Čo je to kladivo v tradingu?
- Kladivo je reverzná sviečka, ktorá sa formuje na dne trhu.
- Kladivo na sviečke nastáva, keď sa daný inštrument obchoduje výrazne nižšie ako otváracia cena sviečky, ale v jej priebehu sa cena vráti späť alebo dokonca prekoná jej otváraciu cenu.
- Ide o jednu z najsilnejších sviečkových formácií, ktorá signalizuje potenciálny nárast trhu potom, čo sa trh pokúsil vymedziť svoje dno.
- Kladivo je možné nájsť na akomkoľvek trhu a na všetkých časových rámcoch.
- Kladivá sú najviac vypovedajúce, pokiaľ im predchádza séria troch a viac klesajúcich sviečok.
Niektoré vlastnosti, ktoré odlišujú sviečkovú formáciu kladivo od iných:
1. Kladivo má menšie horné telo a dlhý dolní tieň.
2. Tieň by mal byť najmenej dvojnásobný v porovnaní s telom sviečky
3. Farba tela sviečky nepredstavuje v jej význame žiadny rozdiel
Kladivo sa objavuje potom, čo cena inštrumentu klesla a trh sa pokúša určiť svoje dno alebo support. Formácia kladivo neznamená, že nakupujúci získali prevahu nad inštrumentom, iba indikuje silnejúci nákupný sentiment.
Po vykreslení sviečky kladivo nám trh naznačuje svoj úmysel v otočení klesajúceho pohybu a vysokú pravdepodobnosť pokusu o nárast hodnoty. Je nutné si uvedomiť, že všetky sviečkové formácie majú väčšia váhu vo chvíli, keď sú formované na významných úrovniach supportov a rezistencií.
Potvrdením sviečky kladivo môže byť sviečka nasledujúca, ktorá uzavrie s vyšším low ako kladivo. Kladivá je možné nájsť na akomkoľvek časovom rámci, pričom však čím vyšší rámec, tým má sviečka vyššiu vypovedajúcu hodnotu. Tento jav je spôsobený vyšším počtom účastníkov, ktorí túto formáciu obchodujú.
