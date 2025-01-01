อ่านเพิ่มเติม
XTB แบรนด์แอมบาสเดอร์

ทุกวันนี้เงินทำงานให้ซลาตัน โดยที่ซลาตันไม่ต้องเหนื่อยหาเงิน

ความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่น และความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นี่คือคุณสมบัติที่ควรมีของนักกีฬและนักลงทุนที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ ซลาตัน!

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช (Zlatan Ibrahimović) เป็นชื่อนักเตะที่อาจไม่ต้องแนะนำเพิ่ม เขาเป็นที่รู้จักและยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลก ด้วยเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์และการวอลเลย์ที่น่าทึ่ง เบื้องหลังบุคลิกที่น่าหลงใหลนี้คือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล - ตำนานนักฟุตบอลที่ทำประตูได้กว่า 570 ประตูและคว้าแชมป์ 12 รายการใน 4 ประเทศต่างๆ โปรไฟล์โซเชียลมีเดียของเขามีผู้ติดตามมากกว่า 120 ล้านคนจากทั่วโลก

การร่วมมือกับซลาตัน อิบราฮิโมวิช เป็นการขยายกลยุทธ์การตลาดของ XTB อย่างสมบูรณ์แบบ เชื่อมโยงโลกของนักกีฬามืออาชีพกับโลกของการลงทุนและการเงิน

"พรสวรรค์ วินัย และพลังของซลาตัน สอดคล้องกับแก่นแท้ของ XTB อย่างสมบูรณ์แบบ และผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เขามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนใหม่ของเรา" นาย Omar Arnaout - CEO ของ XTB ได้กล่าว "ซลาตันได้เติบโตเป็นกองหน้าระดับพระเจ้าแห่งวงการลูกหนังโดยเขาได้ผ่านการทำงานและความทุ่มเทอย่างมาก ซึ่งการเดินทางของเขานั้นมีความคล้ายคลึงกับเส้นทางพัฒณาใน 20 ปีที่ผ่านมาของ XTB เรารู้สึกยินดีและตื่นเต้นกับความร่วมมือครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าจะช่วยยกระดับแบรนด์ของเราไปอีกขั้น” นาย Omar กล่าวเสริม

นักเตะในตำนานจะเป็นตัวแทนของแคมเปญการตลาดของ XTB โดยแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแอปมือถือของ XTB ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 ซลาตันจะปรากฏผ่านโฆษณาเปิดตัว "Where your money works - ที่ที่เงินทำงาน" ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความแตกต่างของข้อเสนอจาก XTB เมื่อเทียบกับคู่แข่ง นี่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ต้องการให้เงินของพวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแบบเชิงรุกและเชิงรับ

Q&A

Zlatan Ibrahimović พูดถึงฟุตบอลและธุรกิจ

คุณเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างฟุตบอล ธุรกิจ และการลงทุนหรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจหรือฟุตบอล คุณต้องมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการเป็นคนที่เก่งที่สุดในสาขาของคุณ ความคิดนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณโดดเด่นในสนามฟุตบอล แต่ยังสามารถนำไปใช้ในทุกด้านของชีวิตได้

คนส่วนใหญ่รู้จักคุณในฐานะตัวแทนที่โดดเด่นไม่เพียงแต่ในสนามเท่านั้น แต่ยังเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนอีกด้วย คุณคิดว่าอะไรเป็นตัวกำหน ความสำเร็จด้านธุรกิจ และกีฬา คุณคิดว่าการทำธุรกิจกับการเล่นกีฬามีความคล้ายคลึงกันหรือไม่
การทำธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรกับการแข่งขันกีฬา ความสำเร็จต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ไม่มีทางลัดในการขึ้นสู่จุดสูงสุด การทำงานหนักให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ค้นหาเพื่อนร่วมทางที่มอบพลังเชิงบวกให้กับคุณ

ในอาชีพนักกีฬาจะเห็นได้ว่าเขามักจะได้เปรียบทางจิตก่อนการแข่งขันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ คุณคิดว่าทัศนคติเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความสำเร็จหรือไม่
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง การคิดและทัศนคติเป็นรากฐานของความสำเร็จทั้งหมด แต่ละคนจำเป็นต้องค้นหากุญแจสำคัญในการจุดประกายจิตวิญญาณนี้และบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หลายคนยังลังเลที่จะหารือเรื่องการเงิน คุณคิดว่าการพูดถึงเรื่องเงินยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามหรือไม่
ผมคิดว่าผู้คนควรเปิดกว้าง พร้อมที่จะหาความรู้ และเต็มใจที่จะเรียนรู้จากกันและกันมากขึ้น การเงินอาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่หากต้องการจัดการให้ดีขึ้น คุณจะต้องเต็มใจที่จะพูดคุยและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในตลาด

มีความเห็นว่าคนหนุ่มสาวไม่สนใจอนาคตทางการเงินของตนเองจริงๆ คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?
ในความคิดของผม การตัดสินใจเป็นเรื่องง่าย หากต้องการเป็นเจ้าของสิ่งที่มีค่าในอนาคต คุณต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ไม่มีทางลัดในการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตทางการเงินที่มั่นคง

