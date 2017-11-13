Čo je Ethereum ETP? Príručka pre investovanie do krypto ETP

Svet investovania do kryptomien sa vyvíja a Ethereum ETP získavajú na popularite medzi retailovými aj inštitucionálnymi investormi. Čo presne je Ethereum ETP a ako zjednodušuje expozíciu voči druhej najväčšej kryptomene? Či už ste skúsený investor, alebo len začínate, v tomto sprievodcovi vám vysvetlím všetko, čo potrebujete vedieť o Ethereum ETP, ich výhodách a o tom, ako investovať s rozvahou. Než začnete, pamätajte, že investovanie je rizikové a Ethereum je volatilné aktívum.
Svet investovania do kryptomien sa vyvíja a Ethereum ETP získavajú na popularite medzi retailovými aj inštitucionálnymi investormi. Čo presne je Ethereum ETP a ako zjednodušuje expozíciu voči druhej najväčšej kryptomene? Či už ste skúsený investor, alebo len začínate, v tomto sprievodcovi vám vysvetlím všetko, čo potrebujete vedieť o Ethereum ETP, ich výhodách a o tom, ako investovať s rozvahou. Než začnete, pamätajte, že investovanie je rizikové a Ethereum je volatilné aktívum.
Nezarábajte len peniaze. Nechajte ich pracovať pre Vás
Objavte investície, trading a riešenie pre úspory na XTB. Investovanie je rizikové.
Kľúčové body
-
Ethereum ETP sú burzovo obchodované produkty, ktoré sledujú cenu Etherea, takže sa doň dá investovať jednoduchšie bez priameho držania kryptomeny.
-
Existujú rôzne typy Ethereum ETP, vrátane ETN (Exchange-Traded Notes), čo sú dlhové nástroje naviazané na Ethereum.
-
Investovanie do Ethereum ETP ponúka regulovaný spôsob, ako získať expozíciu voči Ethereum a zároveň sa vyhnúť starostiam so zabezpečením peňaženky.
-
Krypto ETP sa obchodujú na tradičných burzách, takže sú dostupnejšie než nákup Etherea na kryptoburze.
-
Pred investíciou je kľúčové porozumieť rizikám a trhovej volatilite Etherea.
Čo je Ethereum?
Ethereum je decentralizovaná blockchainová platforma navrhnutá na podporu smart kontraktov a decentralizovaných aplikácií (dApps). Na rozdiel od Bitcoinu, ktorý primárne funguje ako digitálne zlato, Ethereum poskytuje infraštruktúru, na ktorej môžu vývojári budovať aplikácie bežiace na decentralizovanej sieti bez prostredníkov.
Základné stavebné prvky Etherea
-
Inteligentné zmluvy (smart contracts) – Samovykonateľné zmluvy, ktoré automatizujú transakcie bez potreby centrálnej autority.
-
Ethereum Virtual Machine (EVM) – globálne výpočtové prostredie, ktoré vykonáva decentralizované aplikácie.
-
Proof-of-Stake (PoS) – Od verzie Ethereum 2.0 sieť používa staking namiesto ťažby, čím je energeticky úspornejšia.
-
Ether (ETH) – natívna kryptomena Etherea, ktorá sa používa na platbu transakčných poplatkov a interakciu s aplikáciami.
-
DeFi & NFT Hub – Ethereum poháňa väčšinu protokolov decentralizovaného financovania (DeFi) a rozvíjajúci sa trh NFT.
Poslaním Etherea je decentralizovať financie, posilniť vývojárov a vytvoriť dôveryhodný ekosystém, v ktorom môžu aplikácie bezpečne fungovať bez cenzúry. Ako druhá najväčšia kryptomena, Ethereum naďalej poháňa inovácie v oblasti blockchainu.
Čo je Ethereum ETP?
Ethereum ETP (Exchange-Traded Product) je finančný nástroj, ktorý investorom umožňuje získať expozíciu voči cenovým pohybom Etherea bez toho, aby museli kryptomenu priamo kupovať alebo ukladať.
Takéto ETP môžu byť napríklad ETF (Exchange-Traded Funds), ETN (Exchange-Traded Notes) alebo ETC (Exchange-Traded Commodity). Tieto produkty sa obchodujú na tradičných burzách a ponúkajú regulovaný spôsob, ako investovať do Etherea. Príkladom takého produktu je VanEck Ethereum ETN. Americké ETF je pre európskych retailových investorov stále ťažké nakupovať kvôli regulačným štandardom.
