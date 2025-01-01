อ่านเพิ่มเติม
CFD สินค้าโภคภัณฑ์ กว่า 20 รายการ
ขายชอร์ต

ซื้อขาย CFD ทองคำ น้ำมัน และสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย

ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จากหลายภาคส่วน

ค่าสเปรดที่ต่ำ

รับประโยชน์สูงสุดจากทุกการซื้อขายด้วยสเปรดต่ำเพียง 0.008 pip.

ค่าสวอปต่ำ

คงตำแหน่งที่เปิดไว้ให้นานขึ้นด้วยค่าสวอปที่ต่ำ

ซื้อขายไมโครล็อต

จัดการตำแหน่งของคุณได้อย่างแม่นยำด้วยปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ 0.01 ล็อต

เปิดบัญชีภายใน 15 นาที ไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยาก

ผลิตภัณฑ์

ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ กว่า 20 รายการ

CFD

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)

เลือกที่จะซื้อหรือขาย

คุณสามารถซื้อขายทั้งในตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง

ประโยชน์ของการใช้เลเวอเรจในการซื้อขาย

การใช้เลเวอเรจในการซื้อขายจะช่วยทำผลกำไรได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความสูญเสียต่อเงินทุนหากการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

แยกบัญชีจัดเก็บเงินทุน

เรายืนยันว่าเงินฝากของคุณจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารแยกต่างหากและไม่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทได้

การจัดการตำแหน่ง

ควบคุมการซื้อขายของคุณ

Stop Loss

กำหนดระดับขาดทุนที่ยอมรับได้และปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่กำหนด

คำสั่งซื้อล่วงหน้า

ใช้คำสั่งซื้อล่วงหน้า (Pending orders) เพื่อเปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่คุณตั้งไว้ โดยไม่ต้องเฝ้ากราฟอย่างต่อเนื่อง

Take Profit

ทำกำไรและปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

ความน่าเชื่อถือ

🏆 โบรกเกอร์แห่งปี จากงาน Invest Cuffs 2024

1.7 ล้าน+

ลูกค้า XTB Group

5 ล้าน+

การดาวน์โหลดแอป

20+

ประสบการณ์ในตลาด

FSC

ควบคุมโดยหน่วยงาน

การสนับสนุนอย่างมืออาชีพ

ใช่ เราพูดภาษาไทย

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือคำถาม คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางที่สะดวกต่อคุณ

โทร

อีเมล

แชท
FAQ

คุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

เราได้รวบรวมหัวข้อที่สำคัญที่สุดที่ลูกค้าสงสัยมากที่สุด หากคุณยังไม่พบคำตอบ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก