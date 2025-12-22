Short Squeeze คืออะไรและทำไมจึงทำให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

การบีบสั้น (Short Squeeze) ได้สร้างปรากฏการณ์ในตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดครั้งหนึ่ง เปลี่ยนเทรดเดอร์รายย่อยให้กลายเป็นเศรษฐี และกวาดล้างกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในชั่วข้ามคืน การทำความเข้าใจกลไกการทำงานของการบีบสั้นจะช่วยให้คุณได้เปรียบในตลาดที่มีความผันผวน โดยเจาะลึกกลไก กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการรับมือกับการบีบสั้น
การบีบสั้น (Short Squeeze) ได้สร้างปรากฏการณ์ในตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดครั้งหนึ่ง เปลี่ยนเทรดเดอร์รายย่อยให้กลายเป็นเศรษฐี และกวาดล้างกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในชั่วข้ามคืน การทำความเข้าใจกลไกการทำงานของการบีบสั้นจะช่วยให้คุณได้เปรียบในตลาดที่มีความผันผวน โดยเจาะลึกกลไก กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการรับมือกับการบีบสั้น
Short squeeze คือเหตุการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นเกินความคาดหมายของตลาดอย่างไม่คาดคิด ส่งผลให้ผู้ขายชอร์ตประสบกับการสูญเสียทางการเงินอย่างมาก ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่า Short squeeze คืออะไร และมีผลกระทบต่อตลาดอย่างไร ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดิมพันว่าหุ้นจะตก แต่กลับต้องตกตะลึงเมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน จนต้องซื้อหุ้นคืนในราคาที่ขาดทุนอย่างมหาศาล นั่นคือความจริงอันโหดร้ายของ Short squeeze ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงและวุ่นวายที่สุดในตลาดการเงิน
การบีบหุ้นแบบ Short Squeeze มีส่วนสำคัญในการสร้างการเคลื่อนไหวของราคาที่น่าตกตะลึงที่สุดในประวัติศาสตร์ ส่งผลให้บริษัทที่ประสบปัญหากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของตลาดในชั่วข้ามคืน และทำให้เหล่านักขายชอร์ตต้องดิ้นรนหาที่กำบัง ตั้งแต่การบีบหุ้นแบบตำนานของ Volkswagen ในปี 2008 ซึ่งเคยขึ้นแท่นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ไปจนถึงความคลั่งไคล้ GameStop ในปี 2021 ที่ได้รับแรงหนุนจากนักเทรดรายย่อยบน Reddit เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนสร้างและทำลายความมั่งคั่งได้ภายในเวลาไม่กี่วัน
แต่การบีบสั้น (Short Squeeze) คืออะไร? เกิดขึ้นได้อย่างไร? เพราะเหตุใด? และเทรดเดอร์จะทราบได้อย่างไรว่าการบีบสั้นกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อใด? ในบทความนี้ เราจะอธิบายกลไกของการบีบสั้น พร้อมทั้งดูตัวอย่างที่มีชื่อเสียง และสำรวจว่านักลงทุนจะรับมือกับพายุตลาดที่คาดเดาไม่ได้นี้ได้อย่างไร เตรียมตัวให้พร้อม เพราะนี่คือจุดที่ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรงที่สุด
<h2> ประเด็นที่สำคัญ
ผู้ขายชอร์ตอาจประสบปัญหา – ภาวะ Short Squeeze เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ที่เดิมพันหุ้น (ผู้ขายชอร์ต) ถูกบังคับให้ซื้อหุ้นคืนในราคาที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นอีก ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่รุนแรงและรวดเร็วนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
ดอกเบี้ยชอร์ตสูงคือเชื้อเพลิง – ยิ่งผู้ขายชอร์ตมีการเดิมพันกับหุ้นมากเท่าใด โอกาสที่หุ้นจะถูกบีบให้แคบลงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น หากมีหุ้นจำนวนมากถูกขายชอร์ต ราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นอย่างกะทันหันอาจบีบให้เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับภาระขาดทุน ส่งผลกระทบในลักษณะโดมิโน