Ako funguje ETN?
Jedným z najbežnejších typov ETP Etherea je Ethereum ETN (burzovo obchodovaný cenný papier). ETN je dlhový cenný papier vydaný finančnou inštitúciou, ktorý sľubuje vyplatenie výnosov na základe výkonnosti Etherea. Na rozdiel od ETF, ETN v skutočnosti nedržia Ethereum, ale sledujú jeho cenu.
Príklad: Ak kúpite ETN Etherea, nekupujete samotné Ethereum, ale skôr cenný papier od emitenta, ktorý odzrkadľuje jeho hodnotu. To znamená, že sa nemusíte starať o zriadenie peňaženky ani o správu súkromných kľúčov.
Viac sa o tejto téme dozviete v článku: Ako fungujú Crypto ETFs a ETN a ako do nich investovať?
Čo je Ethereum ETC (Exchange-Traded Commodity)?
Ethereum ETC (Exchange-Traded Commodity) je typ finančného produktu, ktorý je navrhnutý tak, aby investorom poskytoval priamy prístup k Ethereu (ETH) regulovaným a zjednodušeným spôsobom. Rozdiel medzi ETN a ETC je, že ETN sú nezabezpečené dlhové nástroje, zatiaľ čo sú ETC fyzicky kryté Ethereum, teda držia skutočné Ethereum ako zabezpečenie.
Kľúčové vlastnosti Ethereum ETC
-
Fyzicky kryté – Poskytovateľ ETC drží skutočné Ethereum v chladnom úložisku.
-
Obchodované na tradičných burzách cenných papierov – ETC môžete kupovať a predávať rovnako ako akcie.
-
Regulovaný investičný nástroj – Poskytuje expozíciu voči Ethereu v súlade s finančnými predpismi.
-
Nie je potrebná krypto peňaženka – Investori nemusia spravovať súkromné kľúče.
-
Vydávané renomovanými firmami – príkladom je Galaxy Digital
Čo je Galaxy Physical Ethereum (ETH ETC)?
Galaxy Physical Ethereum (Ticker: ETH ETC) je Ethereum ETC vydávané spoločnosťou Galaxy Digital, jednou z popredných firiem v oblasti správy digitálnych aktív.
-
Plne podporované Ethereum, bezpečne uložené v inštitucionálnej úschove.
-
Obchoduje sa na európskych burzách, napríklad na Deutsche Börse XETRA.
-
Poskytuje expozíciu voči cenovým pohybom Etherea bez zložitosti priameho vlastníctva.
-
Regulovaný investičný nástroj vhodný pre tradičných investorov, ktorí hľadajú expozíciu voči kryptomenám.
Prečo Ethereum ETC?
-
Pohodlie – nie je potrebné spravovať peňaženky ani sa obávať bezpečnostných rizík.
-
Regulačná ochrana – ETC sú v súlade s finančnými predpismi.
-
Likvidita – obchodovateľné na burzách počas obchodných hodín.
-
Úschova na inštitucionálnej úrovni – znižuje riziká spojené s hackerskými útokmi na kryptomeny.
Ethereum ETC, ako napríklad Galaxy Physical Ethereum, ponúkajú bezpečný a regulovaný spôsob investovania do Etherea bez potreby spravovať súkromné kľúče alebo obchodovať na kryptoburzách. Pre investorov, ktorí hľadajú tradičný finančný prístup k expozícii voči Ethereu, sú Ethereum ETC atraktívnou možnosťou.
Výhody a nevýhody investovania do ETP Ethereum
Výhody
-
Regulovaná expozícia – ETP ponúkajú bezpečný a kompatibilný spôsob investovania do Etherea v súlade s finančnými predpismi.
-
Nie je potrebná peňaženka – Investori nemusia spravovať súkromné kľúče ani sa starať o bezpečnosť peňaženky.
-
Obchodovanie na tradičných burzách – ETP Ethereum je možné kupovať a predávať na akciových trhoch, ako je Nasdaq, čím sú dostupné tradičným investorom.
-
Likvidita – Vysoké objemy obchodovania na burzách cenných papierov zabezpečujú jednoduchšie nakupovanie a predaj v porovnaní s niektorými krypto platformami.
-
Diverzifikácia – Investori môžu do svojich portfólií pridať expozíciu voči Ethereu bez toho, aby museli priamo obchodovať na krypto trhu.
Nevýhody
-
Riziko emitenta – Na rozdiel od priameho vlastníctva Etherea sa investori spoliehajú na finančnú stabilitu emitenta ETP.
