Začala už kvantová revolúcia? Quantum Computing rastie o 25 %

Quantum Computing Inc. (QUBT.US) je spoločnosť pôsobiaca v oblasti kvantových počítačov, ktorá v poslednom období priťahuje obrovský záujem investorov. Dnes jej akcie vyskočili o 25 % na cenu 23 USD, a to vďaka oznámeniu o dôležitých kontraktoch s NASA a NIST, ako aj rastúcemu záujmu o kvantové technológie. Za posledných 12 mesiacov akcie QUBT vzrástli celkovo o 3000 %, čo podčiarkuje dynamický rast spoločnosti a rastúce očakávania trhu ohľadom prielomových riešení v oblasti kvantového výpočtárstva.
Spoločnosť sa zameriava na vývoj kvantového softvéru a fotonických kvantových systémov. Vlastní výrobný závod v Tempe, Arizona, kde vyrába inovatívne kvantové obvody. Tieto technológie majú potenciálne využitie v sektoroch ako umelá inteligencia, optimalizácia procesov a modelovanie dát, čo vytvára významný rastový a komercializačný potenciál do budúcnosti.
Napriek technologickému pokroku však finančné výsledky Quantum Computing Inc. zostávajú slabé. V druhom štvrťroku 2025 spoločnosť vygenerovala iba asi 61 tisíc USD tržieb, zatiaľ čo čistá strata dosiahla 36,5 milióna USD. Navyše firma uskutočnila emisiu akcií v hodnote niekoľkých stoviek miliónov dolárov, čo môže viesť k riedeniu hodnoty existujúcich akcionárov a predstavuje jeden z rizikových faktorov pre investorov.
Trh kvantových počítačov je vysoko konkurenčný – hráči ako IonQ, Rigetti, D-Wave, IBM a Alphabet rovnako investujú značné prostriedky do rozvoja tejto technológie. Napriek tomu, že má Quantum Computing Inc. výrazný technologický potenciál a buduje strategické partnerstvá, investícia do spoločnosti nesie vysoké riziko kvôli nedostatku stabilných príjmov, vysokej valuácii a neistote ohľadom tempa komercializácie.
Nepochybne ide o firmu s veľkými ambíciami a zaujímavými riešeniami v prielomovej oblasti kvantového výpočtárstva. Jej dnešný 25 % rast ukazuje, aké veľké nádeje investori vkladajú do rozvoja tejto technológie. Avšak pred investičnými rozhodnutiami je vhodné zvážiť všetky riziká.
