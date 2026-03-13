Bitcoin rastie o 3 % a pokúša sa o obrat trendu 📈

Bitcoin dnes posilňuje takmer o 3 % a dostáva sa nad úroveň 72 000 USD, a to napriek zmiešanému sentimentu na globálnych trhoch. Pri pohľade na denný graf možno pozorovať určité podobnosti s medvedím trhom v roku 2022.
- V roku 2021 sa poklesy začali v novembri a v roku 2022 vstúpil Bitcoin do plnohodnotného medvedieho trhu, ktorý priniesol tri silné klesajúce impulzy.
- V roku 2025 sa poklesy začali v októbri a zatiaľ sme zaznamenali dva silné klesajúce impulzy, pričom cena sa aktuálne obchoduje o viac než 40 % pod historickým maximom.
- Medzi týmito vlnami poklesu sa vytvorila formácia vlajky, ktorá zvyčajne signalizuje pokračovanie klesajúceho trendu.
- Podobná formácia sa zrejme vytvára aj teraz, pričom kľúčová rezistenčná zóna leží medzi 73 000 a 75 000 USD. Trvalejší prieraz nad toto pásmo by mohol otvoriť priestor pre špekulácie o obrate trendu.
- Ak by sa scenár z roku 2022 v určitej podobe zopakoval, Bitcoin by sa mohol potenciálne dostať nad denný EMA 200 približne okolo februára 2027.
Zdroj: xStation5
Zaujímavé je, že v roku 2022 Bitcoin napokon prepadol pod EMA 200 (červená línia), čo spustilo záverečnú vlnu panických výpredajov. Aktuálne sa cena obchoduje presne na úrovni týždenného EMA 200 (červená línia). Ak by sa z týchto úrovní začal pokles a bol by percentuálne podobný prepadu z jesene 2022, mohli by sme očakávať pokles o 40 až 50 %, teda potenciálne smerom do pásma 35 000 až 40 000 USD.
Naopak návrat nad 75 000 USD a 80 000 USD by mohol naznačovať silnú akumuláciu a možný pokus o obrat súčasného trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
Krypto správy: Bitcoin sa blíži k šesťtýždňovému maximu 📈 Je býčí trend späť?
📊 Streamy XTB: Fed, komodity aj Wall Street
Zhrnutie trhov: Európa sa pokúša o oživenie vďaka nádejám na obnovenie dopravy v Hormuzskom prielive 🚢
BREAKING: EURUSD mierne klesá po údajoch o produkcii v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.