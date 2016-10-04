Čo sú komodity?
Čo sú komodity?
- Komodity sú produkty jednotnej hodnoty a kvality, ktoré sú vyrábané a predávané rôznými producentmi.
- Aby bolo možné s komoditami obchodovať, sú na každom trhu (komoditnej burze) určené vlastnosti a obchodovateľné množstvo komodity.
- Ide predovšetkým o suroviny, materiály a poľnohospodárske produkty.
Obchodovanie s komoditami nadobudlo na popularite najmä vďaka takým faktorom, ako sú jednoduchý prístup na komoditné trhy, vysoká volatilita a možnosť využívať finančnú páku.
Navyše, v prípade, že obchodujete CFD kontrakty, nestávate sa vlastníkom komodity, čiže nemusíte komoditu sami skladovať. Komodity sa obchodujú primárne na komoditných burzách, ako sú napr. LME, CME alebo ICE.
Čo sú soft komodity?
Soft komodity sú vo všeobecnosti všetky komodity, ktoré sa pestujú, nie ťažia, teda nekovové, neenergetické komodity. V užšom zmysle sem patria tzv. tropické poľnohospodárske plodiny, ako napr. káva, kakao, cukor a bavlna.
Čo sú hard komodity?
Hard komodity sú také, ktoré sa ťažia, ako napr. ropa, zlato, meď a zinok.
Čo ovplyvňuje ceny komodít?
Ceny komodít ovplyvňuje mnoho faktorov, ako napríklad:
- Ekonomické udalosti, ako je napr. zmena úrokových sadzieb
- Politické udalosti, ako sú vojny alebo embargá uvalené na krajiny
- Počasie
- Ponuka a dopyt: ak je ponuka obmedzená, ceny komodít majú tendenciu rásť, zatiaľ čo pri prebytku komodity na trhu má cena potenciál k poklesu.
- Vývoj hodnoty USD: väčšina komodít je kótovaná v americkom dolári, čo zjednodušene povedané znamená, že ak dolár oslabuje, komodity sa stávajú pre investorov lacnejšie vzbudzujú ich pozornosť. Zvýšenie záujmu, čiže dopytu, tak vedie k rastu ceny.
Príklad obchodu s komoditou
Pozrime sa na príklad obchodu s komoditami, konkrétne na trhu so zlatom. Prihlásime sa do platformy xStation a otvoríme si okno zabudovanej kalkulačky.
Prvá vec, ktorú je potrebné vykonať pri otváraní obchodu na akomkoľvek trhu, je voľba objemu transakcie. Veľkosť pozície bude mať vplyv na výšku marže. Po zvolení objemu kalkulačka automaticky vypočíta všetky hodnoty.
V príklade vyššie bol zvolený objem 0.1 lotu. Na otvorenie takéhoto obchodu bude požadovaná marža predstavovať čiastku 58.70 EUR. Pamätajte, že marža nie je nákladom a len čo bude transakcia uzavretá, táto čiastka sa Vám pripíše späť k zostatku na účte.
Kalkulačka nám tiež vypočítala hodnotu pri zmene ceny zlata o 1 dolár (v platforme ako Hodnota bodu), ktorá predstavuje 8.93 EUR. To znamená, že ak sa cena zlata na trhu pohne o 10 dolárov, Váš zisk bude činiť 89.30 EUR. Samozrejme, v prípade, že by sa trh pohol o rovnaký rozsah v náš neprospech, inkasovali by sme stratu 89.30 EUR.
Jednou z ďalších výhod kalkulačky je, že Vám môže pomôcť pri riadení rizika obchodnej pozície vďaka možnosti nastaviť stop loss či take profit.
V príklade vyššie sme nastavili stop loss na maximálnu stratu 100 EUR a take profit na úroveň 300 EUR. To znamená, že v prípade, ak sa bude trh vyvíjať v náš neprospech, riskujeme maximálne 100 EUR. Naopak, ak trh pôjde naším očakávaným smerom a dosiahne úroveň take profitu, inkasujeme zisk 300 EUR.
