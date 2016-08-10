Ako aktivovať obchodný účet?

Hneď ako vyplníte všetky potrebné údaje v úvodnom registračnom formulári, budete vyzvaní na nahranie dokumentov. Tieto dokumenty slúžia na overenie, že skutočne ide o Vašu osobu a potvrdzujú vyplnené informácie.
Jednoducho postupujte podľa návodu nižšie:
1. Navštívte Profil investora a prihláste sa pomocou údajov z registrácie.
2. Nahrajte požadované dokumenty: občiansky preukaz pre overenie Vašej totožnosti a trvalého bydliska a druhý doklad totožnosti, ktorým môže byť cestovný pas alebo vodičský preukaz.
3. V poslednom kroku zadáte číslo Vášho bankového účtu a nahráte doklad potvrdzujúci vlastníctvo bankového účtu (výpis z účtu alebo potvrdenie o vedení účtu s dátumom vydania nie starším ako 3 mesiace). Tento doklad musí obsahovať nasledujúce informácie: celé meno a priezvisko, číslo účtu a dátum.
4. Účet dokážeme aktivovať iba v prípade, ak dostaneme všetky vyššie spomenuté dokumenty.
Viete že...
...sa dokážete prihlásiť do Profilu investora z Vášho smart telefónu a nahrať všetky požadované dokumenty jednoducho tak, že ich vyfotíte?
Stačí napísať clientoffice.xtb.com do Vášho internetového prehliadača a nasledovať inštrukcie k nahraniu dokumentov priamo vo Vašom telefóne.
Prečo potrebujeme všetky dokumenty?
Sme plne regulovaní Národnou bankou Slovenska, a preto dodržujeme všetky požiadavky regulačného orgánu na maximum.
