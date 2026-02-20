Zhrnutie trhov: Európa sa vracia do zelených čísel 🇪🇺 📈 Podnikateľská aktivita konečne zrýchľuje ❓

Ekonomika a meny:
- Mzdy v eurozóne: Vyjednané mzdy v eurozóne vzrástli v 4. štvrťroku 2025 o 3 %, čo je v súlade s širšími ukazovateľmi rastu miezd.
- Maloobchodný predaj v Spojenom kráľovstve: Predaj v januári vzrástol o 4,5 % medziročne a 1,8 % medzimesačne, čo je najsilnejší výkon za takmer dva roky. Nerastný sektor viedol rast (+5,3 %), zatiaľ čo obchodné domy zaznamenali pokles (-1,3 %). Predaj palív zostal stabilný.
- Nemecký PPI: Ceny výrobcov v januári klesli o 3,0 % medziročne (-0,6 % medzimesačne), čo bolo spôsobené najmä 11,8 % poklesom nákladov na energiu. Bez započítania energie PPI v skutočnosti vzrástol medziročne o 1,2 %. Kým investičný tovar a drahé kovy (+68,2 %) zdraželi, ceny potravín klesli o 1,3 % (najmä maslo o -43,7 % a bravčové mäso o -14,1 %).
- PMI eurozóny: Kompozitný PMI vzrástol v februári na 51,9 (3-mesačné maximum). Výroba dosiahla 44-mesačné maximum (50,8 bodov) a stala sa hlavným motorom rastu. Kým objednávky rastú, zamestnanosť mierne klesla. Náklady na vstupy rastú najrýchlejším tempom za takmer tri roky, ale inflácia predajných cien sa spomalila v dôsledku rastúceho optimizmu podnikateľov.
- Devízový trh: Britská libra (GBP) zaznamenala najvýraznejší pohyb, keď sa odrazila od nedávnych minim na základe solídnych maloobchodných údajov (GBPUSD: +0,1 % po 4-dňovom poklese; EURGBP: -0,1 %; GBPJPY: +0,3 %). Novozélandský dolár (NZD) zaostával (NZDUSD: -0,3 %), čo bolo spôsobené politickými rizikami súvisiacimi s Iránom (ovplyvňujúcimi aj AUD) a komentármi šéfa RBNZ týkajúcimi sa „rastu bez inflácie“. Inak zostáva volatilita devízových trhov utlmená (EURUSD bez zmeny na úrovni 1,176; USDIDX: +0,05 %)
Volatilita na devízovom trhu dnes zriedka prekračuje 0,1 %. Zdroj: xStation5
Indexy a spoločnosti:
- Európske indexy: Trhy končia týždeň s veľkým optimizmom vďaka silným údajom PMI (EU50: +0,2 %). Zisky vedú Francúzsko a Španielsko (+0,8 %), pričom DAX je tiež v pluse (+0,2 %). Poľský index W20 klesol o 0,35 %, najmä v dôsledku výpredaja akcií spoločností Kruk (-6 %) a Allegro (-3 %).
- Aston Martin: Vydal ďalšie varovanie o zisku, v ktorom uvádza, že strata EBIT v roku 2025 prekročí predpokladaných 184 miliónov libier. Tržby klesli o 10 % a hodnota akcií sa za posledný rok znížila na polovicu. Dohoda v hodnote 50 miliónov libier o trvalých právach na názov F1 priniesla určitú finančnú úľavu, ale americké clá a vysoký dlh zostávajú hlavnými prekážkami.
- Air Liquide: Akcie vzrástli o 3,6 % po prekonaní očakávaných ziskov. Spoločnosť zvýšila dividendu o 12 % (3,70 EUR) a stanovila nový cieľ zlepšenia marže o +100 bázických bodov do roku 2027. Prevádzkový zisk vzrástol o 3,5 % a čistý dlh klesol takmer o 9 %.
- Siegfried Holding: Akcie klesli o 7,8 % kvôli slabým prognózam na rok 2026. Napriek solídnemu EBITDA za rok 2025 investorov vystrašil negatívny voľný cash flow a nižšia dividenda, ako sa očakávalo. Analytici považujú výhľad za konzervatívny, pričom čakajú na veľkú farmaceutickú zmluvu.
- Moncler: Akcie vzrástli o 13 % vďaka výsledkom, ktoré výrazne prekonali odhady. Úspech bol poháňaný Áziou (+11 %) a silným dopytom po značkách Moncler a Stone Island. Tržby (3,13 mld. EUR) a dividendy (1,40 EUR) prekonali očakávania, čo pozdvihlo celý sektor luxusného tovaru (LVMH, Hermes).
Nárast ochoty riskovať negatívne ovplyvňuje defenzívnejšie sektory (zdravotníctvo, energetika, niektoré spotrebné tovary). Zdroj: Bloomberg Finance LP
