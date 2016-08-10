Formácia hlava a ramená je jedna z najpopulárnejších obratových formácií. Ak sa formácia hlava a ramená na trhu vykreslí, je to indikátor slabnúceho trendu a jeho možného obratu v krátkodobom či strednodobom horizonte.
Formácia hlava a ramená je jedna z najpopulárnejších obratových formácií nielen pre jej jednoduchosť, ale aj pre jej univerzálne využitie. Formácia môže byť použitá naprieč celým spektrom trhov a časových rámcov.
Formácia je tvorená prvým vrcholom (S), nasledovaným vyšším vrcholom (H) a napokon aj jej tretím vrcholom (S). Posledný vrchol (S) je umiestnený nižšie ako predošlý vrchol (H). Prvý a tretí vrchol sa označujú ako ramená a najvyšší vrchol je nazývaný hlavou.
Potom, čo je formácia vytvorená, mali by ste byť schopní prepojiť obe dná formujúce hlavu (žltá línia). Tento support je významným prvkom formácie a ak pozorujeme jeho prerazenie telom sviečky, trh nám naznačuje tendenciu obrátiť svoj nastolený trend v krátkom alebo strednom horizonte. Väčšina obchodných štýlov naviazaných na túto formáciu je založená práve na prelomení tohto supportu.
Zaujímavosťou tejto stratégie je, že nám neposkytne iba vstupný signál, ale tiež možný výstupný bod z naši predajnej pozície. Výstupný bod je jedno násobkom vzdialenosti medzi vrcholom hlavy a supportom formácie (horný oranžový obdĺžnik) a je počítaný od nášho supportu smerom dolu (dolný oranžový štvorec).
Vykreslený výstupný bod je ďalším významným supportom a je pravdepodobnejšie, že sa trh po jeho dosiahnutí otočí smerom nahor, než by pokračoval ďalej v poklese.
Dobrým príkladom je obrázok vyššie, kedy sa trh po dosiahnutí nášho cieľa obracia a pokračuje vo svojom predošlom trende.
