Zrazia clá ceny kukurice?

Obchodná vojna, ktorú inicioval Donald Trump, je v plnom prúde.

Boj, ktorý sa začal začiatkom februára, neustále mení svoje tempo aj smer. Hoci clá na Čínu už dosiahli 20 %, situácia s Mexikom, Kanadou a zvyškom sveta zostáva nejasná. Investori netrpezlivo očakávajú 2. apríl, kedy by mali Spojené štáty zaviesť odvetné clá a rozhodnúť o ďalšom osude obchodných vzťahov s Mexikom a Kanadou. To by, samozrejme, mohlo spustiť odvetné opatrenia voči USA, ktoré sú hlavným producentom mnohých kľúčových poľnohospodárskych komodít.

Z pohľadu exportov do Číny sú kľúčové sója, zatiaľ čo Mexiko je najväčším svetovým dovozcom kukurice – a to predovšetkým z USA. Ak by rokovania zlyhali, uvalí Mexiko vysoké clá a paralyzuje tým americké poľnohospodárstvo? Alebo Spojené štáty presmerujú svoj obchod na iné krajiny?

Globálny trh s kukuricou: prehľad

Kukurica patrí medzi najdôležitejšie poľnohospodárske komodity na svete – spolu s pšenicou, sójou a ryžou. Na rozdiel od pšenice je produkcia kukurice a sóje sústredená len v niekoľkých svetových regiónoch. Spojené štáty sú jednoznačne najväčším producentom kukurice, nasledujú Čína, Brazília a Argentína. Hoci vojna na Ukrajine upriamila pozornosť na produkciu tejto oblasti, Ukrajina sa na globálnom rebríčku radí až na siedme miesto, ak počítame EÚ ako jednotný celok.

Produkcia kukurice v sezóne 2024/2025 mierne poklesla v porovnaní s rekordnou sezónou 2023/2024, zatiaľ čo spotreba mierne vzrástla, čo viedlo k cenovému oživeniu medzi septembrom 2024 a februárom 2025. Americká colná politika však spôsobila značný rozruch na trhu, pričom kukurica zaznamenala najvýraznejší nárast cien spomedzi hlavných obilnín.

Aké sú vyhliadky pre trh s kukuricou?

To bude závisieť najmä od vývoja obchodných vzťahov USA s kľúčovými partnermi, predovšetkým s Mexikom, a od toho, či sa clá stanú vyjednávacím nástrojom alebo trvalou prekážkou v medzinárodnom obchode s touto strategickou plodinou.

Spojené štáty sú najväčším producentom kukurice na svete.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB

Mexiko: kľúčový dovozca

Z hľadiska spotreby platí, že hlavnými hráčmi sú zároveň aj najväčší producenti. Spojené štáty sú najväčším spotrebiteľom kukurice na svete, nasledujú Čína a Brazília. Kukurica sa primárne využíva na dva hlavné účely: na výrobu bioetanolu ako paliva a na kŕmenie hospodárskych zvierat. Kukurica určená na priamu či nepriamu ľudskú spotrebu tvorí len malý podiel. Ceny kukurice preto vo veľkej miere závisia od cien palív a dopytu v živočíšnej výrobe.

Za zmienku stojí, že Mexiko je najväčším svetovým dovozcom kukurice, a to najmä zo Spojených štátov vďaka geografickej blízkosti. Zaujímavé je, že Čína nepatrí medzi hlavných dovozcov, hoci jej význam od roku 2021 rastie. Napriek tomu, že USA sú najväčším vývozcom, Čína prakticky žiadnu kukuricu z USA nedováža.

Vojna na Ukrajine taktiež výrazne ovplyvnila globálny obchod s kukuricou. Pred rokom 2022 dovážala Európa značné množstvo kukurice z USA. V súčasnosti sa však krajiny EÚ spoliehajú najmä na dodávky z Ukrajiny, čo ešte viac zvýrazňuje závislosť amerických vývozcov od Mexika.

Mexiko je najväčším jednotlivým dovozcom kukurice na svete, a to najmä z USA. V prípade odvetných ciel by však Mexiko mohlo dovážať aj z Brazílie alebo Argentíny.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB

Zlepšené poveternostné podmienky a nárast výsadby kukurice

Kukurica a sója sa pestujú v podobných oblastiach, keďže majú porovnateľné nároky. Farmári preto môžu svoje osevné plány každoročne prispôsobovať. Vzhľadom na relatívne vyššie ceny kukurice v porovnaní so sójou sa očakáva, že výmera pre kukuricu vzrastie. Americkí farmári by podľa odhadov mali osiať 94 miliónov akrov, čo predstavuje nárast takmer o 4 milióny akrov a blíži sa k rekordným hodnotám sezóny 2023/2024.

Zároveň sa očakáva vyšší výnos z úrody vďaka priaznivejším poveternostným podmienkam. Fenomén El Niño, ktorý priniesol suché počasie do USA, ustupuje a aktuálne predpovede teplôt a zrážok naznačujú vhodné podmienky v tzv. Corn Belte (kukuricovom páse). V prípade narušenia obchodu s Mexikom by však americkí farmári mohli čeliť nadbytku zásob, čo by mohlo výrazne zatlačiť na ceny.

USDA predpovedá štvrtú sezónu za sebou s poklesom cien.

Správa o osevných zámeroch bude zverejnená 31. marca.

Neprítomnosť javu El Niño vytvára lepšie podmienky pre pestovanie mnohých poľnohospodárskych komodít na celom svete. Historicky boli záporné hodnoty indexu El Niño často spojené s poklesom cien.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Význam kukurice pre USA

Hoci sú Spojené štáty známe svojou poľnohospodárskou produkciou, jej ekonomický a obchodný význam je relatívne mierny. Export kukurice z USA do Mexika dosahuje približne 6 miliárd dolárov, zatiaľ čo obchodný deficit vlani prekročil 172 miliárd dolárov. Verejná nespokojnosť je však značná. Počas predchádzajúcej obchodnej vojny dostali zasiahnutí farmári štátne dotácie. V súčasnosti sa o žiadnej podpore nehovorí, keďže situácia zostáva nevyriešená.

Za zmienku stojí, že mnohí voliči Donalda Trumpa a Republikánskej strany sú farmári z tzv. Corn Beltu (kukuricového pásu), čo by mohlo výrazne ovplyvniť kongresové voľby, ktoré sa uskutočnia už o menej než dva roky.

Budúcnosť cien kukurice

Hoci sa cena kukurice, pohybujúca sa na úrovni 450–460 centov za bušel, nachádza takmer na polovici historického maxima (okolo 800 centov za bušel), nedá sa označiť za extrémne nízku. Výrazný nárast zásob v USA by však mohol viesť k situácii podobnej rokom 2015–2020, keď sa ceny pohybovali okolo 350 centov za bušel.

Ďalší vývoj bude závisieť od výsledku obchodnej vojny, výhľadu produkcie ovplyvneného počasím a investorskej nálady, keďže v poslednom období došlo k zníženiu dlhých pozícií vo futures na kukuricu.

Aj keď trh s kukuricou nie je pre americkú ekonomiku rozhodujúci, nespokojnosť veľkej spoločenskej skupiny môže byť signálom pre ostatných, že Donald Trump nekladie dôraz na ich záujmy, čo by mohlo oslabiť jeho predvolebný sľub oživenia ekonomiky.

Počet špekulatívnych dlhých pozícií vo futures na kukuricu klesol z takmer 600 000 na 450 000. Historicky viedli podobné situácie k dlhším korekciám na trhu, aj keď aktuálne ceny kukurice nie sú mimoriadne vysoké.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB