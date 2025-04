Žijeme v ére turbulencie na finančných trhoch

Pandémie, vojenské konflikty, politická neistota, hroziaca dlhová kríza USA a rýchlo sa meniaca globálna ekonomická politika, to všetko núti investorov hľadať spôsoby, ako chrániť svoj kapitál a zároveň usilovať o výnosy – aj za náročných podmienok.

Je spravodlivé povedať, že v dobách neistoty sa zvyšuje počet možných scenárov.

Investori sa prirodzene stále snažia nájsť aktíva, ktoré môžu generovať zisky. Kapitál je neustále v pohybe a hľadá výnosy – bez ohľadu na „počasie“ v ekonomike alebo geopolitice. Aké stratégie a triedy aktív sa teda môžu ukázať ako účinné v neistých dobách? Na čo sa zameriavajú globálni investori? Aké sú výhľady pre kľúčové triedy aktív – a čo by sme mali očakávať v budúcnosti?

Zlato – Bezpečný prístav v turbulentných dobách

Zlato je po stáročia považované za symbol stability - a posledné roky túto povesť len posilnili. Zatiaľ čo zlato bolo tradične vnímané ako bezpečný prístav, jeho rastúca korelácia s akciovými trhmi v určitých obdobiach spôsobila, že sa niektorí investori stiahli. To bolo obzvlášť viditeľné v roku 2022, kedy sa zlato obchodovalo do strany uprostred rastúcich globálnych úrokových sadzieb. Napriek svojej povesti ochrany proti inflácii to bolo práve v období mnohoročnej vysokej inflácie, keď si mnoho investorov vyberalo zisky zo stola.

Odvtedy sa situácia výrazne zmenila. Investori sa vrátili k zlatu, poháňaní geopolitickými obavami, obavami z obchodných vojen a rastúcou ekonomickou neistotou. Na burze COMEX rekordné objemy fyzických dodávok zlata do amerických trezorov vyprázdnili zásoby v Londýne a Švajčiarsku. Investori museli na čas čakať mesiace na splnenie dodávky. Fyzický trh zostáva napätý, čo by mohlo zosilniť cenové reakcie, ak bude rally pokračovať.

Od eskalácie konfliktu na Blízkom východe – as pokračujúcou vojnou na Ukrajine – ceny zlata prudko vzrástli v reakcii na rastúcu globálnu nestabilitu. V apríli 2025 dosiahol tento kov historické maximum 3,311 USD za uncu k 16. 4. 2025, čo ďalej podporili špekulácie okolo ekonomických politík Donalda Trumpa, najmä potenciál pre nové tarify, ktoré by mohli otriasť globálnym obchodom. K tomu pridajte dlhovú krízu USA, ktorá spochybňuje pojem globálnej finančnej stability. Dokonca sa diskutuje o potenciálnom precenení zlata ako rezervného aktíva USA, čo by mohlo vyvolať ďalší dopyt zo strany centrálnych bánk. Za posledné tri roky nakúpili centrálne banky viac ako 1 000 ton zlata ročne. Rok 2025 bude pravdepodobne tento trend nasledovať.

Prečo teda zlato?

V dobách, kedy tradičné finančné trhy strácajú predvídateľnosť, je zlato považované za zabezpečenie proti rastúcej inflácii a devalvácii meny. Nemusí generovať úroky ani dividendy, ale má tendenciu získavať na hodnote v dobách chaosu, čo z neho robí atraktívne aktívum pre tých, ktorí sa snažia diverzifikovať. A je dôležité si uvedomiť: svetová ponuka zlata je obmedzená. Zatiaľ čo produkcia zlata rastie asi o 2 % ročne, je to oveľa menej ako rast globálnej peňažnej zásoby. Navyše tvárou v tvár recesii a stagflácii mnohí investori jednoducho cítia neistotu ohľadom vkladania svojho bohatstva do rizikovejších aktív, ako sú akcie alebo kryptomeny. Výsledkom je, že zlato sa často stáva prvou voľbou uchovávateľa hodnoty a ETF uľahčujú prístup k nemu viac ako kedykoľvek predtým.