-
Poplatky za správu – Niektoré ETP Ethereum účtujú ročné poplatky, ktoré môžu výrazne znížiť dlhodobé výnosy alebo prehĺbiť straty.
-
Chýbajúce priame vlastníctvo – Držanie ETP neposkytuje prístup k ekosystému DeFi Etherea ani k odmenám za staking.
-
Volatilita trhu – Ethereum je vysoko volatilné aktívum a jeho cenové výkyvy priamo ovplyvňujú ETP.
-
Regulačná neistota – Budúce regulácie by mohli ovplyvniť dostupnosť a štruktúru ETP Etherea.
Investovanie do ETP Ethereum je ideálne pre tých, ktorí hľadajú regulovanú expozíciu voči cenovým pohybom Ethereum bez zložitosti priameho vlastníctva kryptomien. Investori by však pred investovaním mali zvážiť spoľahlivosť emitenta, poplatky a potenciálne regulačné zmeny.
Ako investovať do ETP Ethereum?
Existujú tri fyzicky podložené produkty obchodované na burze Ethereum, nazývané ETN (Exchange Traded Notes): VanEck Ethereum ETN (VETH.DE), Galaxy Physical Ethereum ETC ETN s tickerom XETH.DE a populárny BlackRock's iShares Bitcoin ETN IB1T.DE.
Napríklad XETH.DE ETN má zloženie zamerané priamo na fyzické aktíva Ethereum a sleduje cenu ETH. Poplatok za správu, tzv. TER (Total Expense Ratio), tohto ETC je stanovený emitentom na 0,35 % za rok.
Iné ETP s diverzifikovanejším krypto portfóliom, ktoré obsahujú Ethereum, ako napríklad VanEck Crypto Leaders VT0P.DE.
Zaujímavé fakty
-
Ethereum bolo založené Vitalikom Buterinom v roku 2013 ako decentralizovaná platforma inteligentných zmlúv.
-
Na rozdiel od Bitcoinu, Ethereum umožňuje vývojárom vytvárať decentralizované aplikácie (dApps) a vykonávať inteligentné zmluvy bez sprostredkovateľov.
-
Ethereum 2.0 zaviedlo staking, čím sa znížila spotreba energie siete o viac ako 99 %.
-
Veľké inštitúcie, vrátane BlackRock a Fidelity, skúmajú ETP Ethereum, aby svojim klientom ponúkli regulovanú expozíciu voči kryptomenám.
-
Ethereum je základom odvetví NFT (Non-Fungible Token) a DeFi (Decentralized Finance).
Zhrnutie
ETP Ethereum poskytujú spôsob, ako získať expozíciu voči cenovým pohybom Etherea bez potreby priameho kryptomenného úschovy. Nech už si vyberiete ETN alebo ETF, tieto finančné produkty otvárajú dvere tradičným investorom, ktorí chcú vstúpiť na kryptomenový trh s menšou zložitosťou. Hoci Ethereum zostáva aktívom s vysokou volatilitou, investovanie prostredníctvom ETP môže pomôcť zmierniť riziká spojené s priamym vlastníctvom. Vzhľadom na to, že kryptomeny sa stále viac presadzujú, očakáva sa, že ETP Ethereum budú hrať kľúčovú úlohu pri premosťovaní priepasti medzi tradičným financovaním a inováciami v oblasti blockchainu.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet
Vyskúšajte oceňovanú platformu
FAQ
ETN sú dlhové cenné papiere, ktoré sledujú cenu Etherea, zatiaľ čo ETF držia Ethereum priamo ako súčasť aktív fondu.
Áno! ETP Ethereum sa obchodujú na tradičných burzách cenných papierov, čo znamená, že môžete investovať prostredníctvom svojho existujúceho maklérskeho účtu.
Hoci ETP ponúkajú regulačný dohľad, Ethereum je stále volatilným aktívom. Investujte len to, čo si môžete dovoliť stratiť.
Najlepšia voľba závisí od vašej investičnej stratégie. Vyhľadajte emitentov ako VanEck, 21Shares alebo BlackRock, ktorí ponúkajú renomované ETP Ethereum.
Nie. Keďže nekupujete Ethereum priamo, nie je potrebné spravovať krypto peňaženku ani súkromné kľúče.
Cardano trading – Ako začať investovať do kryptomeny Cardano?
Litecoin Trading – Ako začať investovať do Litecoin?
Solana trading – Ako začať investovať do Solana (SOL)?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.