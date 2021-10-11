Komodity (definície)

V tomto článku sa dozviete, aké základné pojmy súvisia s komoditnými trhmi a čo ovplyvňuje ceny energií, kovov aj poľnohospodárskych produktov. Text vysvetľuje kľúčové definície od druhov ropy a zásob cez OPEC, sezónnosť a rolovanie komodít až po správy o produkcii a dopyte, aby ste lepšie rozumeli vývoju na komoditných trhoch.
Energetické zdroje
Môžu produkovať teplo, pohybovať predmetmi alebo vyrábať elektrickú energiu. Energetický sektor zahŕňa spoločnosti, ktoré sa primárne zaoberajú výrobou alebo dodávkou energie, ako sú fosílne palivá alebo obnoviteľné zdroje.
Druhy ropy
Na finančných trhoch sa najčastejšie obchoduje s dvoma referenčnými hodnotami ropy: Brent a WTI. Napriek tomu existuje viac druhov ropy v závislosti od jej vlastností alebo miesta jej ťažby. Cena tiež závisí od jej vlastností, miesta alebo prepravy.
Zmeny v zásobách ropy
Podobne ako pri iných aktívach majú na ceny ropy veľký vplyv zákony ponuky a dopytu. Keď ponuka prevyšuje dopyt, ceny klesajú. Platí to aj naopak, keď dopyt prevyšuje ponuku. Investori preto venujú veľkú pozornosť zverejňovaniu údajov o zásobách ropy. Dve najobľúbenejšie správy sú API a EIA. Týždenný štatistický bulletin API (Weekly Statistical Bulletin, WSB) informuje o celkových zásobách ropy v USA a v jednotlivých regiónoch a o údajoch týkajúcich sa prevádzky rafinérií, ako aj o produkcii, dovoze a zásobách ďalších štyroch hlavných ropných produktov: motorového benzínu, leteckého petroleja, destilovaného vykurovacieho oleja a zvyškového vykurovacieho oleja. Správa energetických informácií (Energy Information Administration, EIA) v rámci zásob ropy meria týždennú zmenu v počte barelov komerčnej ropy v držbe amerických firiem.
OPEC
Je stála medzivládna organizácia 13 rozvojových krajín vyvážajúcich ropu, ktorá koordinuje a zjednocuje ropnú politiku svojich členských krajín, konkrétne Alžírska, Angoly, Konga, Rovníkovej Guiney, Gabonu, Iránu, Iraku, Kuvajtu, Líbye, Nigérie, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Venezuely. OPEC kontroluje takmer 80 % svetových zásob ropy. Kartel určuje úroveň produkcie s cieľom uspokojiť celosvetový dopyt a môže ovplyvňovať cenu ropy a plynu zvyšovaním alebo znižovaním ťažby.
Vzácne kovy
Sú vzácne, prirodzene sa vyskytujúce kovové chemické prvky s vysokou ekonomickou hodnotou ako zlato, striebro, paládium a platina. V minulosti sa používali ako základ peňazí, ale dnes ich využívajú najmä investori na diverzifikáciu svojich portfólií a ako zabezpečenie proti inflácii.
Priemyselné kovy
Používajú sa predovšetkým na stavebné a priemyselné účely a často sú v prírode hojnejšie a niekedy sa ľahšie ťažia. Na rozdiel od vzácnych kovov majú obyčajné kovy tendenciu časom alebo pôsobením prírodných živlov zmatnieť, oxidovať alebo korodovať. Príkladmi priemyselných kovov sú meď, oceľ, hliník, olovo a zinok.
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
Niekedy nazývané mäkké komodity, sa vzťahujú na položky ako bavlna, obilie, hovädzí dobytok a, áno, bravčové bôčiky. Poľnohospodárske výrobky patria medzi najcennejšie komodity a východiskový materiál na výrobu rôznych zložiek potravín. Poľnohospodárska produktivita je dôležitá nielen pre obchodnú bilanciu krajiny, ale aj pre bezpečnosť a zdravie jej obyvateľov.
Rolovanie komodít
Väčšina CFD na komodity je založená na budúcich kontraktoch, čo znamená, že podliehajú mesačným alebo štvrťročným rolloverom. Termínované kontrakty na komoditných trhoch zvyčajne vypršia po 1 alebo 3 mesiacoch. Brokeri preto musia zmeniť, teda rolloverovať, cenu CFD zo starého kontraktu na nový futures kontrakt. Niekedy sa cena starého a nového futures kontraktu líši, preto musia brokeri vykonať korekciu rollover pripočítaním alebo odpočítaním jednorazového swapového kreditu alebo nákladu na obchodnom účte v deň rolloveru, aby sa zohľadnila zmena trhovej ceny. Korekcia je úplne neutrálna pre čistý zisk z akejkoľvek otvorenej pozície.
Sezónnosť
Je vlastnosť časového radu, v ktorom údaje podliehajú pravidelným a predvídateľným zmenám, ktoré sa opakujú každý kalendárny rok. Každá predvídateľná fluktuácia alebo vzorec, ktorý sa opakuje počas obdobia jedného roka, sa považuje za sezónny. Sezónnosť môže byť spôsobená rôznymi faktormi, napríklad počasím, dovolenkami a sviatkami, a pozostáva z periodických, opakujúcich sa a vo všeobecnosti pravidelných a predvídateľných vzorcov v úrovniach časového radu.
Bilancie alebo správy o produkcii a dopyte
Sú súbory údajov zverejňované viacerými vládnymi a súkromnými inštitúciami, ktoré merajú ponuku a dopyt po daných komoditách alebo skupinách komodít a majú potenciál podstatne zmeniť očakávania trhu o súčasných a budúcich podmienkach na trhu s komoditami, a preto ich účastníci trhu pozorne sledujú. Medzi najobľúbenejšie správy patrí správa amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA), ktorá sa týka viacerých poľnohospodárskych produktov, a týždenné správy EIA a API o zásobách ropy, benzínu a destilátov v USA.
