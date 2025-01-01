อ่านเพิ่มเติม

ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณให้บริการ
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
ตรวจสอบเส้นทาง
sales_th@xtb.global
เปิดบัญชี
+66 6 0002 4059
ดูแลลูกค้า 24/5
+66 2 026 1622

XTB Group มีสำนักงานในกว่า 12 ประเทศทั่วโลก

Branch
XTB S.A. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8-Libeň
เปิดบัญชี
+420 800 900 110
สำนักงาน
+420 226 259 902
สำนักงาน
+420 226 259 990
การตลาด
+420 736 224 319
ดูแลลูกค้า 24/5
+420 228 884 063
Branch
XTB S.A.
Prosta 67
00-838 Varsó
เปิดบัญชี
+36 1 700 8713
สำนักงาน
+48 22 201 95 50
ดูแลลูกค้า 24/5
+36 1 700 8349
 
Branch
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
ดูแลลูกค้า 24/5
+39 0684009647
สำนักงาน
+48 22 2019550
เปิดบัญชี
+48 228738854
ลูกค้า XTB จะได้รับการติดต่อทางemail และ telephone
เราไม่ใช้วิธีอื่นใดในการสื่อสารกับลูกค้า
หากกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อsales.it@xtb.it

.

Branch
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile
Mexico
+52 5541708767
Colombia
+57 6015800534
Brasil
+55 1142103750
Argentina
+54 1151685731
Chile
+56 232629600
Peru
+51 80056360
Branch
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
เปิดบัญชี
+357 257 25356
ดูแลลูกค้า 24/5
+48 222 739 976
Branch
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
เปิดบัญชี
+357 257 25356
ดูแลลูกค้า 24/5
+48 222 739 976
Branch
XTB LIMITED
Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd
3075, Limassol, Cyprus
เปิดบัญชี
+357 25725351
สำนักงาน
+357 25724350
ดูแลลูกค้า 24/5
+357 25725352
Branch
XTB S.A.
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa
เปิดบัญชี
+48 22 201 95 70
สำนักงาน
+48 22 201 95 50
ดูแลลูกค้า 24/5
+48 22 273 99 60
24/5 Support

Chat

การตลาด

marketing@xtb.pl

ติดต่อ XTB
+ 48 666 891 149
Branch
XTB International em colaboração com Finvest DTVM
35 Barrack Road
Belize City, C.A.

FINVEST DTVM

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2355 e 2369 - 15º andar
São Paulo/SP - Brasil
เปิดบัญชี
+55 1142103750
Branch
XTB S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL
Praça Duque de Saldanha
Edíficio Atrium Saldanha, Piso 9 Fração A
1050-094 Lisboa
เปิดบัญชี
+351 211 222 980
สำนักงาน
+351 211 222 980
Branch
XTB S.A. GERMAN BRANCH
Joachimsthaler Straße 10
10719 Berlin
เปิดบัญชี
+49 (0) 30 3149 4490
ดูแลลูกค้า 24/5
+49 (0) 30 3149 4490
การตลาด

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr

24/5 Support

24/5

Branch
XTB S.A. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
เปิดบัญชี
+421 800 900 110
สำนักงาน
+421 220 512 540
สำนักงาน
+421 220 512 550
การตลาด
+420 226 259 975
ดูแลลูกค้า 24/5
+421 233 006 951
Branch
XTB S.A. VARSOVIA SUCURSALA BUCURESTI
Sucursala Bucuresti Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5
Bucuresti, Romania
เปิดบัญชี
+40 31 425 54 92
สำนักงาน
+40 31 425 54 90

office@xtb.ro

ดูแลลูกค้า 24/5
+40 31 425 54 93
การตลาด
+40 749 103 000
Branch
XTB S.A. SUCCURSALE FRANÇAISE
20 avenue André Prothin
92927 Paris La Défense Cedex, France
สำนักงาน
+33 1 53 89 20 10
การตลาด
+33 1 53 89 60 30
ดูแลลูกค้า 24/5
+33 1 53 89 63 30
เปิดบัญชี
+33 1 53 89 60 30
Branch
XTB S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Edificio Iberia Mart I Calle Pedro Teixeira 8, 6ª Planta
28020-Madrid
สำนักงาน
+34 915 706 705
การตลาด
+34 915 706 705

marketing@xtb.es

Extensión 3

ดูแลลูกค้า 24/5
+34 915 706 705

support@xtb.es

Extensión 2

เปิดบัญชี
+34 915 706 705

sales@xtb.es

Extensión 1

ติดต่อ XTB

comunicacion@xtb.es

contactUs.numbers.legal

compliance@xtb.es

Branch
XTB LIMITED
Level 9, One Canada Square
Canary Wharf, E14 5AA, London
United Kingdom
เปิดบัญชี
+44 2036953085
สำนักงาน
+44 2036953085
ดูแลลูกค้า 24/5
+44 2036953086
การตลาด
+44 2036953087
Branch
XTB INTERNATIONAL LIMITED (FSC)
35 Barrack Road, 3rd Floor
Belize City, Belize, C.A
เปิดบัญชี
+84 2873067998
ดูแลลูกค้า 24/5
+84 2873003301
Branch
XTB MENA Limited (DFSA)
Office 613, Level 6, Liberty House Building,
DIFC, Dubai, UAE 482081
สำนักงาน
+971 43768200
การตลาด
+971 43768201
ดูแลลูกค้า 24/5
+971 43768202
Branch
XTB Indonesia
Treasury Tower, Lantai 09 Unit N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
ดูแลลูกค้า 24/5
021-50151888

support@xtb.id

การร้องเรียนของลูกค้า
021 5032 3718

compliance@xtb.id

pengaduan.bappebti.go.id

Branch
XTB Financial Consultation LLC (SCA)
Unit 104, The Offices 5, One central, DWTC
Dubai, United Arab Emirates
ดูแลลูกค้า 24/5
+971 44905000
เบอร์ฟรี
800 XTB UAE (800 983 823)
Branch
XTB Agente de Valores SpA (CMF)
Av. Apoquindo 4501, Of 1604 - Las Condes
Santiago, Chile
Chile
+56 232629600
ดูแลลูกค้า 24/5
+56 229141064

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก