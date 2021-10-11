Technická analýza (definície)

V tomto článku sa dozviete, aké základné nástroje a pojmy technickej analýzy používajú obchodníci pri práci s grafmi. Text vysvetľuje jednotlivé typy grafov, trend, supporty a rezistencie, časové rámce, cenové a sviečkové formácie aj úlohu indikátorov a oscilátorov pri analýze trhu.
Čiarový graf
Používa sa na znázornenie údajov za určité časové obdobie a spája sériu dátových bodov súvislou čiarou. Ide o najzákladnejší typ grafu, ktorý zobrazuje historickú cenovú akciu aktíva a využíva len uzatváracie ceny.
Stĺpcový graf, niekedy označovaný skratkou OHLC (open, high, low, close)
Každý stĺpec na grafe zobrazuje cenu pri otvorení, najvyššiu cenu, najnižšiu cenu a poslednú alebo „close“ cenu za dané časové obdobie.
Sviečkový graf (nazývaný aj japonský sviečkový graf)
Typ finančného grafu, ktorý sa používa na opis pohybu cien daného aktíva. Pochádza od japonských obchodníkov s ryžou a obchodníkov na sledovanie trhových cien a dennej dynamiky. Vznikol stovky rokov predtým, ako sa spopularizoval v Spojených štátoch. Každá sviečka v grafe zobrazuje otváraciu cenu, maximum, minimum a zatváraciu cenu cenného papiera. Telo sviečky sa zobrazuje ako rozdiel medzi otváracou a zatváracou cenou. Knoty sviečky zobrazujú rozdiel medzi High a Low a Open a Close.
Supporty / Rezistencie
Úrovne stanovené v oblastiach, kde bude mať cena s najväčšou pravdepodobnosťou problémy s pokračovaním aktuálneho trendu, zastaví sa alebo sa odrazí. Na danej cenovej úrovni sa totiž hromadia kupujúci (support) alebo predávajúci (rezistencia). Supporty sú stanovené pod cenou a zastavujú pokles, zatiaľ čo rezistencie sú stanovené nad cenou a zastavujú ďalšie zhodnocovanie aktíva.
Trend
Všeobecný smer vývoja trhu alebo ceny aktíva. Trendy môžu byť vzostupné (býčie), ktoré sa vyznačujú rastúcimi dátovými bodmi, klesajúce (medvedie), ktoré sa vyznačujú klesajúcimi dátovými bodmi, alebo bočné (flat), ktoré sa vyskytujú, keď sú sily ponuky a dopytu takmer vyrovnané. Neexistuje žiadna konkrétna časová os, kedy sa smer považuje za trend, ale celkovo platí, že čím dlhšie sa smer udržiava, tým je trend silnejší.
Časový rámec, TF
Časová jednotka, v ktorej sa meria cena. Pre rôzne typy grafov sa merajú rôzne hodnoty ceny. V prípade japonských sviečok berieme do úvahy otvorenie, maximum, minimum a zatvorenie v danom časovom období, napr. 1 hodina. Najobľúbenejšie časové intervaly sú M1 (1 minúta), M5 (5 minút), M15, M30, H1 (1 hodina), H4, D1 (deň) a W1 (1 týždeň). Niekedy sa môžeme stretnúť aj s inými, menej obľúbenými časovými intervalmi, napríklad 6H (šesť hodín) alebo 12H (dvanásť hodín).
Cenové formácie
Sú útvary, ktoré sa objavujú na grafoch finančných inštrumentov a ktoré preukázali určitú mieru výpovednej hodnoty. Najzákladnejšou formou vzoru grafu je trendová čiara. Medzi ďalšie najobľúbenejšie formácie grafu patria formácie hlava a ramená, dvojité a trojité vrcholy a dná, vlajky a kliny a vďaka ich ľahko rozpoznateľnému vzoru a presnosti ich používa mnoho obchodníkov.
Sviečkové formácie
Sú pohyby cien zobrazené graficky na sviečkovom grafe, ktoré niekedy dokážu predpovedať konkrétny pohyb na trhu. Môžeme rozlišovať býčie formácie, t. j. kladivo, ranná hviezda, býčie pohltenie, a medvedie formácie, t. j. večerná hviezda, visiaci muž, medvedie pohltenie. Býčie formácie naznačujú, že cena môže v blízkej budúcnosti vzrásť, zatiaľ čo medvedie formácie varujú pred možným poklesom ceny. Žiadny obrazec nefunguje vždy, pretože sviečkové obrazce predstavujú trendy v pohybe ceny, nie záruky.
Indikátory a oscilátory
Indikátor je matematický výpočet založený na cene alebo objeme daného aktíva a používa sa na predpovedanie pohybu ceny v budúcnosti, napríklad kĺzavý priemer (MA) alebo ADX. Oscilátory sú technické indikátory, ktoré fungujú na základe vykreslenia výstupu trendového indikátora medzi dvoma extrémnymi hodnotami a používajú sa na identifikáciu prekúpených a prepredaných podmienok. Najobľúbenejšími oscilátormi sú indikátor kĺzavého priemeru konvergencie a divergencie (MACD) a index relatívnej sily (RSI).
