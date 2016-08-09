Ako si vybrať forexového brokera?

Forex:
- Najväčší finančný trh sveta
- Denné objemy obchodov dosahujú viac ako 4 bilióny USD
- Ide o decentralizovaný trh, takže obchody neprebiehajú na jednom konkrétnom mieste
Existuje množstvo dôvodov, prečo by mal obchodník voľbu brokera dôkladne zvážiť. Ktoré aspekty by obchodník mal brať v úvahu?
1. Je broker pod patričnou reguláciou?
Každý broker by mal byť regulovaný v krajine, v ktorej aktívne ponúka svoje služby. Samozrejme, že ak ide o ,,off-shore" brokera, mal by byť obchodník omnoho obozretnejší. Brokerské domy sa často prezentujú atraktívnymi webovými stránkami a zaujímavými bonusovými akciami, a preto je veľmi dôležité vedieť, či sú klientska prostriedky v bezpečí a či je broker regulovaný
2. Je jednoduché vložiť a vybrať finančné prostriedky?
Je veľmi dôležité, aby obchodníci vedeli, že svoje finančné prostriedky môžu vkladať a vyberať kedykoľvek a nie sú obmedzení žiadnymi podmienkami. Existuje veľké množstvo spôsobov vkladov a výberov. Môže ísť o bežné bankové prevody či rôzne elektronické platby, avšak dôležité je to, aby bolo možné výber realizovať bez toho, aby ste brokera museli kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Tak vklady, ako aj výbery by mali byť zo strany brokera realizované rýchlo a bez zbytočných zdržaní. Pokiaľ si obchodník nie je istý výberom finančných prostriedkov od brokera, je vhodné otestovať si tieto služby pomocou nižšej čiastky. Pokiaľ takýto výber prebehne štandardne, môže obchodník začať obchodovať aj so zvyšným kapitálom u daného brokera.
3. Sú všetky náklady transparentné?
Pri výbere brokera je veľmi dôležité poznať všetky náklady, ktoré sú spojené s obchodovaním, vkladom a výberom finančných prostriedkov. Je teda vhodné, aby mal broker na svojich webových stránkach samostatnú sekciu venovanú všetkým nákladom, ktoré sú spojené s obchodnou aktivitou. Obchodníka by tak nemali prekvapiť žiadne ďalšie náklady.
4. Je podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni?
Trading môže byť veľmi často osamelá činnosť, pri ktorej môžu obchodníci potrebovať nejakú oporu alebo pomoc. V takýchto situáciách je dôležité vedieť, či môžete so zákazníckou podporou hovoriť kedykoľvek a v akýkoľvek deň v týždni v čase, v ktorom je trh otvorený. E-mailová komunikácia vyžaduje minimálne úsilie, ale najlepšie svetové brokerské domy dávajú klientovi možnosť Chatu so zákazníckou podporou, telefonického kontaktu priamo so špecialistom alebo najhodnotnejšiu možnosť, ktorou je osobné stretnutie v kancelárii.
5. Dostanem aj niečo iné ako samotný obchodný účet?
Množstvo brokerských domov poskytuje iba možnosť obchodovania bez ďalších služieb. V priebehu výberu brokera by mal klient vedieť, že nebude predstavovať iba ďalšie číslo v systéme a že bude mať k dispozícii kontaktnú osobu, ktorá mu bude k dispozícii na ceste k tradingu. Táto podpora zahŕňa pomoc pri ponuke služieb, obchodných platforiem ale tiež pozornosť a služby v oblasti vzdelávania. Najlepšie brokerské domy poskytujú analytické a vzdelávacie webináre, prezenčné semináre a individuálne vzdelávacie akcie. Kontaktná osoba by mala klienta informovať o nadchádzajúcich bonusových akciách, prípadne rizikových udalostiach na trhu. Ostať v kontakte s touto osobou je vždy dobrý nápad a množstvo obchodníkov túto možnosť veľmi oceňuje.