Zlato získava predovšetkým v reakcii na neistotu obklopujúcu obchodnú politiku Donalda Trumpa. Historicky, počas mnohých geopolitických udalostí v posledných niekoľkých desaťročiach, zlato malo tendenciu rásť na hodnote v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Akcie - útek k defenzívnym aktívam

Akciový trh - najmä v Spojených štátoch - zostal po nástupe investičného boomu umelej inteligencie (AI) prehriaty. Akcie najväčších svetových technologických spoločností prudko vzrástli na základe optimizmu investorov ohľadom budúceho rastu a potenciálu pre ešte vyššie zisky.

Teraz sa na akciových trhoch objavil jasný trend – posun kapitálu smerom k takzvaným defenzívnym akciám.

Defenzívne akcie patria spoločnostiam, ktorých finančné výsledky sú menej citlivé na hospodárske cykly. Medzi ne obvykle patria odvetvia, ako sú:

Verejné služby (energia a infraštruktúra)

Zdravotníctvo

Spotrebný tovar (základný tovar a služby)

Európske obranné akcie v centre pozornosti

V Európe je venovaná osobitná pozornosť spoločnostiam súvisiacim s obranou. Potenciál pre zvýšenie výdavkov na obranu v rámci Európskej únie – poháňaný rastúcim geopolitickým napätím – premenil tento sektor na magnet pre investorov.

EÚ môže nasmerovať až 800 miliárd EUR do obranných iniciatív, pričom:

Očakáva sa, že 650 miliárd EUR príde priamo od členských štátov (vrátane návrhu na vylúčenie vojenských výdavkov z dlhových limitov) a

Ďalších 150 miliárd EUR by mohlo byť potenciálne financovaných prostredníctvom spoločného vydávania dlhu.

Nemecko – historicky váhavé ohľadom preberania nových dlhov – teraz uvoľňuje fiškálne obmedzenia. Krajina plánuje investovať 500 miliárd EUR do infraštruktúry a s cieľom výdavkov na obranu blížiacim sa 3 % HDP by celkové výdavky mohli v nasledujúcich rokoch dosiahnuť 1 bilión EUR.

Zásadné je, že táto investičná akcia by mohla pokračovať bez ohľadu na spomalenie európskeho spotrebiteľského dopytu, čo odráža zásadný posun v rozpočtových prioritách.

Defenzívne akcie: Skromné ​​v boomoch, odolné v búrkach

Zatiaľ čo defenzívne akcie ponúkajú len zriedkavo veľkolepé výnosy počas býčích trhov, ich stabilita sa stáva kľúčovou výhodou v neistých dobách. Najmä európske trhy by mohli ťažiť, ak sa plány na obranné investície ďalej urýchlia. V nadchádzajúcich mesiacoch budú investori posudzovať, ktoré spoločnosti môžu byť najviac zasiahnuté rastúcimi tarifami. Jedno je isté: mnoho firiem bude čeliť zvýšeným nákladom a nie všetky ich budú schopné kompenzovať vyšším predajom – najmä ak sa spotrebitelia postavia proti vyšším cenám.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Od vypuknutia vojny na Ukrajine si akcie európskych obranných spoločností viedli výnimočne dobre - a po víťazstve Donalda Trumpa sa tento trend urýchlil. Medzitým americký obranný sektor zaostal. Prečo? Trh stavia na to, že Európa zvýši výdavky na obranu bez ohľadu na globálnu situáciu, poháňaná rastúcimi rozpočtami NATO a geopolitickými rizikami – najmä ak USA signalizujú možné stiahnutie z kontinentu.

Zbrojný priemysel bezpochyby láka pozornosť investorov a zažíva nebývalý boom. Nie je ale všetko zlato, čo sa trblieta. Práve prudký rast cien akcií môže pre neskúsených investorov skrývať značné riziká. Chcete vedieť, ktoré firmy majú skutočný potenciál a na čo si dať pozor? Pripravili sme pre vás podrobnú analýzu v našom e-booku TOP 7 zbrojárskych spoločností. Pozreli sme sa v ňom na zúbok siedmim kľúčovým hráčom, zhodnotili ich vyhliadky a upozornili na možné úskalia. Ak o investícii do tohto sektora vážne uvažujete, tento sprievodca by vám nemal uniknúť.