หุ้นที่มีการหมุนเวียนต่ำถือเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบ – หากไม่มีหุ้นเพียงพอในตลาด ผู้ขายชอร์ตที่แย่งซื้อหุ้นคืนสามารถทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน
ตัวเร่งปฏิกิริยาคือประกายไฟ – รายได้ที่ไม่คาดคิด ข่าวที่ไม่คาดคิด หรือแม้แต่กระแสโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย สามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอย่างบ้าคลั่ง จนทำให้ผู้ขายชอร์ตที่เชื่อว่าพวกเขามีเวลาที่จะออกจากตลาดติดกับได้
การเรียกหลักประกันเพิ่มแรงกดดันมากขึ้น – เมื่อผู้ขายชอร์ตหมดเงินเพื่อชดเชยการขาดทุน นายหน้าจะบังคับให้พวกเขาซื้อหุ้นคืนในราคาที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอีก
มันเป็นเกมแห่งจังหวะเวลา – การบีบสั้นอาจเป็นโอกาสอันน่าทึ่งสำหรับผู้ค้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้ที่เข้ามาช้าเกินไปอาจต้องถือกระเป๋าไว้เมื่อราคาร่วงลง
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย – การบีบขายชอร์ตที่มีชื่อเสียงที่สุดบางส่วน เช่น Volkswagen ในปี 2008, GameStop ในปี 2021 และ Tesla ในปี 2020 ล้วนดำเนินตามรูปแบบเดียวกัน นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยชอร์ตที่สูง ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และการแห่ซื้ออย่างบังคับ
ไม่ใช่ว่าหุ้นทุกตัวจะบีบให้ราคาขึ้นเพียงเพราะมีอัตรา Short Interest สูง ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะพุ่งทะยานอย่างแน่นอน ปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมต้องสอดคล้องกันจึงจะสามารถบีบให้ราคาขึ้นได้
<h2> 🎯การบีบสั้นคืออะไร?
การบีบชอร์ตเป็นปรากฏการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด ส่งผลให้ผู้ขายชอร์ตต้องปิดสถานะของตน
เหตุการณ์นี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทต่างๆ เช่น Volkswagen และ GameStop ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับนักขายชอร์ต ซึ่งเป็นนักลงทุนที่วางเดิมพันว่าราคาหุ้นจะลดลง เมื่อเกิดภาวะ Short Squeeze เทรดเดอร์เหล่านี้จะเร่งรีบปิดสถานะ Short Squeeze ของตนโดยการซื้อหุ้นคืนเพื่อลดการขาดทุน ความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนี้ยิ่งผลักดันให้ราคาหุ้นสูงขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เริ่มต้นภาวะ Short Squeeze ภาวะ Short Squeeze เกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ สถานการณ์เหล่านี้มักเกิดขึ้นเมื่อ:
บริษัทแห่งหนึ่งรายงานผลประกอบการทางการเงินที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
เหตุการณ์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น
ความพยายามในการซื้อที่ประสานงานกัน - ตัวอย่างเช่น โดยผู้ค้าปลีก (เช่น ในกรณีของ GameStop) จะทำให้ราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผู้ขายชอร์ตยืมหุ้นมาขายในราคาตลาดปัจจุบัน โดยหวังว่าจะสามารถซื้อคืนในภายหลังในราคาที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด พวกเขาถูกบังคับให้ซื้อหุ้นคืนในราคาที่ขาดทุน ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้นอีก และบีบให้ผู้ขายชอร์ตคนอื่นต้องออกจากสถานะของตน
<h2> ⬅️ Short Squeeze: แง่เทคนิค
การบีบชอร์ต (Short Squeeze) เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นที่สุดในตลาดหุ้น โดยราคาจะพุ่งสูงขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ขายชอร์ตอย่างมาก ถือเป็นกรณีศึกษาคลาสสิกที่แสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างรุนแรงของอุปสงค์และอุปทาน เมื่อเทรดเดอร์จำนวนมากวางเดิมพันกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป และสถานการณ์กลับพลิกผันอย่างกะทันหัน การทำความเข้าใจกลไกทางเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังการบีบชอร์ตจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรับรู้สัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้น หรือใช้ประโยชน์จากมันเมื่อเกิดขึ้นจริง
