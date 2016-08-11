Stop Loss / Zastavenie straty

viac
Riadenie rizika je jedným z kľúčových aspektov pre dosiahnutie úspechu na finančných trhoch. Hlavnou zložkou riadenia rizika je predovšetkým riadenie strát.

  • Zastavenie straty alebo Stop Loss (S/L) je ochranný mechanizmus, ktorý obchodníci využívajú k riadeniu svojho rizika
  • Stop Loss nastavuje maximálnu prijateľnú stratu zo strany obchodníka
  • Pokiaľ je obchodník ochotný akceptovať túto úroveň rizika, Stop Loss uzatvorí pozíciu na hodnote, ktorú obchodník nastaví
  • Stop Loss je automatický - obchodník nemusí nepretržite sledovať svoje pozície. To poskytuje určitú mieru pohodlia a zároveň kontroly.

 

Stop Loss a Take Profit v platforme xStationNa vyššie uvedenom príklade môžeme vidieť, ako obchodník otvoril nákupnú (Long) pozíciu na EURUSD s očakávaním, že kurz vzrastie nad 1,09935, čo ukazuje prvá línia. Zároveň je vidieť aj druhú líniu, na ktorej je nastavený Stop Loss na úrovni 1,09842. To znamená, že pokiaľ trh klesne, pozícia sa automaticky uzatvorí na vopred nastavenej strate. Tento automatický Stop Loss spôsobí, že otvorená strata sa už nebude prehlbovať v prípade nepriaznivého vývoja trhu.

Vo všeobecnosti platí, že obchodník by nemal riskovať viac ako 5% investovaného kapitálu na obchod. Stop Loss je jedným z pomocníkov, ktorý nám s týmto dokážu pomôcť.

Výhodou Stop Lossu je aj to, že je zdarma a ochraňuje účet obchodníka pred nepriaznivým vývojom. Obchodník by si však mal uvedomiť, že Stop Loss nedokáže zaistiť pozíciu vždy. Pokiaľ je trh vysoko volatilný, môže sa stať, že trh vytvorí cenovú medzeru, ktorá preskočí úroveň Stop Lossu, čo znamená, že obchodná pozícia môže byť uzatvorená na horšej cene, ako si obchodník nastavil. Tento jav sa často označuje ako sklz v plnení (slippage).

Garantovaný Stop Loss, ktorý nemá riziko sklzu v plnení, zaistí obchodníkovi to, že keď sa bude trh pohybovať proti nemu, tak je pozícia uzatvorená presne na úrovni, na ktorej bol Stop Loss zadaný. Na ďalšie informácie spojené s riadením rizika sa môžete pozrieť vo videu Money Management.