Súčasne oživenie amerického izolacionizmu a obnovený dôraz na fiškálnu disciplínu vyvolávajú pochybnosti o tom, či USA budú aj naďalej silne dotovať svojich obranných dodávateľov. Vyvoláva to tiež otázky, či všetky kategórie zbraní – vrátane tých, ktoré sú v kontexte moderného boja vnímané ako nákladné alebo zastarané – budú aj naďalej dostávať podporu výroby.

Dlhopisy – uchovanie kapitálu

Dlhopisy – alebo ETF poskytujúce nepriamu expozíciu voči nim – zostávajú kľúčovou súčasťou každého dobre vyváženého investičného portfólia, najmä v dobách stability trhu. Ponúkajú pravidelný, predvídateľný tok príjmov prostredníctvom úrokových platieb, čo umožňuje lepšie finančné plánovanie.

Dlhopisy pomáhajú stabilizovať portfólia diverzifikáciou rizika. Často sa pohybujú inverzne k akciám, čo pomáha znížiť celkovú volatilitu a citlivosť na trhové výkyvy.

Úrokové sadzby hrajú zásadnú úlohu v cenách dlhopisov s inverzným vzťahom: keď sadzby rastú, ceny dlhopisov klesajú, a keď sadzby klesajú, ceny dlhopisov rastú. V stabilnom prostredí je táto dynamika predvídateľnejšia, čo uľahčuje riadenie rizík.

Dlhšie splatnosti znamenajú väčšiu citlivosť na zmeny sadzieb – a vyššie riziko pre držiteľov dlhopisov. Výber správnej splatnosti pomáha vyvážiť riziko a výnos. V obdobiach stability ponúkajú kvalitné dlhopisy silný základ, uchovávajú kapitál a generujú výnosy chránené proti inflácii.

Forex – Meny ako obranný štít

Devízový trh (forex) je často miestom, kde sa neistota objavuje ako prvá. Počas kríz alebo v časoch zvýšeného globálneho napätia majú investori tendenciu sa presúvať k takzvaným „bezpečným prístavom“ mien, ako je americký dolár (USD), japonský jen (JPY) alebo švajčiarsky frank (CHF).

USD zostáva dominantnou svetovou rezervnou menou, hoci jeho status by sa mohol dostať pod tlak, ak republikánska administratíva zavedie agresívne protekcionistické obchodné politiky.

JPY, dlho spájaný s pomalým rastom, si znova získava svoju príťažlivosť bezpečného prístavu. Nedávny rast HDP napriek slabej spotrebe, rastúcim mzdám a signálu Bank of Japan, že obnoví zvyšovanie sadzieb, oživil záujem investorov o len po turbulenciách v roku 2024.

CHF je aj naďalej menou bezpečného prístavu, podporovanou neutralitou Švajčiarska a jeho obmedzenou expozíciou voči obchodným vojnám.

Zaistenie mien alebo použitie forwardových kontraktov môže pomôcť chrániť investorov pred devalváciou domácej meny. Zakotvenie rozhodnutia o forexe do makroekonomických základov tiež znižuje špekulatívne riziko a uprednostňuje tých, ktorí hlbšie rozumejú:

Hospodárskym cyklom

Akciám centrálnych bánk

Geopolitickým posunom

Úspech na devízovom trhu často závisí od analýzy výnosov vládnych dlhopisov, ktoré slúžia ako barometre chuti k riziku a očakávania úrokových sadzieb – oboje silne ovplyvňuje dopyt po mene.

Forex však zostáva vysoko dynamickým a volatilným trhom, kde každé makroekonomické oznámenie a vyhlásenie centrálnej banky môže pohnúť cenami. Rýchle reflexy, skúsenosti a neustále učenie sú nevyhnutné pre navigáciu v tejto rýchlo sa pohybujúcej aréne.

Výnosy 10-ročných vládnych dlhopisov v Japonsku a USA (hore) a USD/JPY vs. Výnosový spread (dole)

Zdroj: xStation5

Bitcoin – Deflačné zabezpečenie?

Bitcoin aj naďalej dominuje titulkom. Prečo? Ohromujúca zisky v roku 2024 a nová americká administratíva, ktorá sa zdá byť v ranej fáze podpory celého krypto sektora. Pripravuje pôdu pre politiky, ktoré by mohli priamo riadiť nový dopyt po bitcoine.