<h3> พื้นฐาน: การขายชอร์ตทำงานอย่างไร
เพื่อทำความเข้าใจว่า Short Squeeze เกิดขึ้นได้อย่างไร ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจการขายชอร์ตเสียก่อน นี่คือกลยุทธ์ที่นักลงทุนยืมหุ้นมาขาย โดยหวังว่าจะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าในภายหลัง หากราคาหุ้นลดลง พวกเขาก็จะคืนหุ้นที่ยืมมาและเก็บส่วนต่างเป็นกำไรไว้
นี่คือรายละเอียดที่ชัดเจน:
ขั้นตอนที่ 1: ผู้ค้ายืมหุ้นจากโบรกเกอร์
ขั้นตอนที่ 2: พวกเขานำมันไปขายในตลาด
ขั้นตอนที่ 3: หากราคาลดลง พวกเขาจะทำการซื้อหุ้นคืนในราคาที่ต่ำกว่า ส่งคืน และเก็บกำไรไว้
ขั้นตอนที่ 4: หากราคาเพิ่มขึ้น พวกเขาจะเผชิญกับปัญหา เนื่องจากยังคงต้องซื้อหุ้นคืนในบางช่วงเวลา
ความเสี่ยง? แตกต่างจากการลงทุนทั่วไปที่การขาดทุนจำกัดอยู่เพียงจำนวนเงินที่ลงทุน การขายชอร์ตมีความเสี่ยงที่ไม่จำกัด เนื่องจากในทางทฤษฎี หุ้นสามารถปรับตัวขึ้นได้ตลอดเวลา และเมื่อราคาหุ้นเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิด ผู้ขายชอร์ตจะเกิดความตื่นตระหนกและรีบซื้อหุ้นคืนก่อนที่ราคาจะสูงขึ้นไปอีก นั่นคือจุดที่การบีบชอร์ตเกิดขึ้น
<h3> ส่วนผสมหลักสำหรับการบีบแบบสั้น
ไม่ใช่ว่าหุ้นทุกตัวที่มีอัตรา short interest จะประสบกับภาวะบีบคั้น มันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นพายุรุนแรง:
<h4> ก. ดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูง (การลงทุนที่มีความเสี่ยงมากเกินไป)
อัตราส่วนดอกเบี้ยระยะสั้นวัดว่าหุ้นที่มีการซื้อขาย (หุ้นที่มีอยู่) จะถูกขายชอร์ตมากน้อยเพียงใด
หากหุ้นมีการขายชอร์ต 20% หรือมากกว่านั้น หุ้นจะอยู่ในโซนอันตรายที่อาจเกิดการบีบตัวได้
ยิ่งมีผู้เดิมพันเพิ่มมากขึ้นเท่าใด ความเสี่ยงที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันและบังคับให้พวกเขาต้องปิดบัญชีก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
<h4> ข. หุ้นลอยตัวต่ำ (หุ้นไม่เพียงพอสำหรับการซื้อคืน)
หากมีหุ้นจำนวนจำกัด ผู้ขายชอร์ตจะต้องแข่งขันกันในการซื้อหุ้นกลับคืน ส่งผลให้เกิดสงครามการประมูลซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
หุ้นที่มีจำนวนหุ้นหมุนเวียนต่ำ ซึ่งหมายถึงมีการซื้อขายไม่บ่อยนัก ถือเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
<h4> ค. ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (ข่าวสาร รายได้ หรือกระแสสังคม)
รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการที่ไม่คาดคิด หรือแม้แต่โพสต์ที่กลายเป็นไวรัลบน Reddit ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงซื้ออย่างท่วมท้นได้
หากผู้ค้าเริ่มทำการซื้อในปริมาณที่มากพอ ผู้ขายชอร์ตจะถูกบังคับให้ซื้อคืนในราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้น
<h3> 3. แรงกดดันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไร: การเรียกหลักประกันและการชำระบัญชีแบบบังคับ
เมื่อราคาหุ้นเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ผู้ขายชอร์ตจะต้องเผชิญกับการเรียกหลักประกัน (margin call) ซึ่งโบรกเกอร์จะเรียกร้องเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรักษาสถานะการซื้อขาย หากพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของโบรกเกอร์ได้ โบรกเกอร์จะทำการซื้อหุ้นคืนโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง
มันคล้ายกับผลกระทบของโดมิโน:
ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว → ผู้ขายชอร์ตเริ่มรู้สึกตื่นตระหนก → พวกเขาทำการซื้อหุ้นคืน → ราคาหุ้นยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีก
การเรียกหลักประกันกระตุ้นให้เกิดการซื้อแบบบังคับ → วงจรนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยผลักดันราคาให้พุ่งไปสู่ระดับที่ไม่สมเหตุสมผล
นี่คือสาเหตุที่การบีบสั้นมักทำให้ราคาเคลื่อนไหวในลักษณะพาราโบลา เนื่องจากคลื่นการซื้อแบบบังคับแต่ละลูกจะส่งผลให้เกิดคลื่นลูกถัดไป
<h3> 4. การบีบสั้นๆ จะมีอายุการใช้งานนานเพียงใด?
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขายชอร์ตที่ยังติดอยู่ในกับดัก การบีบราคาหุ้นบางครั้งใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ในขณะที่บางครั้ง เช่น การบีบราคาหุ้นที่มีชื่อเสียงของโฟล์คสวาเกนในปี 2008 อาจทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นได้หลายวันก่อนที่โมเมนตัมจะลดลง
เมื่อปิดสถานะการขายชอร์ตส่วนใหญ่แล้ว และไม่มีผู้ซื้อรายใหม่เข้ามา ราคาหุ้นมักจะลดลงอีกครั้ง ทำให้ผู้ที่เข้ามาช้าต้องติดอยู่กับหุ้นที่มีราคาสูงเกินไป
<h3> 5. การบีบสั้นสุดขั้วในประวัติศาสตร์: Volkswagen 2008
หนึ่งในเหตุการณ์การขายชอร์ตที่มีชื่อเสียงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปอร์เชได้แอบซื้อหุ้นของโฟล์คสวาเกน ส่งผลให้มีหุ้นเพียง 6% ที่สามารถซื้อขายได้ ผู้ขายชอร์ตที่เคยวางเดิมพันกับโฟล์คสวาเกนกลับต้องติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางออก ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 350% ภายในระยะเวลาเพียงสองวัน ทำให้โฟล์คสวาเกนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในช่วงเวลาหนึ่ง
<h3> ข้อคิดสุดท้าย
หากต้องการบีบสั้นๆ เพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุด คุณจำเป็นต้องมีปัจจัยสำคัญเหล่านี้:
ตำแหน่งขายชอร์ตจำนวนมาก – ยิ่งมีผู้เดิมพันมากเท่าใด แรงกดดันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น
หุ้นที่มีอยู่มีจำนวนจำกัด – หากอุปทานมีข้อจำกัด ความต้องการจะเพิ่มสูงขึ้น
เหตุการณ์กระตุ้นที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน – บางสิ่งบางอย่างจำเป็นต้องกระตุ้นให้ตลาดเกิดการซื้อขาย
การเรียกหลักประกันและการซื้อบังคับ – คลื่นแห่งความตื่นตระหนกครั้งสุดท้ายที่ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น
การบีบสั้นๆ เปรียบเสมือนการจุดไม้ขีดไฟในห้องที่เต็มไปด้วยน้ำมันเบนซิน—เพียงแค่ประกายไฟอันเดียวก็สามารถจุดไฟได้
<h2>📌 การผูกขาดในตลาด
ในตลาดการเงิน "การผูกขาดตลาด" เป็นคำที่สร้างความชื่นชมและข้อโต้แย้งอย่างมาก โดยแก่นแท้ของกลยุทธ์นี้คือการที่นักลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเข้าถือครองสถานะที่โดดเด่นในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือแม้แต่พันธบัตร เพื่อควบคุมอุปทานและกำหนดราคา เป้าหมายคืออะไร? เพื่อสร้างความขาดแคลนเทียม ดันราคาให้สูงขึ้น และบีบให้ผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นตกอยู่ในสถานะเสี่ยงที่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องซื้อในระดับที่เงินเฟ้อสูง แน่นอนว่าคำนี้เกี่ยวข้องกับการบีบให้ราคาสั้นลง
<h3> การผูกขาดตลาดทำงานอย่างไร?
