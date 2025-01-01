เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ
|Symbol
|มกราคม
|กุมภาพันธ์
|มีนาคม
|เมษายน
|อาจ
|มิถุนายน
|กรกฎาคม
|สิงหาคม
|กันยายน
|ตุลาคม
|พฤศจิกายน
|ธันวาคม
|AUT20
|—
|—
|20
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|18
|BRAComp
|—
|11
|—
|14
|—
|17
|—
|12
|—
|14
|—
|16
|BUND10Y
|—
|—
|4
|—
|—
|4
|—
|—
|4
|—
|—
|4
|CATTLE
|15
|—
|12
|—
|14
|—
|15
|—
|16
|—
|19
|—
|COCOA
|—
|11
|—
|9
|—
|10
|—
|12
|—
|—
|12
|—
|COFFEE
|—
|11
|—
|9
|—
|11
|—
|12
|—
|—
|12
|—
|CORN
|—
|18
|—
|15
|—
|17
|—
|—
|—
|—
|18
|—
|COTTON
|—
|11
|—
|9
|—
|11
|—
|—
|—
|—
|12
|—
|DE30
|—
|—
|20
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|18
|DE40
|—
|—
|20
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|18
|EMISS
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11
|EU50
|—
|—
|20
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|18
|FRA40
|16
|20
|20
|16
|15
|19
|17
|14
|18
|16
|20
|18
|GASOLINE
|16
|17
|13
|14
|15
|12
|14
|13
|16
|14
|13
|16
|GOLD.FUT
|29
|—
|31
|—
|28
|—
|29
|—
|—
|—
|25
|—
|ITA40
|—
|—
|20
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|18
|JP225
|—
|—
|12
|—
|—
|11
|—
|—
|10
|—
|—
|10
|LEANHOGS
|15
|—
|12
|—
|14
|17
|21
|—
|16
|—
|19
|—
|LSGASOIL
|22
|18
|18
|16
|21
|24
|22
|20
|23
|21
|20
|17
|MEXComp
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|17
|—
|—
|17
|NATGAS
|22
|18
|18
|16
|21
|24
|22
|20
|23
|21
|20
|17
|NED25
|16
|20
|20
|16
|15
|19
|17
|14
|18
|16
|20
|18
|OIL
|22
|18
|18
|16
|21
|24
|22
|20
|23
|21
|20
|17
|OIL.WTI
|16
|13
|13
|14
|15
|12
|15
|13
|16
|14
|13
|16
|SCHATZ2Y
|—
|—
|4
|—
|—
|4
|—
|—
|4
|—
|—
|4
|SOYBEAN
|—
|18
|—
|15
|—
|17
|—
|—
|16
|—
|—
|16
|SOYOIL
|—
|18
|—
|15
|—
|17
|—
|—
|—
|—
|18
|11
|SPA35
|16
|20
|20
|16
|15
|19
|17
|14
|18
|16
|20
|18
|SUGAR
|—
|11
|—
|9
|—
|11
|—
|—
|16
|—
|—
|—
|SUI20
|—
|—
|20
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|18
|TNOTE
|—
|26
|—
|—
|28
|—
|—
|28
|—
|—
|25
|—
|UK100
|—
|—
|20
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|18
|US100
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|17
|—
|—
|17
|US2000
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|17
|—
|—
|17
|US30
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|17
|—
|—
|17
|US500
|—
|—
|19
|—
|—
|18
|—
|—
|17
|—
|—
|17
|USDIDX
|—
|—
|13
|—
|—
|12
|—
|—
|11
|—
|—
|11
|VIET30
|15
|19
|19
|15
|14
|18
|16
|20
|17
|15
|19
|17
|VIX
|16
|13
|13
|15
|15
|11
|14
|14
|11
|16
|13
|11
|VSTOXX
|15
|12
|12
|14
|14
|11
|16
|13
|10
|15
|12
|10
|W20
|—
|—
|20
|—
|—
|17
|—
|—
|18
|—
|—
|18
|WHEAT
|—
|18
|—
|15
|—
|17
|—
|20
|—
|—
|18
|—