Ako najstaršia kryptomena má bitcoin pevné postavenie v rámci blockchainového ekosystému a môže mu byť priznaný jedinečný status ako strategického aktíva USA. V dôsledku toho by mohol rásť špekulatívny záujem – aj keď volatilita cien zostane vysoká.

Ponuka bitcoinu je obmedzená na 21 miliónov BTC, pričom viac ako 19,84 miliónov už bolo vyťažených. Jeho deflačný dizajn ho štrukturálne odlišuje od fiat mien – často „znehodnotených“ centrálnymi bankami. Už viac ako desať rokov bitcoin slúži ako uchovateľ hodnoty v čase, priťahuje užívateľov, špekulantov i dlhodobých držiteľov – z ktorých mnohí ho považujú za digitálne zlato.

Zatiaľ čo sa bitcoin často správa ako vysoko rizikové aktívum, existujú obdobia, kedy prekonáva akcie alebo dokonca zlato a dočasne narúša korelácie s tradičnými trhmi. Z tohto dôvodu môže bitcoin slúžiť ako strategické aktívum s nízkou alokáciou v portfóliu „do každého počasia“, ktorého cieľom je kombinovať rastový potenciál s nekorelovanými aktívami.

Historicky bola cena bitcoinu ovplyvnená štvorročnými cyklami polenia, počas ktorých je extrémna volatilita bežná. Investori používajúci ETP (ako sú ETC alebo ETN) na získanie expozície môžu zahrnúť bitcoin ako súčasť dlhodobej diverzifikačnej stratégie – akceptujú vyššiu krátkodobú volatilitu výmenou za asymetrický rast.

Rastúca rola bitcoinu nie je len špekulatívna. Vyvíja sa v zmysluplný alternatívny platobný systém, ktorý teraz spracováva objemy transakcií porovnateľné s Mastercard a Visa. Bol navrhnutý ako protiváha k fiat menám a dnes bitcoin slúži skutočnému účelu v krajinách, kde je dôvera vo vládu slabá alebo sú bankové systémy nedostatočne rozvinuté.

ETF – Diverzifikácia v jednoduchom formáte

Exchange-Traded Funds (ETF) sa stali jedným z najobľúbenejších investičných nástrojov – najmä v dobách neistoty Tým, že poskytujú expozíciu voči celým indexom skôr než jednotlivým akciám, pomáhajú ETF znižovať riziko špecifické pre danú spoločnosť.

Počas neistých čias sú obzvlášť atraktívne sektorovo špecifické ETF zamerané na takzvané defenzívne sektory.

Zdravotníctvo

Energia

Spotrebný tovar

Verejné služby

Tieto sektory majú tendenciu byť odolné počas poklesov, pretože poskytujú základné tovary a služby, pri ktorých je najmenej pravdepodobné, že ich spotrebitelia obmedzia.

Okrem toho počas geopolitického napätia získavajú popularitu ETF súvisiacu s obranou, pretože zvýšené vojenské výdavky majú tendenciu riadiť výkonnosť sektora.

Okrem akciových ETF môžu investori zvážiť aj dlhopisové ETF, a to ako krátkodobé, tak dlhodobé.

ETF navyše môžu ponúkať hotové portfólio stratégie naprieč triedami aktív. Napríklad Vanguard Lifestrategy 80/20 ETF alokuje 80 % do akcií a 20 % do dlhopisov, čo investorom uľahčuje diverzifikáciu bez správy každej pozície jednotlivo.

A konečne, ETF sa neobmedzujú iba na akcie alebo dlhopisy. ETC ponúkajú expozíciu voči zlatu, zatiaľ čo ETN umožňujú nepriamu investíciu do bitcoinu – ponúkajú diverzifikovaný prístup k netradičným aktívam bez nákladov na skladovanie a úschovu, ktoré sú často spojené s držaním fyzického zlata.

Futures kontrakty – Zaistenie v akcii

Futures kontrakty sú jedným z najrozšírenejších nástrojov na zabezpečenie portfólia proti nepriaznivým pohybom trhu. Mechanizmus zaistenia zahŕňa zaujatie pozície opačnej k pozícii, ktorá je už držaná v portfóliu. Napríklad investor, ktorý drží kôš akcií S&P 500 a obáva sa krátkodobého poklesu, môže otvoriť krátku pozíciu vo futures na S&P 500 namiesto predaja celého portfólia.