กลไกเบื้องหลังการเข้าโค้งนั้นมีความชัดเจนในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติกลับเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนหลัก ดังนี้
<h4> 1. ระยะสะสม
ขั้นตอนแรกคือการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีอยู่จำนวนมากอย่างเป็นความลับ ซึ่งมักดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อหลีกเลี่ยงการตื่นตระหนก สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ อาจหมายถึงการซื้อหุ้นที่มีอยู่จริง (เช่น เงิน น้ำมัน หรือข้าวสาลี) ส่วนในหุ้น การซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่สำคัญจะช่วยจำกัดปริมาณหุ้นที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการซื้อขาย
<h4> 2. การบีบอัดอุปทาน
เมื่อสะสมสินทรัพย์ได้เพียงพอ นักลงทุนจะมีความเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้อุปทานในตลาดลดลง ในช่วงนี้ เทรดเดอร์ที่ถือครองสถานะ Short (โดยเดิมพันสวนทางกับสินทรัพย์) จะพบว่าตนเองประสบปัญหา พวกเขาจำเป็นต้องปิดสถานะของตน แต่กลับต้องเผชิญกับอุปทานที่ลดลง ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการซื้อแบบตื่นตระหนก ซึ่งนำไปสู่ราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้
<h4> 3. การชำระบัญชีบังคับและการถอนเงินสด
เมื่อความตื่นตระหนกเริ่มก่อตัวขึ้น เทรดเดอร์ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่างพากันแย่งชิงซื้อสินทรัพย์คืนในราคาใดก็ได้เพื่อปิดสถานะ วิธีนี้ช่วยให้ผู้ที่ครอบครองตลาดสามารถเริ่มขายสินทรัพย์ที่ถือครองไว้เพื่อทำกำไรมหาศาล อย่างไรก็ตาม ความท้าทายอยู่ที่การปลดสถานะโดยไม่ทำให้ราคาร่วงลง
<h3> ความพยายามในการสร้างการผูกขาดในตลาด
แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ แต่ประวัติศาสตร์กลับเต็มไปด้วยทั้งความสำเร็จที่น่าทึ่งและความล้มเหลวอย่างรุนแรงในการพยายามผูกขาดตลาด
The Hunt Brothers & The Silver Squeeze (1980) เนลสันและวิลเลียม ฮันต์ พยายามผูกขาดตลาดเงินโดยการซื้อเงินแท้และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนมาก ราคาพุ่งสูงขึ้นจาก 6 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นเกือบ 50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงจากหน่วยงานกำกับดูแลและการกำหนดอัตรากำไรขั้นต้นที่เข้มงวดนำไปสู่การล่มสลายอย่างรุนแรง ทำลายความมั่งคั่งหลายพันล้าน
Piggly Wiggly Short Squeeze (1923) แคลเรนซ์ ซอนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งเครือร้านขายของชำ พยายามสร้างการผูกขาดในตลาดหุ้นของบริษัทตนเพื่อลงโทษผู้ขายชอร์ต แม้ว่าในช่วงแรกเขาจะสามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้ แต่ตลาดกลับเปลี่ยนกฎ ทำให้กลยุทธ์ของเขาล้มเหลวและนำไปสู่การล้มละลายของเขา
Copper King & Sumitomo Scandal (ทศวรรษ 1990) ยาสุโอะ ฮามานากะ พ่อค้าทองแดงจากบริษัทซูมิโตโม พยายามควบคุมตลาดทองแดงทั่วโลกโดยการกักตุนทองแดงในปริมาณมหาศาล แม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการควบคุมราคาทองแดงมาเป็นเวลาหลายปี แต่แผนการของเขาก็ล้มเหลวในที่สุด ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและโทษจำคุก
แม้ว่าแนวคิดในการควบคุมสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจะดูน่าสนใจ แต่ความจริงกลับมีความเสี่ยงที่อันตรายยิ่งกว่า หน่วยงานกำกับดูแล คู่แข่ง และแม้แต่กฎของอุปสงค์และอุปทาน ล้วนเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการผูกขาดตลาด ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดบางประการ ได้แก่:
การบังคับใช้กฎระเบียบ: การแลกเปลี่ยนและหน่วยงานของรัฐจะทำการตรวจสอบการจัดการตลาดอย่างใกล้ชิด และมีอำนาจในการสั่งหยุดการซื้อขาย ปรับเงิน หรือแม้แต่ดำเนินคดีอาญา
