Zepbound od Eli Lilly prekonáva Wegovy od Novo Nordisk v znižovaní hmotnosti

Nedávna priama klinická štúdia ukázala, že Zepbound (tirzepatid) od spoločnosti Eli Lilly je účinnejší pri chudnutí ako Wegovy (semaglutid) od Novo Nordisk. Do štúdie SURMOUNT-5, publikovanej v The New England Journal of Medicine a predstavenej na Európskom kongrese o obezite, sa zapojilo 751 obéznych pacientov bez cukrovky počas 72 týždňov. Pacienti užívajúci Zepbound schudli v priemere 50,3 libry (22,8 kg), zatiaľ čo pri Wegovy to bolo 33,1 libry (15 kg). Zepbound tiež viedol k väčšiemu zníženiu obvodu pása – v priemere o 18,4 cm v porovnaní s 13 cm u Wegovy.

Mechanizmus účinku

Vyššia účinnosť Zepboundu sa pripisuje jeho dvojitému mechanizmu – napodobňuje hormóny GLP-1 a GIP, ktoré regulujú chuť do jedla a vylučovanie inzulínu. Wegovy cieli len na hormón GLP-1. Tento rozdiel môže vysvetľovať vyššiu efektivitu Zepboundu pri regulácii telesnej hmotnosti.

Dopady na trh

Výsledky štúdie môžu významne ovplyvniť konkurenčné prostredie na trhu s liekmi na chudnutie. Napriek účinnosti Zepboundu zohrávajú dôležitú úlohu aj faktory ako úhrada zdravotnými poisťovňami a náklady. Napríklad CVS Health nedávno vylúčil Zepbound z niektorých svojich zoznamov preplácaných liekov v prospech Wegovy.

Bezpečnosť a znášanlivosť

Oba lieky mali podobný bezpečnostný profil. Najčastejšie vedľajšie účinky zahŕňali nevoľnosť a vracanie. Miera prerušenia liečby bola mierne vyššia pri Wegovy (8 %) v porovnaní so Zepboundom (6 %).

Výhľad do budúcnosti

Tieto zistenia posilňujú pozíciu Eli Lilly na rýchlo rastúcom trhu s liekmi proti obezite, ktorý by v nasledujúcej dekáde mohol prekročiť hodnotu 150 miliárd dolárov ročne. Obe firmy pokračujú v inováciách s cieľom vyvinúť ešte účinnejšie a dostupnejšie možnosti liečby obezity.