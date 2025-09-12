อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

12 กันยายน 2025
17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...
13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
09:07

Bitcoin พุ่งเหนือ $114,000 ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเพิ่มขึ้น

Bitcoin วันนี้เพิ่มขึ้นอีก 0.5% พุ่งเหนือ $114,000 และกำลังเข้าใกล้โซนสำคัญใกล้ $115,000 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอ่อนแอ ขณะเดียวกันวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นจากความหวังว่าจะมีการลดดอกเบี้ยของ...
08:40

US30 ปรับขึ้น 1.3% ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ 📈

US30 Futures พุ่ง 1.3% ทำระดับสูงสุดใหม่ ดัชนี Dow Jones (US30) ปรับขึ้นเกือบ 1.3% วันนี้ แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ 22 สิงหาคม การปรับตัวขึ้นได้รับแรงหนุนจากหุ้นหลัก...
08:40

ข่าวเด่น: ราคาก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 📉 ขณะเดียวกัน NATGAS ร่วง 2.5%

EIA Natural Gas Update: การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติ (BCF) 71B คาดการณ์: 68B ก่อนหน้า: 55B สรุป: ปริมาณสำรองสูงกว่าคาดการณ์...
08:34

ราคาน้ำมันร่วง 2% หลังรายงานจาก OPEC

ตลาดน้ำมันโลก: ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน รายงานล่าสุดจาก OPEC ระบุว่าความกดดันต่อราคายังคงอยู่แม้มีอุปสงค์และอุปทานที่แข็งแกร่ง สัญญาน้ำมันดิบ...
08:32

ข่าวเด่น: ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานพุ่งขึ้น; ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ตามคาด ไม่สร้างความผันผวนรุนแรง 📌

สหรัฐฯ – ข้อมูลเงินเฟ้อและแรงงานเดือนสิงหาคม เงินเฟ้อ (CPI) CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%) CPI รายปี: 2.9%...
08:30

ขา่วเด่น: ECB คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง 🚩

ECB คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.15% ตามคาด ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจ คงอัตราดอกเบี้ย ไว้ที่ 2.15% เหมือนการประชุมครั้งก่อน ตลาดไม่มีความคาดหวังว่าผลลัพธ์จะแตกต่าง ในแถลงการณ์...
08:21

➡️ค่าเงิน EURUSD ร่วงต่ำกว่า 1.17 ก่อนการประกาศตัวเลข CPI สหรัฐฯ

ตัวเลข CPI เดือนสิงหาคม 2025 วันนี้อาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคาดหวังของตลาดต่อทิศทางนโยบายเฟด และอนาคตของคู่เงิน EUR/USD แม้ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าเงินเฟ้อจะออกมาสูงขึ้น...

