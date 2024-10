🚨 ZLATO dosahuje nové maximum

Precious metals are gaining at the end of the week ­čôł

Zlato a striebro s├║ na konci t├Ż┼żd┼ła najv├Żkonnej┼íie akt├şva. Obe drah├ę kovy bu─Ć prekon├ívaj├║, alebo sa obchoduj├║ bl├şzko k─ż├║─Źov├Żch technick├Żch ├║rovn├ş odporu. Zlato vzr├ístlo o viac ako 1,00 % na nov├ę historick├ę maximum 2 720 USD za uncu. Medzit├Żm striebro vzr├ístlo o 2,60 %, obchoduje sa nad 32,50 USD za uncu, ─Źo je tesne pod jeho historick├Żm maximom okolo 33 USD.

Tieto zisky prich├ídzaj├║ napriek posil┼łovaniu dol├íra v posledn├Żch t├Ż┼żd┼łoch. Hlavn├Żmi katalyz├ítormi na strane dopytu zost├ívaj├║ geopolitick├ę nap├Ątie a neistota spojen├í s bl├ş┼żiacimi sa prezidentsk├Żmi vo─żbami v USA. Navy┼íe dlhodob├ę progn├│zy analytikov zost├ívaj├║ pozit├şvne a nazna─Źuj├║ e┼íte vy┼í┼íie ├║rovne ako s├║─Źasn├ę.

Zlato pokra─Źuje v dynamickom vzostupnom trende, ktor├Ż kov posunul na nov├ę historick├ę maxim├í. V├Żznamn├Żm bodom podpory zost├íva 50-d┼łov├í EMA, ktor├í historicky udr┼żiavala celkov├Ż vzostupn├Ż trend.