Futures sú tiež obľúbené u špekulatívneho kapitálu vďaka pákovému efektu, ktorý ponúkajú, čo zosilňuje potenciálne zisky aj straty.

Riadenie volatility v neistých dobách

S klesajúcou predvídateľnosťou trhu a geopolitickým napätím, ktoré poháňa volatilitu, sa futures stále viac vracajú do centra pozornosti.

Futures kontrakty umožňujú investorom zaujať pozície ako na rastúcich, tak na klesajúcich cenách takmer akejkoľvek triedy aktív – akcií, komodít, dlhopisov alebo mien – bez vlastníctva podkladového aktíva Táto dostupnosť z nich robí veľmi univerzálny nástroj v neistých prostrediach.

Škála futures zahŕňa všetky hlavné triedy aktív - a ďalšie. Napríklad:

Investori môžu zaistiť volatilitu amerického akciového trhu prostredníctvom indexu VIX.

V Európe ponúka EURO STOXX 50 Volatility Index porovnateľné zabezpečenie európskej akciovej expozície.

Skúsenejší obchodníci môžu dokonca zaistiť proti šokom menovej politiky pomocou futures na úrokové sadzby, čím chránia portfóliá pred prudkými pohybmi v ocenení dlhopisov alebo akcií vyvolaných rozhodnutiami centrálnej banky.

Je dôležité poznamenať: zabezpečenie nie je o generovaní ziskov – jeho cieľom je obmedziť potenciálne straty. Obchodovanie s futures je náročná stratégia, ktorá vyžaduje ako technické znalosti, tak psychickú odolnosť. Pákový efekt umožňuje dosiahnuť významné výnosy s relatívne malým kapitálom, ale tiež zosilňuje riziko: malé pohyby trhu môžu viesť k nadmerným ziskom alebo rýchlym stratám.

Kvôli tejto dvojakej povahe futures priťahujú oboje:

Investorov averzní k riziku, ktorí hľadajú ochranu pred poklesmi trhu, a

Špekulanty usilujúce o vysoko rizikové príležitosti s vysokou odmenou.

VIX a strach z trhu: Inverzný vzťah

Index VIX, ktorý sleduje volatilitu na americkom akciovom trhu, je inverzne korelovaný s indexom S&P 500. Ako ukazuje graf, každý vzostupný skok VIX obvykle zodpovedá trhovému výpredaji v indexe S&P 500.

Zdroj: XTB Research

Záver: Investovanie v neistých dobách

Investovanie v čase neistoty je umenie vyváženia ochrany kapitálu s potenciálom výnosov.

Zvýšená volatilita môže vytvoriť mimoriadne ziskové príležitosti - ale tiež zosilňuje riziko strát.

Zlato žiari ako bezpečný prístav,

Defenzívne akcie a ETF ponúkajú stabilitu,

Dlhopisy chránia kapitál pred trhovými poklesmi,

Forex a futures umožňujú aktívne, strategické riadenie rizík.

Kľúčom k navigácii na volatilných trhoch je diverzifikácia a zladenie stratégií s individuálnymi cieľmi a toleranciou k riziku. V búrlivých dobách, ako sú dnešné, sú najväčšími spojencami investora opatrnosť a flexibilita.

Ak chcete získať hlbší vhľad do stratégií vhodných pre súčasné trhové podmienky a načerpať know-how od popredných expertov, pozrite sa na záznam našej Online trading konferencie XTB 2025. Konferencia prebehla 12. 4. 2025, jej obsah je stále vysoko relevantný. Záznam si môžete prehrať na tomto odkaze.

AI hype čelí svojej prvej skutočnej skúške

Zatiaľ čo investičný boom v oblasti AI je testovaný, zlato (žltá čiara) vzrástlo od začiatku roka približne o 20 % a vyšplhalo sa z približne 2 600 USD koncom decembra/začiatkom januára na dnešných 3 150 USD za uncu. Naproti tomu index US100 (futures na Nasdaq 100) klesol o takmer 10 %, pretože sentiment investorov voči americkým technologickým akciám sa zhoršil, najmä v názvoch súvisiacich s AI.

Zdroj: xStation5