Wendy’s znižuje odhad tržieb pre slabší dopyt v USA

Spoločnosť Wendy’s Co. znížila celoročný výhlaď tržieb po tom, čo v druhom štvrťroku zaznamenala väčší než očakávaný pokles predajov, najmä na domácom americkom trhu. Teraz očakáva, že celosvetové systémové tržby klesnú o 3–5 %, zatiaľ čo doteraz predpokladala stagnáciu až pokles o 2 %.
Predaje na porovnateľných prevádzkach v USA sa prepadli viac, než predpokladali analytici, zatiaľ čo medzinárodné tržby rástli pomalšie, než sa očakávalo. Celkové štvrťročné tržby boli síce mierne nad odhadmi a marže prekonali očakávania, no slabý domáci dopyt zostáva problémom.
Dočasný CEO Ken Cook uviedol, že firma má „prácu pred sebou“ pri zlepšovaní výkonnosti v USA a zameria sa na posilnenie zákazníckej skúsenosti a efektívnejší marketing. Wendy’s sa snaží prilákať zákazníkov akciami pre používateľov aplikácie, novými príchuťami dezertu Frosty a spoluprácou so značkou Takis, spustenou koncom júna. Spoločnosť zároveň rozšírila prevádzkový čas na podporu raňajok a neskorého večerného predaja a zlepšuje riadenie prevádzky reštaurácií prostredníctvom detailnejšieho sledovania výkonu.
Akcie Wendy’s reagovali na výsledky poklesom až o 7,5 % v predobchodnej fáze, než časť strát zmazali. Slabnúce ekonomické podmienky v USA tak naďalej predstavujú výzvu pre rast reťazca, ktorý musí hľadať spôsoby, ako presvedčiť zákazníkov o hodnote svojej ponuky.
Graf WEN.US (D1)
Akcie Wendy’s pokračujú v dlhodobom klesajúcom trende a aktuálne sa obchodujú na cene 9,96 USD, teda hlboko pod kľúčovými kĺzavými priemermi – EMA 50 (11,06 USD) a SMA 100 (12,09 USD). Táto technická situácia potvrdzuje silný medvedí sentiment. RSI na úrovni 38,4 sa blíži k pásmu prepredanosti, čo môže naznačovať možnosť krátkodobého odrazu, avšak bez potvrdenia zmeny trendu. MACD zostáva v zápornom teritóriu a potvrdzuje pokračujúci tlak predávajúcich.
Zdroj: xStation5
