeľa, vedenie dočasne zastáva finančný riaditeľ.
Fastfoodový reťazec Wendy’s Co. zverejnil za tretí kvartál lepšie než očakávané výsledky, keď tržby klesli menej, než analytici predpokladali. To ďalej potvrdzuje trend, že fastfoodový sektor si v období obmedzených spotrebiteľských výdavkov vedie lepšie než konkurencia typu „fast casual“.
Tržby v reštauráciách klesli o 3,7 %, čo síce znamená pokles, ale menší než analytický konsenzus, a teda pozitívne prekvapenie. Na základe tohto výsledku spoločnosť potvrdila celoročný výhlaď, ktorý počas predchádzajúcich dvoch kvartálov dvakrát znížila.
Akcie Wendy’s reagovali prudkým rastom, keď v premarkete posilnili až o 9 %, hoci od začiatku roka sú stále v mínuse o 46 %.
Rozdiely medzi trhmi
Na domácom trhu v USA Wendy’s zaznamenala ďalší pokles tržieb, no menší, než sa analytici obávali. Naopak, medzinárodný segment vzrástol o 3 %, čím prekročil očakávania (2,5 %). Silnejší výkon mimo USA je v súlade s výsledkami iných fastfoodových gigantov ako McDonald’s či Restaurant Brands (vlastník Burger Kingu), ktorí taktiež profitujú z rastúceho dopytu v zahraničí.
Naopak, „fast casual“ reťazce ako Chipotle, Cava či Sweetgreen hlásia problémy. Tieto značky museli znižovať celoročné výhľady, pretože mladší spotrebitelia sa v dôsledku vyšších cien obracajú k lacnejším alternatívam – teda práve k fastfoodu.
Nejasná situácia vo vedení
Spoločnosť Wendy’s sa stále nachádza v prechodnom období vedenia. Po odchode bývalého CEO Kirka Tannera do spoločnosti Hershey v júli tohto roka je riadenie firmy v rukách dočasného generálneho riaditeľa a zároveň finančného riaditeľa Kena Cooka. Táto dvojrola môže ovplyvniť strategické rozhodovanie v nasledujúcich kvartáloch.
Graf WEN.US (D1)
Akcie Wendy’s sa po zverejnení lepších než očakávaných výsledkov dostali do mierneho rastového pohybu a aktuálne sa obchodujú na úrovni 8,81 USD. Napriek krátkodobému zlepšeniu zostáva celkový trend jasne medvedí, čo potvrdzuje fakt, že cena sa naďalej drží pod kĺzavými priemermi EMA 50 (9,29 USD) a SMA 100 (10,04 USD). RSI sa aktuálne nachádza na hodnote 44,6, teda pod neutrálnou hranicou 50, čo ukazuje na stále slabé, ale zlepšujúce sa momentum.
Z technického pohľadu akcie čelia kľúčovej rezistencii v oblasti 9,30 USD (EMA 50). Prerazenie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre ďalší rast smerom k 10 USD. Naopak, ak sa cena opäť odrazí smerom nadol, kľúčová podpora sa nachádza v pásme 8,10–8,20 USD.
Zdroj: xStation5