กับดักสภาพคล่อง: หากนักลงทุนถือครองสินทรัพย์มากเกินไป การขายสินทรัพย์เหล่านั้นโดยไม่ให้ราคาตกลงจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
การตอบสนองจากสาธารณะและสถาบัน: เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หน่วยงานและสถาบันต่างๆ มักจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อแก้ไขปัญหานี้
<h2>📈Short Squeeze ตัวอย่างในประวัติศาสตร์
<h3> พิกกี้ วิกกี้ (1923)
หนึ่งในเหตุการณ์ชอร์ตสควีซที่เก่าแก่ที่สุดที่บันทึกไว้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2466 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ต Piggly Wiggly ในสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้ง Clarence Saunders พบว่านักลงทุนกำลังขายชอร์ตหุ้นของบริษัท จึงตัดสินใจตอบโต้ด้วยการซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ ความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิดนี้ทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น นำไปสู่การขาดทุนมหาศาลสำหรับผู้ขายชอร์ต อย่างไรก็ตาม ต่อมาหน่วยงานกำกับดูแลได้เข้ามาแทรกแซง ทำให้การซื้อขายหุ้นหยุดชะงัก และทำให้ Saunders ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ของเขาได้อย่างเต็มที่
<h3> โฟล์คสวาเกน (2008)
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 โฟล์คสวาเกนได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกชั่วระยะเวลาหนึ่งจากภาวะ Short Squeeze ปอร์เช ซึ่งได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโฟล์คสวาเกนอย่างต่อเนื่อง ประกาศว่าตนถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทอยู่ที่ 74% การเปิดเผยนี้ทำให้มีหุ้นเหลือเพียง 6% เท่านั้นที่พร้อมสำหรับการซื้อขาย บีบให้ผู้ขายชอร์ตต้องรีบเข้าซื้อหุ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ก่อนที่จะร่วงลงในที่สุด
<h3> เกมสต็อป (2021)
ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคปัจจุบันคือ การขายชอร์ตสควีซของ GameStop ในช่วงต้นปี 2021 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายย่อยในฟอรัม Reddit r/WallStreetBets กระแสการซื้อขายที่ประสานกันอย่างมหาศาลส่งผลให้ราคาหุ้นของ GameStop พุ่งสูงขึ้นกว่า 100 เท่าในระยะเวลาเพียงเดือนเดียว สถานการณ์นี้ทำให้นักลงทุนสถาบันและกองทุนป้องกันความเสี่ยงต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ส่งผลให้ผู้ที่ขายชอร์ตหุ้นขาดทุนหลายพันล้านดอลลาร์
<h3> เทสลา (2020)
Tesla เผชิญกับภาวะ Short Squeeze หลายครั้ง โดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจับตามองที่สุดเกิดขึ้นในปี 2020 นักลงทุนหลายรายยังคงสงสัยในความสามารถของบริษัทในการรักษาการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่การเปิดสถานะ Short Squeeze จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นมากกว่า 450 USD บีบให้ผู้ขายชอร์ตต้องออกจากสถานะ Short Squeeze
<h3> บทเรียนจากประวัติศาสตร์
การบีบสั้นนั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ แม้แต่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์และกองทุนป้องกันความเสี่ยงก็อาจถูกจับได้โดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อพลวัตของตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สภาพคล่องมีความสำคัญ – เมื่อหุ้นเริ่มขาดแคลน ราคามีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากผู้ขายชอร์ตพยายามหาทางปิดสถานะของตน
หน่วยงานกำกับดูแลและตลาดแลกเปลี่ยนสามารถเข้ามาแทรกแซงได้ – ดังที่เห็นในกรณีของ Piggly Wiggly และ GameStop เจ้าหน้าที่บางครั้งอาจเข้ามาแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพของการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในตลาด
