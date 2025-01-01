คุณเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างฟุตบอล ธุรกิจ และการลงทุนหรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจหรือฟุตบอล คุณต้องมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการเป็นคนที่เก่งที่สุดในสาขาของคุณ ความคิดนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณโดดเด่นในสนามฟุตบอล แต่ยังสามารถนำไปใช้ในทุกด้านของชีวิตได้
คนส่วนใหญ่รู้จักคุณในฐานะตัวแทนที่โดดเด่นไม่เพียงแต่ในสนามเท่านั้น แต่ยังเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนอีกด้วย คุณคิดว่าอะไรเป็นตัวกำหน ความสำเร็จด้านธุรกิจ และกีฬา คุณคิดว่าการทำธุรกิจกับการเล่นกีฬามีความคล้ายคลึงกันหรือไม่
การทำธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรกับการแข่งขันกีฬา ความสำเร็จต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ไม่มีทางลัดในการขึ้นสู่จุดสูงสุด การทำงานหนักให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ค้นหาเพื่อนร่วมทางที่มอบพลังเชิงบวกให้กับคุณ
ในอาชีพนักกีฬาจะเห็นได้ว่าเขามักจะได้เปรียบทางจิตก่อนการแข่งขันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ คุณคิดว่าทัศนคติเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความสำเร็จหรือไม่
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง การคิดและทัศนคติเป็นรากฐานของความสำเร็จทั้งหมด แต่ละคนจำเป็นต้องค้นหากุญแจสำคัญในการจุดประกายจิตวิญญาณนี้และบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
หลายคนยังลังเลที่จะหารือเรื่องการเงิน คุณคิดว่าการพูดถึงเรื่องเงินยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามหรือไม่
ผมคิดว่าผู้คนควรเปิดกว้าง พร้อมที่จะหาความรู้ และเต็มใจที่จะเรียนรู้จากกันและกันมากขึ้น การเงินอาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่หากต้องการจัดการให้ดีขึ้น คุณจะต้องเต็มใจที่จะพูดคุยและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในตลาด
มีความเห็นว่าคนหนุ่มสาวไม่สนใจอนาคตทางการเงินของตนเองจริงๆ คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?
ในความคิดของผม การตัดสินใจเป็นเรื่องง่าย หากต้องการเป็นเจ้าของสิ่งที่มีค่าในอนาคต คุณต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ไม่มีทางลัดในการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตทางการเงินที่มั่นคง