ผู้ค้าปลีกสามารถประสบความสำเร็จได้ (แต่จังหวะเวลามีความสำคัญที่สุด) – ในขณะที่นักลงทุนบางรายทำกำไรได้เป็นล้านในช่วงที่ GameStop ซบเซา นักลงทุนรายอื่นๆ จำนวนมากกลับประสบกับการขาดทุนอย่างหนักเมื่อฟองสบู่แตก
ผู้เล่นรายใหญ่สามารถควบคุมตลาดได้ – การบีบ VW ของ Porsche และส่วนแบ่งหุ้นของ Livermore แสดงให้เห็นว่ายักษ์ใหญ่ทางการเงินสามารถวางแผนการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อประโยชน์ของตนเองได้อย่างไร แม้ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบในทางลบก็ตาม
การบีบสั้น (Short Squeeze) เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาดการเงิน ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง การเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งครั้งใหญ่ และบางครั้งนำไปสู่ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ แม้ว่าการบีบสั้นจะสร้างผลกำไรมหาศาลให้กับเทรดเดอร์บางคน แต่ก็สามารถทำลายความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน บทเรียนสำคัญคือ ตลาดอาจยังคงไร้เหตุผลได้นานกว่าที่เทรดเดอร์คนใดจะสามารถรักษาสภาพคล่องได้
<h2> 👁️วิธีการคาดการณ์และตอบสนองต่อแรงกดดันในระยะสั้น
การบีบชอร์ตมักเกิดขึ้นเมื่อหุ้นถูกชอร์ตอย่างหนักและมีโมเมนตัมที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เพื่อระบุตัวผู้ที่อาจเข้าข่ายการบีบชอร์ต เทรดเดอร์ควรติดตาม:
อัตราส่วนดอกเบี้ยระยะสั้น: อัตราส่วนที่สูงของหุ้นที่ถูกขายชอร์ตเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนทั้งหมดอาจบ่งชี้ถึงศักยภาพในการถูกบีบ
ปริมาณการซื้อขาย: การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกิจกรรมการซื้อขายอาจเป็นสัญญาณของการบีบที่กำลังจะเกิดขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): ตัวชี้วัดนี้ช่วยในการระบุว่าหุ้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
เมื่อเผชิญกับภาวะ Short Squeeze นักลงทุนควรมีสติและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจอย่างเร่งรีบ การตอบสนองที่เกินควรต่อราคาที่พุ่งสูงขึ้นอาจนำไปสู่การขาดทุนที่ไม่จำเป็น
<h2> 📘ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ
การพ่ายแพ้ของเจสซี ลิเวอร์มอร์ในธุรกิจฝ้าย: ลิเวอร์มอร์ประสบความพ่ายแพ้อย่างรุนแรงจากการบีบชอร์ตฝ้าย ซึ่งเป็นความล้มเหลวครั้งสำคัญที่นำไปสู่การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของผู้ค้าที่มีชื่อเสียงรายนี้
Piggly Wiggly Squeeze: Clarence Saunders ยึดหุ้นของเขาไว้ได้ในปี 1923 โดยดักจับผู้ขายชอร์ต จนกระทั่งการซื้อขายต้องหยุดชะงัก ทำให้เขาต้องสูญเสียอย่างหนัก
บทเรียนจาก GameStop: แรงกดดันจาก GameStop ในปี 2021 แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าปลีกที่ร่วมมือกันสามารถเอาชนะกองทุนป้องกันความเสี่ยงและกระตุ้นให้ราคาพุ่งสูงถึงระดับประวัติศาสตร์ได้อย่างไร
ผลกระทบจากหุ้นลอยตัวต่ำ: การบีบขายชอร์ตมีผลกระทบรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในหุ้นลอยตัวต่ำ โดยหุ้นที่มีจำนวนจำกัดบังคับให้ชอร์ตต้องซื้อคืนอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
สัญญาณการขายชอร์ต: เมื่อการขายชอร์ตเกิน 30% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด แม้แต่ตัวเร่งปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อแบบบังคับและสร้างแรงกดดันอย่างรวดเร็วได้
การสร้างขึ้นแบบซ่อนเร้น: การบีบตัวจำนวนมากเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ ขณะที่ปริมาณเพิ่มขึ้น อุปทานตึงตัว และผู้ขายชอร์ตเพิ่มตำแหน่งที่ขาดทุน ซึ่งเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับการพุ่งสูงในภายหลัง
